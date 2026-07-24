Ocna Mureș, orașul ridicat și prăbușit pe sare

La Ocna Mureș, sarea a fost exploatată încă din Antichitate, iar în secolul XX economia orașului s-a concentrat în jurul salinelor și al uzinei chimice de produse sodice. Epoca industrială a lăsat în urmă ruine, lacuri sărate și cratere uriașe provocate de surpări.

Un castel construit în secolul al XIX-lea, pe ruinele unei fortificații medievale, și lăsat de mai mulți ani în paragină veghează de pe dealul Uioarei peste terenul viran ocupat în trecut de instalațiile fostei Uzine de Produse Sodice Ocna Mureș (UPSOM), din județul Alba.

Sarea a fost exploatată aici încă din Antichitate, iar în vremea romanilor așezarea purta numele Salinae. Activitatea în minele de sare a continuat în perioada medievală, iar industrializarea zonei a început în secolul al XIX-lea.

Uzina chimică a funcționat peste un secol

Înființată în anul 1896, uzina de la Ocna Mureș a devenit una dintre cele mai importante unități ale industriei chimice din România. În primele sale decenii de activitate, producea sodă calcinată și sodă cristalizată, iar din 1909 și sodă caustică. În perioada comunistă, combinatul avea mii de angajați, iar gama produselor fabricate aici s-a diversificat.

După 1990, combinatul a fost privatizat, iar în 2005 a fost achiziționat de grupul indian GHCL (Gujarat Heavy Chemicals Ltd.).



Fabrica a mai funcționat doar câțiva ani. În februarie 2010, fosta uzină chimică și-a încetat activitatea, după ce Romgaz a sistat furnizarea gazului metan din cauza datoriilor neachitate. Atunci, aproximativ 900 de oameni au ajuns în șomaj.

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