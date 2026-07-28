Știați că Samuel von Brukenthal a avut o reședință de vară în Sibiu?

Palatul Brukenthal din Piața Mare din Sibiu și palatul de la Avrig sunt astăzi cele mai cunoscute construcții care sunt legate de Baronul Samuel von Brukenthal. Totuși și actuala casa de pe str. Constantin Noica nr.48 (din Sibiu – n.r.) a fost construită de Samuel von Brukenthal.

Căsătoria cu Sophia Katharina (1725-1782), fiica primarului orașului Klockner, i-au adus lui Brukenthal mai multe proprietăți, notează Muzeul Național Brukenthal, pe pagina de Facebook a instituției.

Astfel pe locul unei vechi reședințe de vară a familiei Kkockner, Brukenthal începe construcția unei noi reședințe. Casa de vară era proiectată precum un mic palat. Clădirea se remarcă drept reprezentativă pentru barocul târziu din Sibiu. Lucrările au avut loc între 1771 – 1772 şi au fost coordonate în special de soţia sa şi de inginerul militar Theseo.

Cel care a fost contractat pentru a pune la punct planul de construire al micului palat a fost Anton Herzum. Anton Steinwald, a fost cel contractat, în 1776, pentru a picta plafoanele clădirii de la etaj. Tot el, între decembrie 1777 şi martie 1778, pentru 120 de florini, a pictat uşile, ancadramentele, tocurile, scaunele de masă şi scaunele de rugăciune în alb și alte 12 fotolii tapiţate cu damasc roşu.

În jurul edificiului se va amenaja o grădină de portocali, pe actualele străzi Noica şi Blaga, şi un parc unde erau aşezate vase de piatră decorate cu ghirlande de piatră și două statui.

În zilele noastre, clădirea a fost compartimentată și transformată în locuințe, iar pasajul de acces a fost închis. Fosta sufragerie mare, de asemenea împărțită între mai mulți locatari, păstrează încă pe plafon urmele vechilor picturi murale, vizibile pe alocuri și pe pereții laterali, deși sunt acoperite parțial de vopsea.

Astăzi clădirea se află într-o stare avansată de degradare.

Foto sus: Reședința de vară din Sibiu, sec. XVIII, schiță (© Direcția Județeană a Arhivelor Naționale – Sibiu )

Mai multe pentru tine...