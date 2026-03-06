Ce sunt dronele Shahed: arma ieftină care a schimbat logica războiului modern

În ultimele două decenii, dezvoltarea armelor moderne a fost dominată de sisteme tot mai sofisticate și costisitoare: rachete de croazieră, avioane invizibile radarului sau sisteme antiaeriene de ultimă generație. În acest context dominat de tehnologie de vârf, apariția dronelor iraniene din familia Shahed a produs o schimbare surprinzătoare de paradigmă.

Concepute inițial de Iran drept o alternativă mult mai ieftină la rachetele balistice, aceste aparate fără pilot au demonstrat că eficiența militară nu depinde întotdeauna de complexitatea tehnologică. Simplitatea construcției, costul redus și posibilitatea de a fi produse în număr foarte mare au transformat dronele Shahed într-unul dintre cele mai analizate sisteme de armament ale războaielor contemporane.

Astăzi ele sunt folosite pe scară largă în conflictele din Orientul Mijlociu și Europa de Est, unde au devenit simbolul unei noi strategii militare: războiul de uzură economică.

Originile programului de drone iranian

Programul de drone al Iranului s-a dezvoltat intens după războiul dintre Iran și Irak (1980–1988), când sancțiunile internaționale au limitat accesul Teheranului la armament modern. Pentru a compensa această izolare, armata iraniană și organizațiile industriale de apărare au investit masiv în sisteme autonome relativ simple, dar ușor de produs local.

Familia de drone Shahed („martor” sau „martir”, în persană) a fost dezvoltată de compania iraniană HESA (Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company) și de alte entități ale complexului militar-industrial iranian. Modelele Shahed-131 și Shahed-136, cele mai cunoscute, sunt clasificate drept „loitering munitions” – muniții rătăcitoare, concepute să patruleze până identifică ținta și apoi să se prăbușească asupra ei.

Conceptul nu este complet nou: arme similare au fost dezvoltate anterior de Israel și SUA. Totuși, Iranul a reușit să transforme această categorie într-un instrument de război de masă.

Numele „Shahed”, care în limba persană poate însemna „martor” sau „martir”, reflectă rolul acestor aparate: ele sunt concepute pentru a se prăbuși asupra țintei și a se autodistruge în momentul impactului.

Muniția rătăcitoare

Dronele Shahed sunt încadrate într-o categorie de armament relativ nouă: „loitering munitions”, adică muniții rătăcitoare.

Acestea combină caracteristicile unei drone de recunoaștere cu cele ale unei rachete ghidate. Aparatul poate zbura spre zona țintei și, în anumite cazuri, poate patrula o perioadă înainte de a se prăbuși asupra obiectivului.

În practică, Shahed funcționează ca o rachetă de croazieră foarte simplificată.

Un design minimalist

Din punct de vedere tehnic, dronele Shahed impresionează prin simplitate.

Structura lor este caracterizată de:

aripă delta (triunghiulară), care oferă stabilitate aerodinamică;

motor cu piston și elice amplasată în spate;

fuselaj simplificat din materiale relativ ieftine;

un cap exploziv de aproximativ 40–50 kg.

Navigația este realizată în principal prin coordonate GPS sau GLONASS preprogramate înainte de lansare. Drona zboară autonom spre țintă, fără pilot la bord.

În timpul zborului, aparatul produce un zgomot caracteristic, adesea comparat cu cel al unui scuter sau al unui motoscuter turat. Acest sunet distinct a devenit unul dintre semnele prin care populația civilă din zonele de conflict recunoaște apropierea dronelor.

Caracteristicile generale ale modelului Shahed-136 includ:

viteză de aproximativ 150–180 km/h;

autonomie de până la 1.500–2.000 km, în funcție de variantă;

lansare din rampe multiple montate pe camioane.

Logica economică a unei arme

Probabil cel mai important avantaj al dronelor Shahed este costul lor extrem de redus.

Estimările occidentale sugerează că producția unei drone costă între 20.000 și 40.000 de euro, în funcție de model și echipamentele instalate.

Prin comparație, o rachetă interceptoare utilizată de sistemele antiaeriene moderne poate costa de la 300.000 de euro până la câteva milioane de euro.

Această diferență creează un paradox militar: apărarea devine mult mai scumpă decât atacul.

Din acest motiv, strategia de utilizare a dronelor Shahed se bazează pe atacuri de saturare. În loc să lanseze câteva arme sofisticate, operatorul trimite simultan zeci sau chiar sute de drone.

Sistemele de apărare ale adversarului sunt astfel obligate să consume cantități uriașe de muniție pentru a intercepta ținte mult mai ieftine.

Chiar dacă majoritatea dronelor sunt distruse, câteva pot reuși să treacă de apărare și să provoace pagube infrastructurii energetice sau militare.

Războiul din Ucraina

Dronele Shahed au devenit cunoscute publicului global după invazia Rusiei în Ucraina din 2022.

Rusia a achiziționat inițial aceste drone de la Iran și le-a redenumit Geran-1 și Geran-2. Ele au fost utilizate în special în atacuri nocturne asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Strategia era simplă: lansarea simultană a mai multor drone pentru a suprasolicita apărarea antiaeriană.

Ulterior, Rusia a început producția locală a unor variante similare, integrând aceste sisteme în campanii regulate de bombardament.

Utilizarea lor intensă a demonstrat că dronele ieftine pot avea un impact strategic major, chiar și într-un conflict dominat de tehnologii militare moderne.

Evoluția platformei Shahed

În ultimii ani, dronele Shahed au suferit mai multe modernizări.

Printre îmbunătățiri se numără:

sisteme de navigație mai rezistente la bruiaj electronic;

posibilitatea controlului de la distanță în anumite faze ale zborului;

motoare mai performante, uneori de tip turbojet;

încărcături explozive mai mari.

Aceste modernizări arată că platforma continuă să evolueze și să se adapteze la cerințele câmpului de luptă modern.

O armă a războiului asimetric

Succesul dronelor Shahed reflectă o tendință mai largă în evoluția conflictelor moderne.

În locul unor sisteme extrem de sofisticate și costisitoare, statele sau actorii militari pot utiliza arme relativ simple, dar produse în cantități foarte mari.

Prin această logică, dronele Shahed nu sunt doar un sistem de armament. Ele reprezintă un model strategic: folosirea tehnologiei accesibile pentru a crea presiune economică și logistică asupra adversarilor mult mai bine echipați.

Într-o epocă dominată de arme de miliarde de dolari, această dronă relativ rudimentară demonstrează că uneori cantitatea poate deveni ea însăși o formă de putere militară.

Analiză: Shahed vs Bayraktar vs drone occidentale

Aceaste diferențe explică de ce dronele Shahed au devenit atât de importante în conflictele recente: ele oferă o soluție simplă pentru a contracara sisteme militare mult mai scumpe.

