25 de sfaturi din Evul Mediu - unele de-a dreptul bizare, altele valabile si azi

Autorii medievali aveau recomandări pentru aproape orice – de la somn și călătorii până la îngrijirea animalelor sau recunoașterea pericolelor cotidiene. Extrase din volumul Ask the Past: Pertinent and Impertinent Advice from Yesteryear de Elizabeth Archibald, aceste 25 de sfaturi oferă o privire rapidă și revelatoare asupra îndrumărilor practice (și uneori bizare) consemnate în Evul Mediu.

Cum să-ți corectezi postura

„Tinerele fete nu trebuie să-și întoarcă nepăsătoare capul în toate părțile. Fiicelor, să nu fiți precum broasca țestoasă sau cocorul, care își răsucesc capetele peste umeri ca o giruetă. Stați neclintite precum iepurele, care privește mereu înainte fără să-și întoarcă capul în toate părțile. Priviți drept înainte și, dacă trebuie să vă uitați într-o parte, întoarceți-vă fața și trupul împreună, cu fermitate, căci cei care își aruncă privirea frivol sunt luați în râs.” — Geoffrey de la Tour Landry, The Book of the Knight of the Tower (sec. XIV)

Cum să-ți speli părul

„După baie, să-și împodobească părul și mai întâi să-l spele cu următorul amestec: cenușă de viță arsă, pleavă de orz, lemn de lemn-dulce (pentru a-l face să strălucească) și cyclamen... Cu acest amestec să-și spele capul. După spălare, să-l lase să se usuce singur și părul va deveni auriu și strălucitor… Dacă femeia dorește păr lung și negru, să ia o șopârlă verde, să-i îndepărteze capul și coada, să o fiarbă în ulei obișnuit și să-și ungă capul cu acel ulei.” — Trota of Salerno, Trotula (sec. XII)

Cum să conversezi cu o femeie

„După salut, bărbatul trebuie să lase un răgaz pentru ca femeia să vorbească prima, dacă dorește. Dacă ea începe conversația, este un motiv de satisfacție... Dar dacă întârzie prea mult, trebuie să inițiezi conversația cu dibăcie, făcând o observație plăcută sau lăudând regiunea, familia sau persoana ei.” — Andreas Capellanus, De amore (sec. XII)

Cum să-ți îngrijești pisica

„Această fiară iubește să fie mângâiată ușor și este jucăușă când e tânără. Dacă își vede imaginea în oglindă, se joacă cu ea; dacă se vede în apa unei fântâni, poate cădea și se poate îneca, căci umezeala excesivă îi este dăunătoare... Iubește locurile calde și poate fi ținută mai ușor în casă dacă i se taie vârfurile urechilor, pentru că nu suportă roua nopții.” — Albertus Magnus, De animalibus (sec. XIII)

Cum să calmezi un bebeluș căruia îi ies dinții

„Uneori, bebelușii au dificultăți în perioada erupției dentare. În acest caz, trebuie să le presați gingiile cu degetele și să le masați ușor, inclusiv cerul gurii. Gingiile trebuie unse cu creier de iepure (considerat foarte potrivit pentru acest scop) sau cu grăsime, unt ori ulei de măsline de bună calitate; procedura trebuie repetată de două ori pe zi. Este potrivit și laptele de câine. De asemenea, este foarte utilă grăsimea de găină, atât pentru ungere, cât și pentru masarea gingiilor.” — Michele Savonarola, Ad mulieres ferrarienses (secolul al XV-lea)

Cum să stingi un incendiu

„Dacă izbucnește un foc, acesta trebuie stins cu nisip și tărâțe; iar dacă se întețește, puneți peste el nisip înmuiat în urină.” — Mappae clavicula (secolul al XII-lea)

Cum să te pregătești pentru o călătorie

„[Un călător] ar trebui să poarte cu el două pungi: una foarte plină de răbdare, cealaltă cu două sute de ducați venețieni sau cel puțin o sută cincizeci… De asemenea, să se aprovizioneze cu brânză lombardă de bună calitate, cârnați, limbă și alte mezeluri de tot felul; biscuiți albi, câteva bucăți de zahăr și diverse dulciuri, însă nu în cantitate mare, deoarece se strică repede. Mai presus de toate, să ia suficient sirop de fructe, fiindcă acesta îl menține în viață pe timp de arșiță; precum și sirop de ghimbir, pentru a liniști stomacul dacă este tulburat de vărsături excesive.” — Santo Brasca, Viaggio in Terrasanta (secolul al XV-lea)

Cum să tratezi chelia

„Frecând frecvent zonele chele cu ceapă măcinată, vei putea să redai farmecul capului tău.” — Regimen Sanitatis Salernitanum (secolul al XIII-lea)

Cum să pregătești o baie

„Dacă stăpânul tău dorește să se îmbăieze și să-și curețe trupul, atârnă cearșafuri în jurul încăperii, fiecare împodobit cu flori și ierburi verzi, parfumate, și pregătește cinci sau șase bureți pe care să se poată așeza sau sprijini. Asigură-te că există un burete mare pe care să stea și un cearșaf deasupra, pentru a se putea scălda o vreme, și, dacă este posibil, un burete și sub picioare; iar ușa să fie mereu bine închisă.

Pregătește un lighean plin cu ierburi proaspete și fierbinți și spală-i trupul cu un burete moale; apoi clătește-l cu apă călduță de trandafiri și toarnă-o peste el. După aceea, lasă-l să meargă la pat, dar asigură-te că așternutul este curat și plăcut mirositor. Pune-i mai întâi șosetele și papucii, ca să poată sta lângă foc pe un covoraș pentru picioare; șterge-l bine cu o pânză curată și du-l la culcare pentru a-i alina suferințele.” — John Russell, Boke of Nurture (secolul al XV-lea)

Cum să vindeci o durere de cap

„Durerea de cap o vei descânta astfel: ia puțin pământ, atinge-ți pieptul de trei ori și spune: Mă doare capul, de ce mă doare? Nu mă doare.” — Pseudo-Pliniu (secolul al IX-lea)

Cum să folosești slănina

„Cât despre slănina crudă, pe care, după cum aud, francii obișnuiesc să o mănânce… ei sunt mai sănătoși decât alți oameni datorită acestei hrane. Voi da un exemplu bun, pentru ca cele scrise să fie crezute: slănina groasă, așezată vreme îndelungată pe orice rană, fie ea externă sau internă ori provocată de o lovitură, curăță putrefacția și ajută la vindecare. Priviți ce putere are slănina crudă și vedeți cum francii vindecă ceea ce medicii încearcă să trateze cu leacuri și poțiuni.” — Anthimus, De observatione ciborum (secolul al VI-lea)

Cum să îți îngrijești gazonul

„Nimic nu odihnește privirea precum iarba fină și scurtă. Spațiul destinat grădinii de plăcere trebuie curățat de toate rădăcinile, lucru greu de împlinit dacă acestea nu sunt dezgropate, dacă suprafața nu este nivelată cât mai bine și dacă peste pământ nu se toarnă apă clocotită, pentru a distruge rădăcinile și semințele rămase, astfel încât să nu mai poată încolți…

Apoi terenul trebuie acoperit cu brazde tăiate din pajiști bune, bătute cu maiuri de lemn și presate bine cu picioarele, până când abia se mai pot distinge. Încetul cu încetul, iarba răsare ca un fir subțire de păr și acoperă suprafața asemenea unei pânze fine.” — Albert cel Mare, De vegetabilibus (secolul al XIII-lea)

Cum să îți îmbraci copilul

„Copiilor mici trebuie să li se dea doar haine ieftine. Le murdăresc cu cenușă, le pătează, le umplu de salivă, își șterg mânecile cu nasul care le curge.” — Daniel din Beccles, Urbanus magnus (secolul al XIII-lea)

Cum să ai grijă de câinele tău

„De îndată ce ajungi acasă, ai grijă ca tu însuți sau oamenii tăi să hrănească bine câinii, apoi să le dea apă proaspătă și curată într-un vas. După aceea, pune-i la culcare pe paie curate, într-un loc cald, în fața focului dacă sunt uzi sau plini de noroi…

Dacă procedezi astfel, nu vor deranja la masă și nu vor intra în paturi. Dacă nu le îngrijești nevoile, să știi că, obosiți și flămânzi după muncă, vor scormoni pe sub masă sau vor fura carne din bucătărie și se vor mușca între ei, tulburând casa pentru a-și potoli foamea. În felul acesta se istovesc și nu se odihnesc, rămân cerșetori și neastâmpărați — iar vina este a ta, nu a lor.” — Le Ménagier de Paris (secolul al XIV-lea)

Cum să vindeci suferința din dragoste

„Ce ajută mai bine pe îndrăgostiții pătimași, pentru a nu se afunda în gânduri excesive: vin cumpătat și parfumat; ascultarea muzicii; conversația cu prietenii cei mai apropiați; recitarea poeziei; privirea unor grădini luminoase, plăcut mirositoare și roditoare, cu ape limpezi curgătoare; plimbarea sau petrecerea timpului în compania unor femei ori bărbați frumoși.” — Constantinus Africanus, Viaticum (secolul al XI-lea)

Cum să călărești un cal

„Dacă mergi călare, fii atent la pașii greșiți; iar dacă te afli în oraș, poartă-te cu multă curtoazie. Călărește frumos, cu capul ușor plecat, nu avântat cu vulgaritate; nu privi în sus la fiecare casă pe lângă care treci; ai grijă să nu te miști ca un țăran; nu te undui ca un țipar, ci mergi drept și cu măsură printre oameni.” — Brunetto Latini, Il Tesoretto (secolul al XIII-lea)

Cum să îți dai seama dacă cineva este sau nu mort

„Dacă există vreo îndoială dacă o persoană este sau nu moartă, puneți la nările sale ceapă ușor coaptă; dacă este în viață, își va scărpina imediat nasul.” — Johannes de Mirfield, Breviarium Bartholomei (secolul al XIV-lea)

Cum să dansezi

„Este necesară o agilitate rafinată și un stil al mișcării bine controlat. Această agilitate nu trebuie dusă în niciun caz la extrem. Păstrează măsura mișcării tale — nici prea mult, nici prea puțin. Cu suplețe, arată asemenea unei gondole purtate de două vâsle prin valuri, atunci când marea este liniștită, așa cum este de obicei. Valurile se ridică lent și coboară repede… evită extremele țăranului necioplit și ale saltimbancului rătăcitor.” — Domenico da Piacenza, De arte saltandi (secolul al XV-lea)

Cum să prinzi muște

„Dacă o cameră sau un etaj din locuință este plin de muște, ia câteva crenguțe de ferigă, leagă-le cu ață ca pe niște ciucuri și atârnă-le; toate muștele se vor așeza pe ele seara. Apoi coboară-le și aruncă-le afară… Sau leagă un ciorap de in la baza unui vas găurit, așază vasul în locul unde se adună muștele și unge interiorul cu miere, mere sau pere. Când vasul se umple de muște, acoperă deschiderea cu un platou și scutură-l.” — Le Ménagier de Paris (secolul al XIV-lea)

Cum să naști

„Te sfătuiesc să țipi tare, pentru ca toți să creadă că suferi mari dureri, iar soțul și ceilalți membri ai casei să aibă compasiune și să încerce să stingă focul durerii tale servindu-ți caponi, migdale glasate și vinuri fine.” — Michele Savonarola, Ad mulieres ferrarienses (secolul al XV-lea)

Cum să flirtezi cu un bărbat

„Uneori, când iubirea nu este împlinită, vina aparține doamnei; căci ea poate iubi un gentilom, iar el să nu știe. Într-un asemenea caz, ea trebuie să-i atragă atenția în diverse moduri: vorbindu-i despre o grijă vagă; prefăcându-se că îl iubește în glumă; prin priviri lungi și afectuoase; sau prin vorbe plăcute și curtenitoare. Pe scurt, prin orice, în afară de o declarație deschisă și directă. Nu voi considera niciodată potrivit ca femeia să fie cea care urmărește, iar bărbatul cel urmărit. Totuși, ea poate folosi toate celelalte mijloace subtile pentru a-și dezvălui iubirea. Dacă bărbatul este atât de lipsit de perspicacitate încât să nu priceapă, cu atât mai rău pentru el.” — Richard de Fournival, Consaus d’amours (secolul al XIII-lea)

Cum să scapi de țânțari

„Dacă o casă sau un alt loc unde sunt țânțari este afumat cu bălegar de elefant, aceștia sunt alungați și mor.” — Albert cel Mare, De animalibus (secolul al XIII-lea)

Cum să dormi

„Este foarte bine să dormi mai întâi pe partea dreaptă, apoi pe stânga. Nicio persoană sănătoasă la minte nu ar trebui să doarmă pe spate, căci pot rezulta boli grave, întrucât umorile lichide, abătute de la cursul lor firesc printr-o asemenea poziție, pot infecta creierul, nervii și rinichii… Noaptea trebuie evitată luna, mai ales în timpul somnului, deoarece ea stârnește umorile reci și generează multe feluri de cataruri, mai ales dacă razele sale reci și umede cad asupra capului celui care doarme.” — Bartolomeo Platina, De honesta voluptate in valetudine (1474)

Cum să îți crești copilul

„În fața copilului trebuie așezate imagini diferite, țesături de culori variate și perle; să i se cânte cântece de leagăn și să i se vorbească în cuvinte simple. Nu trebuie folosite cuvinte aspre sau dure (precum cele ale lombarzilor) în cântece. Când se apropie vremea vorbirii, doica trebuie să-i ungă adesea limba cu miere și unt, mai ales dacă vorbirea întârzie. În prezența copilului trebuie să se vorbească frecvent și să se folosească cuvinte ușoare.” — Trota din Salerno, Trotula (secolul al XII-lea)

Cum să trăiești

„Cântece vesele să-ți bucure adesea sufletul. Folosește cuvinte plăcute, nu certărețe. Să ai haine noi și atrăgătoare, iar uneori un tovarăș generos în pat. Evită pernele umplute cu tărâțe sau păr și pe cele murdare. Consumă mâncăruri gustoase și vin nediluat. Nu-ți supraalimenta pofta; disprețuiește lăcomia. Străduiește-te să fii bine-crescut, ferește-te de vicii și evită lucrurile primejdioase pentru tine. Dacă pielea îți este bolnavă, cere sfatul medicului. Ascultă adesea muzică plăcută. Caută prosperitatea, fii credincios și evită înșelăciunea. Fugi de invidie; nu lăsa mânia să te cuprindă. În locurile sfinte, cultivă evlavia. Cuvintele murdare și faptele rușinoase să-ți fie detestabile. Faptele tale să fie mereu drepte, niciodată ascunse. Astfel vei trăi mult, în vremuri fericite și strălucite.” — Daniel din Beccles, Urbanus magnus (secolul al XIII-lea)