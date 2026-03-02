Cine a fost Elisabeta Szilágyi, femeia care a schimbat destinul unei dinastii

Una dintre cele mai influente femei ale secolului al XV-lea în Regatul Ungariei, Elisabeta Szilágyi a fost numită „femeie-erou” de umanistul croat Aelius Lampridius Cervinus. Provenită dintr-o familie nobilă cu tradiție militară, ea s-a căsătorit în jurul anilor 1428–1430 cu marele voievod Iancu de Hunedoara, devenind una dintre cele mai importante figuri feminine ale epocii.

Viața ei a fost marcată de glorie, dar și de tragedie. După moartea lui Iancu, în 1456, familia Hunedoara a intrat în centrul unor conflicte politice violente. Fiul ei cel mare, Ladislau, a fost executat la Buda în 1457, iar fiul mai mic, Matia Corvin, a fost luat prizonier. În fața acestor lovituri cumplite, Elisabeta nu s-a retras, ci a devenit motorul rezistenței familiei, scrie Muzeul Castelul Corvinilor, pa pagina de Facebook a instituției.

Alături de fratele său, Mihai Szilágyi, a mobilizat resursele financiare și rețeaua de alianțe a familiei, a susținut negocieri diplomatice pentru eliberarea lui Matia și a contribuit la declanșarea mișcărilor care au dus la schimbarea echilibrului politic din regat. Prin diplomație, influență și hotărâre, a pregătit terenul pentru alegerea fiului său ca rege al Ungariei, la 24 ianuarie 1458.

Elisabeta Szilágyi nu a fost doar soția unui mare comandant și mama unui rege, ci un veritabil actor politic într-o epocă dominată de bărbați. Curajul, inteligența și ambiția sa au făcut posibilă ascensiunea uneia dintre cele mai strălucite domnii din Europa Centrală.

O figură puternică, demnă și adesea nedrept uitată, Elisabeta rămâne simbolul voinței și al determinării care pot schimba cursul istoriei

Foto sus: Elisabeta Szilágyi, pictură de Vajda Zsigmond, 1890 (© Magyar Nemzeti Galéria )

