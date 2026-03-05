Înțelegerea secretă dintre Statele Unite și ayatollahul Khomeini

Pe 27 ianuarie 1979, ayatollahul Ruhollah Khomeini - fondatorul Republicii Islamice Iran, omul care a numit Statele Unite „Marele Satan” - a trimis un mesaj secret la Washington.

Din casa sa din exil, de lângă Paris, liderul sfidător al revoluției iraniene i-a oferit, de fapt, administrației Carter o înțelegere: Liderii militari iranieni vă ascultă pe voi, a spus el, dar poporul iranian urmează ordinele mele.

Dacă președintele american Jimmy Carter și-ar putea folosi influența asupra armatei pentru a-i deschide calea spre preluarea puterii, a sugerat Khomeini, el va calma națiunea. Stabilitatea ar putea fi restabilită, interesele și cetățenii americani din Iran ar fi protejați.

La acea vreme, Iranul era dominat de haos. Erau lupte de stradă între manifestanți și forțele de ordine, magazinele erau închise, serviciile publice suspendate. Între timp, grevele muncitorești opriseră aproape complet fluxul de petrol, punând în pericol un interes vital al Occidentului.

Convins de Carter, conducătorul autocrat al Iranului, Șahul Mohammad Reza Pahlavi plecase în cele din urmă într-o „vacanță” în străinătate, lăsând în urmă un prim-ministru nepopular și o armată în dezordine, o forță de 400.000 de oameni, puternic dependentă de armele și sfaturile americane.

Khomeini se temea de armata nervoasă: ofițerii săi superiori regaliști îl urau. Și mai îngrijorător era faptul că aceștia aveau întâlniri zilnice cu un general al Forțelor Aeriene ale SUA pe nume Robert E. Huyser, pe care președintele Carter îl trimisese într-o misiune misterioasă la Teheran.

Ayatollahul era hotărât să se întoarcă în Iran după 15 ani de exil și să facă „vacanța” Șahului permanentă. Așa că a făcut un apel personal.

Într-un mesaj la persoana întâi, Khomeini i-a spus Casei Albe să nu intre în panică la perspectiva pierderii unui aliat strategic de 37 de ani și i-a asigurat că și el va fi un prieten.

„Veți vedea că nu suntem în vreo animozitate particulară cu americanii”, a spus Khomeini, promițând că Republica sa Islamică va fi „una umanitară, care va servi cauza păcii și liniștii pentru întreaga omenire”.

Conform BBC News, mesajul lui Khomeini face parte dintr-o serie de documente guvernamentale americane desecretizate în 2016, telegrame diplomatice, memorii politice, înregistrări ale întâlnirilor, care spun povestea, în mare parte necunoscută, a înțelegerii secrete a SUA cu Khomeini, un cleric enigmatic care avea să inspire în curând fundamentalismul islamic și anti-americanismul la nivel mondial.

BBC News a relatat a modului în care Khomeini a negociat întoarcerea sa în Iran, folosind un ton de deferență și amabilitate față de SUA. Mesajul ayatollahului a fost, de fapt, punctul culminant a două săptămâni de discuții directe între șeful său de cabinet de facto și un reprezentant al guvernului SUA în Franța, un proces discret care a ajutat la pregătirea terenului pentru întoarcerea în siguranță a lui Khomeini în Iran și ascensiunea sa rapidă la putere.

Documentele dezvăluie că ayatollahul Khomeini a avut mai multe legături cu SUA decât au recunoscut vreodată ambele părți. Departe de a sfida America, ayatollahul a curtat administrația Carter, trimițând semnale discret că dorește un dialog și prezentând apoi o posibilă Republică Islamică ca fiind receptivă la interesele SUA.

Oficial, administrația Carter a rămas ferm alături de Șah și de guvernul său. Dar documentele arată un comportament mai nuanțat al SUA în culise. La doar două zile după ce Șahul a părăsit Teheranul, SUA i-au spus unui emisar al lui Khomeini că sunt, în principiu. deschiși ideii de a schimba constituția iraniană, abolind efectiv monarhia. Și i-au oferit ayatollahului o informație cheie: liderii militari iranieni erau flexibili în privința viitorului lor politic.

Mesaj către Kennedy

Nu era prima dată când Khomeini contacta Washingtonul. În 1963, ayatollahul tocmai ieșea în evidență ca un critic vocal al Șahului. În iunie, a ținut un discurs virulent, furios că Șahul, puternic presat de administrația Kennedy, lansase o „Revoluție Albă”, un program major de reformă agrară și acordase drept de vot femeilor.

Khomeini a fost arestat. Imediat, au izbucnit trei zile de proteste violente, pe care armata le-a înăbușit rapid.

Un document desecretizat al CIA dezvăluie că, în noiembrie 1963, Khomeini a trimis un mesaj de sprijin administrației Kennedy în timp ce se afla în arest la domiciliu la Teheran.

Era la câteva zile după ce un pluton de execuție militară îi împușcase pe doi presupuși organizatori ai protestelor și înaintea unei vizite de referință a șefului statului sovietic în Iran, ceea ce a alimentat temerile SUA că Iranul s-ar îndrepta spre o relație mai prietenoasă cu URSS.

Khomeini dorea ca principalul binefăcător al Șahului să înțeleagă că el nu avea nimic împotriva Americii.

„Khomeini a explicat că nu se opune intereselor americane în Iran”, potrivit unei analize CIA din 1980 intitulată „Islamul în Iran”, publicată parțial în 2008.

Dimpotrivă, o prezență americană era necesară pentru a contracara influența sovietică și britanică, i-a spus Khomeini SUA.

Nu este clar dacă președintele Kennedy a văzut vreodată mesajul. Două săptămâni mai târziu, el avea să fie asasinat în Texas.

Un an mai târziu, Khomeini a fost expulzat din Iran. El lansase un nou atac împotriva Șahului, de data aceasta pentru extinderea imunității judiciare pentru personalul militar american din Iran.

Cincisprezece ani mai târziu, Khomeini avea să ajungă la Paris. Acum era liderul unei mișcări pe punctul de a elibera Iranul de monarhie. Atât de aproape de victorie, ayatollahul avea încă nevoie de America.

În ianuarie 1979, Khomeini era în plin avânt, dar se temea profund și de o intervenție americană de ultimă oră, o repetare a loviturii de stat din 1953, când CIA ajutase să-l readucă pe Șah la putere.

Situația a devenit explozivă după ce noul prim-ministru al Șahului, Shapour Bakhtiar, a desfășurat trupe și tancuri pentru a închide aeroportul, perturbând întoarcerea planificată a lui Khomeini la sfârșitul lunii ianuarie.

Casa Albă se temea de un război civil iranian care ar fi avut implicații majore pentru interesele strategice ale SUA. Erau în joc viețile a mii de consilieri militari americani, securitatea sistemelor de arme americane sofisticate din Iran, cum ar fi avioanele F-14, un flux vital de petrol, precum și viitorul celei mai importante instituții de putere din Iran, armata.

Dar președintele Carter respinsese anterior o propunere de a face o înțelegere între Khomeini și armată.

Pe 9 noiembrie 1978, într-un telegramă acum celebră, „Cugetând ceea ce este de neconceput”, ambasadorul SUA în Iran, William Sullivan, a avertizat că regimul Șahul este sortit eșecului. El a susținut că Washingtonul ar trebui să-l scoată pe Șah și pe generalii săi de top din Iran și apoi să facă o înțelegere între comandanții inferiori și Khomeini.

Propunerea îndrăzneață a lui Sullivan l-a luat prin surprindere pe președintele Carter și a dus la răcirea relației dintre ei.

Dar până la începutul lui ianuarie 1979, președintele reticent a concluzionat că plecarea Șahului era necesară pentru a calma opoziția.

Pe fondul rapoartelor despre o iminentă lovitură de stat militară, președintele și-a convocat principalii consilieri pe 3 ianuarie. După o scurtă discuție, au decis să-l încurajeze subtil pe Șah să plece, aparent pentru o vacanță în California.

„Un Iran cu adevărat nealiniat nu trebuie privit ca un eșec al SUA”, a spus președintele, potrivit procesului-verbal al întâlnirii.

În acea zi, Carter l-a trimis pe generalul Robert E. Huyser, comandantul adjunct al Forțelor SUA în Europa, la Teheran pentru a le spune generalilor Șahului să stea pe loc și „să nu se arunce într-o lovitură de stat” împotriva prim-ministrului Bakhtiar. Dar Bakhtiar nu avea sprijin real în rândul opoziției, care-l numea agentul Șahului.

Sullivan a lăudat curajul lui Bakhtiar în față, dar pe la spate, Departamentul de Stat considera guvernul său „neviabil”. Casa Albă l-a sprijinit puternic în public, dar în privat, a luat în calcul înlăturarea lui printr-o lovitură de stat.

„Cel mai bun lucru care poate rezulta, în opinia mea, este o lovitură de stat militară împotriva lui Bakhtiar și apoi o înțelegere între armată și Khomeini care să-l împingă definitiv pe Șah de la putere”, i-a scris consilierul adjunct pentru securitate națională, David Aaron, șefului său Zbigniew Brzezinski, pe 9 ianuarie 1979.

„Este posibil ca această înțelegere să poată fi făcută fără ca armata să acționeze mai întâi împotriva lui Bakhtiar”, a adăugat el.

Două zile mai târziu, președintele Carter i-a spus în cele din urmă Șahului, deprimat și bolnav de cancer, să „plece prompt”.

Până atunci, un consens larg apăruse în cadrul birocrației de securitate națională a SUA că, la urma urmei, s-ar putea face afaceri cu ayatollahul și cercul său interior. Khomeini își trimisese propriile semnale către Washington.

„Nu trebuie să existe teamă legată de petrol. Nu este adevărat că nu am vinde SUA”, i-a spus Khomeini unui vizitator american în Franța pe 5 ianuarie, îndemnându-l să transmită mesajul său la Washington. Vizitatorul a făcut-o, împărtășind notele conversației cu ambasada SUA.

Într-o întâlnire cheie la Casa Albă, pe 11 ianuarie, CIA a prezis că Khomeini va sta deoparte și îi va lăsa pe adepții săi moderați, educați în Occident, și pe numărul doi al său, ayatollahul Mohammad Beheshti, să conducă guvernul.

Beheshti era considerat de oficialii americani o pasăre rară: un cleric pragmatic, vorbitor de engleză, cu educație universitară, experiență de viață în Occident și legături strânse cu Khomeini. Pe scurt, era cineva cu care americanii se puteau înțelege.

Președintele Carter a fost ușurat că generalul Huyser ajunsese acum la Teheran. Huyser era bun la a urma ordinele și avea încrederea liderilor militari iranieni.

Odată ajuns acolo, Huyser avea sarcina de a evalua starea de spirit a înalților comandanți militari și de a-i convinge să-și „înghită prestigiul” și să meargă la o întâlnire cu Beheshti. SUA credeau că o astfel de întâlnire va duce la o „acomodare” a armatei cu Khomeini.

Pentru a ajuta la ieșirea din impas, președintele Carter și-a înghițit propriul prestigiu. În seara zilei de 14 ianuarie, secretarul de stat american Cyrus Vance a trimis o telegramă ambasadelor SUA la Paris și Teheran: „Am decis că este de dorit să stabilim un canal de comunicare american direct cu anturajul lui Khomeini.”

Întâlniri secrete

Pe 15 ianuarie 1979, în jurul prânzului , consilierul politic Warren Zimmermann de la ambasada SUA în Franța a ajuns la un han liniștit în micul oraș Neauphle-le-Château, lângă Paris, unde locuia Khomeini. Zimmermann împrumutase Peugeot-ul personal al șefului său, care nu avea numere de diplomat, pentru a nu fi urmărit.

„Intru și era această sală de mese mare, goală, cu excepția unui tip care stătea la o masă, și acela era Yazdi”, și-a amintit Zimmermann ani mai târziu.

Acesta era șeful de cabinet de facto al lui Khomeini, Ebrahim Yazdi, un medic iraniano-american.

Rezident în Houston, Texas, Yazdi stabilise deja legături cu oficialii americani de la Washington printr-un fost agent CIA devenit un savant liberal, anti-Șah, pe nume Richard Cottam.

Stabilirea unei legături directe cu Khomeini era o chestiune extrem de sensibilă. Dacă ar fi fost dezvăluită, ar fi fost interpretată ca o schimbare a politicii americane, un semnal clar pentru întreaga lume că Washingtonul își abandona vechiul prieten, Șahul.

Mai devreme în acea zi, secretarul de stat american Cyrus Vance informase guvernul francez că Washingtonul are nevoie urgentă de a fi în contact direct cu grupul lui Khomeini. Motivul: pentru a obține sprijinul lui Khomeini pentru discuțiile secrete de la Teheran dintre Beheshti și șefii armatei și serviciilor de informații ale Șahului.

Beheshti se întâlnise cu Sullivan, dar din motive de securitate, a refuzat să se întâlnească cu generalii iranieni. Așadar, Washingtonul a făcut în cele din urmă apel la Khomeini să-i spună adjunctului său să dea dovadă de o oarecare flexibilitate „în stabilirea unui loc pentru întâlnire”, a scris Vance.

O a doua întâlnire a fost programată rapid și lui Zimmermann i s-a spus să transmită că armata discutase serios un plan de lovitură de stat la plecarea Șahului, dar generalul Huyser i-a convins să renunțe. Armata va „rămâne calmă în acea perioadă, cu condiția ca trupele să nu fie provocate”, spunea o telegramă trimisă de ambasada SUA la Teheran.

Pe 17 ianuarie, președintele Carter a scris în jurnalul său că insistă ferm să-l țină pe Khomeini departe de Iran. Dar a doua zi, administrația sa i-a spus lui Khomeini că nu are nicio problemă cu întoarcerea sa „ordonată” acasă.

Administrația Carter a început discuțiile secrete cu Khomeini cu obiectivul principal de a face o înțelegere evazivă între ayatollah și armată. De asemenea, este posibil să fi vrut să încetinească avântul lui Khomeini sau să-i citească intențiile. Dar până la urmă nu au reușit să atingă niciunul dintre aceste obiective.

Khomeini dorea o victorie decisivă, nu o înțelegere. Dar un angajament tactic cu Washingtonul i se potrivea. Khomeini, de fapt, avea un set de întrebări cheie pentru a determina angajamentul lui Carter față de regimul Șahului și orientarea armatei iraniene.

Ayatollahul nu a trebuit să depună prea mult efort. America avea să-și dezvăluie cu ușurință intențiile.

„Protejați constituția”?

Până la a treia întâlnire dintre Zimmermann și Yazdi, aveau vești bune unul pentru celălalt. Era dimineața zilei de 18 ianuarie 1979. Locația: același han liniștit de lângă complexul lui Khomeini de lângă Paris.

Khomeini îl autorizase pe Beheshti să se întâlnească cu generalii, a confirmat Yazdi. Iar Zimmermann avea o clarificare importantă pentru ayatollah.

În timpul celei de-a doua întâlniri, Washingtonul avertizase că „întoarcerea sa bruscă” ar duce la un dezastru, deoarece armata iraniană ar putea reacționa „pentru a proteja constituția”, care stipula fără echivoc că monarhia constituțională este „neschimbabilă pentru eternitate”.

Dar ce însemna „a proteja constituția”? Însemna păstrarea instituției monarhiei? Sau salvarea integrității armatei? Khomeini voia un răspuns direct.

Mai exact, credeau SUA că armata iraniană a renunțat la regimul Pahlavi și este „dispusă să lucreze în cadrul unei noi republici democratice”?

A durat două zile până când Washingtonul a clarificat. Răspunsul, care a fost păstrat secret timp de 35 de ani, i-a clarificat lui Khomeini că America este „flexibilă” în privința sistemului politic iranian.

Asta însemna că Washingtonul era, în principiu, deschis ideii de a aboli monarhia, iar armata Șahului, ai cărei ofițeri superiori se întâlneau zilnic cu generalul Huyser, ar fi dispusă să accepte un astfel de rezultat, cu condiția ca procesul să fie treptat și controlat.

Cea mai mare teamă a lui Khomeini era că America atotputernică era pe punctul de a organiza o lovitură de stat de ultimă oră pentru a-l salva pe Șah. În schimb, tocmai primise un semnal clar că SUA consideră Șahul terminat și, de fapt, caută o modalitate de a salva aparențele pentru a proteja armata și a evita o preluare comunistă.

Ca de obicei, șeful de cabinet al lui Khomeini „a luat notițe” în persană pentru a i le înmâna ayatollahului.

Diplomatul american a vrut să se asigure că emisarul iranian a înțeles exact ce implică mesajul.

„În timp ce Zimmermann a citat punctele privind constituția din paragraf, el a atras atenția principală a lui Yazdi asupra ultimelor două propoziții ale acestuia, care, sperăm, i-au transmis lui Yazdi un sentiment de flexibilitate americană în privința constituției”, a spus ambasadorul SUA în Franța către Washington într-o telegramă separată.

SUA îi spuseseră efectiv lui Khomeini că armata și-a pierdut curajul.

„Acești ofițeri se tem de necunoscut, se tem de un viitor neclar”, i-a spus Zimmermann lui Yazdi în aceeași întâlnire.

Spre ușurarea Washingtonului, ayatollahul a promis că nu va distruge armata. Emisarul său a îndemnat America să nu-și retragă sistemele de arme sofisticate din Iran.

Yazdi a clarificat, de asemenea, că o Republică Islamică va face o distincție între Israel și propriii săi rezidenți evrei - care începuseră să fugă din Iran cu miile.

„Puteți spune evreilor americani să nu-și facă griji pentru viitorul evreilor din Iran”, a spus el.

Khomeini și Carter doreau amândoi să evite o ciocnire violentă între armată și opoziție. Dar scopurile lor erau fundamental diferite.

Carter voia să păstreze armata, pe care Sullivan o descrisese cândva ca pe un „animal rănit” imprevizibil, pentru a o folosi ca pârghie puternică în viitor.

Dar Khomeini voia să prindă fiara în capcană și s-o termine. Armata era o amenințare pe termen lung pentru regimul său. Decapitarea și distrugerea ei erau o prioritate absolută.

Washingtonul răspunsese la întrebările lui Khomeini despre viitorul monarhiei și orientarea armatei. Acum era rândul ayatollahului. Administrația Carter voia să afle despre viitorul intereselor fundamentale ale SUA în Iran: investițiile americane, fluxul de petrol, relațiile politico-militare și viziunile despre Uniunea Sovietică.

Khomeini a răspuns la întrebări în scris a doua zi, iar aceste răspunsuri au fost trimise înapoi prin intermediul lui Yazdi.

Era un portret al unei Republici Islamice realizat cu măiestrie, oglindind ceea ce Carter schițase la o conferință a liderilor mondiali pe Insula Guadeloupe mai devreme în acea lună: un Iran liber de dominația sovietică, neutru, dacă nu prietenos cu America, care nu ar exporta revoluția și nu ar întrerupe fluxul de petrol către Occident.

„Ne vom vinde petrolul oricui îl cumpără la un preț just”, a scris Khomeini.

„Fluxul de petrol va continua după înființarea Republicii Islamice, cu excepția a două țări: Africa de Sud și Israel”, a adăugat el.

Pentru a dezvolta țara, Iranul avea nevoie de asistența altora, „în special a americanilor”, a scris Khomeini.

Cât despre investițiile străine, SUA aveau probabil un rol de jucat. El a sugerat că Republica Islamică ar fi interesată să cumpere tractoare, nu tancuri, precizând, de asemenea, că nu are o „afinitate particulară” pentru ruși.

„Guvernul rus este ateu și anti-religie. Cu siguranță ne va fi mai greu să avem o înțelegere profundă cu rușii”, a adăugat Yazdi pentru Zimmermann în timp ce îi înmâna răspunsurile.

„Sunteți creștini și credeți în Dumnezeu, iar ei nu. Simțim că ne este mai ușor să fim mai apropiați de voi decât de ruși”, a spus Yazdi.

Khomeini a promis, de asemenea, să nu destabilizeze regiunea.

„Neamestecul în treburile altora”, a scris el, va fi politica viitorului guvern.

Republica Islamică, spre deosebire de regimul Șahului, nu va acționa ca polițist al Golfului, dar nici nu se va angaja în exportul revoluției.

„Nu vom cere oamenilor din Arabia Saudită, Kuweit sau Irak să dea afară străinii”, a scris Khomeini.

Haosul din Iran alarmase majoritatea vecinilor arabi ai țării, care se temeau că, după căderea Șahului, grupările marxiste armate vor prelua puterea. O evaluare CIA a concluzionat că arabilor conservatori le era greu să creadă că ayatollahul Khomeini sau un regim asociat ideilor sale ar putea fi un guvern de durată în Iran.

Dar ayatollahul avea să elimine în curând toate grupările marxiste care îi susținuseră lupta. Înainte de a lichida stânga, Khomeini și adepții săi radicali aveau să-i împingă afară pe moderați, inclusiv pe Yazdi, pe motiv că erau pro-americani și nu adevărați revoluționari.

Pe 24 ianuarie 1979, membri cheie ai Consiliului Revoluționar Islamic secret, inclusiv un cleric pe nume Mousavi Ardebili, viitorul președinte al Curții Supreme al Republicii Islamice, care va juca un rol major în execuțiile a mii de opozanți politici, s-au întâlnit cu ambasadorul SUA, William Sullivan.

Clericul părea rezonabil. Era un tip mai energic, a raportat Sullivan la Washington, dar „nu un fanatic”.

Trei zile mai târziu, Khomeini însuși a făcut un apel direct la Casa Albă.

„Este recomandabil să sfătuiți armata să nu-l urmeze pe Bakhtiar”, a scris Khomeini în „primul său mesaj la persoana întâi” pe 27 ianuarie.

Khomeini, în esență, avea trei cereri: să netezească calea pentru întoarcerea sa, să preseze guvernul constituțional să demisioneze și să forțeze armata să capituleze.

Ayatollahul a inclus și un avertisment subtil că, dacă armata va reprima, adepții săi își vor îndrepta violența împotriva cetățenilor americani din Iran.

Cu toate acestea, a avut grijă să încheie pe o notă pozitivă, subliniind nevoia urgentă de o rezolvare pașnică a crizei.

Transmis de la ambasada SUA în Franța, după ce a fost înmânat de Yazdi, mesajul a ajuns la cele mai înalte niveluri ale guvernului SUA.

Într-o convorbire telefonică din 27 ianuarie, secretarul Apărării, Harold Brown, i-a spus generalului Huyser despre mesajul secret al lui Khomeini și discuția sa cu președintele Carter pe această temă. Brown i-a clarificat lui Huyser că întoarcerea lui Khomeini era o chestiune „tactică” care trebuia lăsată în seama autorităților iraniene.

Administrația era mulțumită că ayatollahul a fost de acord cu metode directe de comunicare și dorea să continue discuțiile, potrivit versiunii desecretizate a proiectului de răspuns al Washingtonului către Khomeini.

Răspunsul propus îl avertiza pe Khomeini împotriva înființării propriului guvern, subliniind că ar trebui rezolvată criza prin dialog cu autoritățile iraniene.

Textul a fost trimis ambasadei SUA la Teheran pentru observații, unde a ajuns pe raft, fără să ajungă vreodată la Khomeini în Franța. Dar nu a contat. În curând, ayatollahul avea să fie pe drumul de întoarcere în Iran.

Opțiunea C

Washingtonul fusese deja de acord în mod tacit cu o parte cheie a cererilor lui Khomeini, îndemnând liderii militari iranieni să nu se implice. Generalul Huyser le spusese militarilor că întoarcerea lui Khomeini în sine nu constituie un motiv suficient pentru implementarea „Opțiunii C”, o referire directă la opțiunea loviturii de stat.

Pe 29 ianuarie, prim-ministrul Bakhtiar, sub o presiune internă enormă, a deschis spațiul aerian iranian pentru Khomeini. Bakhtiar revenise la planul său B. Khomeini „ar trebui înecat în mulți” în orașul religios Qom, lângă Teheran.

„Asta l-ar putea face mai rezonabil sau cel puțin mai puțin implicat în treburile politice”, i-a spus el ambasadorului american, cu două săptămâni înainte de a fi măturat de valul ridicat de Khomeini.

Cu două zile înainte de sosirea ayatollahului, comandantul-șef al Șahului a dat asigurări specifice reprezentanților lui Khomeini că armata nu se mai opunea în principiu schimbărilor politice, inclusiv în „cabinet”.

„Chiar și schimbările în constituție ar fi acceptabile dacă sunt făcute în conformitate cu legea constituțională”, a fost informat ambasada SUA de o sursă de încredere din tabăra lui Khomeini, potrivit unei telegrame desecretizate în noiembrie 2013.

Ambasadorul american era mulțumit.

„Se pare că armata a acceptat sosirea lui Khomeini și este pregătită să coopereze cu mișcarea islamică, atâta timp cât normele constituționale sunt respectate”, a raportat Sullivan la Washington.

Khomeini a sosit pe aeroportul din Teheran în dimineața zilei de 1 februarie 1979, asaltat de mii de susținători. În câteva zile, numise un prim-ministru rival.

Până atunci, armata nu avea probleme fundamentale cu o schimbare a formei de guvernământ, atâta timp cât schimbarea era făcută „legal și treptat”, a concluzionat, pe 5 februarie 1979, un raport CIA, desecretizat abia în 2016.

În acel moment, coeziunea armatei era semnificativ erodată. Mulți ofițeri inferior și soldați încorporați erau acum de partea lui Khomeini.

Curând a avut loc o revoltă în forțele aeriene. Opoziția s-a înarmat și, condusă de grupări marxiste radicale, a atacat bazele armatei și secțiile de poliție din Teheran.

Conducerea militară nu dorea un război civil total. Pe la spatele lui Bakhtiar, au convocat o întâlnire de urgență și au declarat neutralitatea. În efect, s-au predat. Prim-ministrul Șahului a fugit să-și salveze viața.

În ziua în care Khomeini a câștigat prima sa revoluție, președintele Carter nu era la Washington. În weekend, el mersese pe pârtiile din jurul Camp David. În dimineața zilei de duminică, 11 februarie, președintele Carter și secretarul său de stat erau la o biserică, temporar inaccesibili.

În absența lor, consilierul pentru securitate națională al președintelui a convocat o întâlnire de urgență la Casa Albă. Cândva puternicele forțe armate iraniene se dezintegraseră, dar Brzezinski, care fusese printre cele mai pro-Șah voci din administrația Carter, se gândea la Opțiunea C, dar i s-a spus că nu va fi posibil, având în vedere starea armatei.

Curând, generalul Huyser a fost conectat la Casa Albă printr-o linie telefonică securizată din Europa. Generalul avea să se confrunte în curând cu o avalanșă de acuzații publice că a mers la Teheran pentru a ajuta la neutralizarea armatei Șahului și a pregăti calea pentru victoria lui Khomeini, o acuzație pe care a respins-o ferm.

Dar pe 11 februarie, tonul lui Huyser era ușor diferit, neexprimând nicio surpriză că armata se scosese singură din ecuație.

„Întotdeauna am îndemnat armata să facă înțelegeri”, a spus Huyser, potrivit înregistrării convorbirii telefonice.

Dar toate concesiile făcute de armată nu au fost suficiente pentru Khomeini. Pe 15 februarie, patru generali superiori ai armatei au fost executați sumar pe acoperișul unui liceu. Era doar începutul unei serii de execuții.

Mulți au ajuns să creadă că administrația Carter, afectată de eșecuri ale serviciilor de informații și diviziuni interne, a fost, în mare parte, un observator pasiv al dispariției rapide a Șahului. Dar acum este clar că, în etapele finale ale crizei, America a speculat de fapt, păstrând un picior ferm în ambele tabere în speranța unei aterizări ușoare după căderea regimului Șahului, precizează BBC News.

Dar pariul lui Carter s-a dovedit a fi o enormă eroare. Pericolul real a fost trecut cu vederea, ambițiile lui Khomeini au fost subestimate, iar mișcările sale au fost interpretate greșit.

Spre deosebire de Carter, Khomeini a urmat o strategie consecventă și și-a jucat cărțile cu măiestrie. Ghidat de o viziune clară de a înființa o republică islamică, ayatollahul le-a oferit americanilor promisiuni goale, le-a înțeles intențiile și a mărșăluit spre victorie.

Foto sus: Președintele american Jimmy Carter și ayatollahul Ruhollah Khomeini (© Wikimedia Commons)

