Samuel von Brukenthal, portret aflat în colecția Muzeului Național Brukenthal

Știați că Samuel von Brukenthal cunoștea 6 limbi și a studiat la Cluj-Napoca, Sibiu, Târgu-Mureș, Halle și Jena?

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: dr. Alexandru Constantin Chituță
🗓️ 22 iulie 2026

Samuel Brukenthal s-a născut la 26 iulie 1721, fiu al judelui regal Michael Brekner în Nochrich, o mică localitate din județul Sibiu. Mama lui Samuel, Sussana von Heydendorff, ce-a dea doua soție a lui Michael, se trăgea din nobilimea transilvăneană. La 15 ani tânărul Samuel rămâne orfan.

Primii ani de școală i-a petrecut la Cluj și la Sibiu. Educația lui Samuel i s-a datorat în primii ani preotului Georg Soterius, preot la Slimnic și apoi rector al gimnaziului din Sibiu. Soterius i-a predat lui Samuel filosofia iluministă, istoria și științele. Samuel studiază apoi limba maghiară la Târgu Mureș, notează Brukenthal National Museum / Muzeul Național Brukenthal, pe pagina de Facebook a instituției.

S-a remarcat ca un tânăr eminent care cunoștea mai multe limbi: maghiara, germana, latina, româna și franceză.

La 22 de ani îl întâlnim la Halle și Jena unde studiază dreptul, științele politice, istoria, filosofia, politica și teologia. Pregătirea sa educațională îl clasează pe Samuel von Brukenthal ca unul dintre cei mai învățați transilvăneni ai timpului. Succesul său nu a fost doar noblețea primită prin naștere ci noblețea primită prin merit și buna educație.

Diploma de student la Universitatea din Halle (© Direcția Județeană a Arhivelor Naționale - Sibiu)
Diploma de student la Universitatea din Halle (© Direcția Județeană a Arhivelor Naționale - Sibiu)

Festivalul Baroc - prima ediție

Prima ediție a Festivalului Baroc va avea loc în perioada 25-26 iulie 2026, la Palatul Brukenthal (Piața Mare nr.4, Sibiu) și Muzeul de Artă Contemporană (str. Tribunei nr.6, Sibiu)

Foto sus: Samuel von Brukenthal, portret aflat în colecția Muzeului Național Brukenthal

Bibliografie:

Lisa Fischer, Edenul de dincolo de codri: Samuel von Brukenthal: Politician, colecționar, francmason la Sibiu/Hermannstadt, Ed. Schiller, Sibiu, 2008

dr. Raluca Maria Frîncu, dr. Raluca Maria Teodorescu, Brukenthal 300, un om, un muzeu, o istorie, Editura Honterus, Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2021

dr. Alexandru Constantin Chituță, Brukenthal exclusive, Ed. Muzeului Național Brukenthal, Sibiu, 2023

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