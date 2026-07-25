Istoria primei fabrici de ciocolată din Brașov, deschisă la sfârșitul secolului al XIX-lea

Prima fabrică de produse zaharoase din Brașov a fost Thiess & Seidel, care a început să funcționeze din 1891, când s-a deschis un mic atelier pentru producția de ciocolată pe strada Al. Ioan Cuza.

Acest atelier a fost extins și modernizat în anul 1921, iar în anul 1927 a fost ridicată o nouă fabrică, dotată cu utilajele de ultimă generație ale acelei perioade. Din aceasta s-a desprins ulterior fabrica „Hess”. Se produceau aici peste 1000 de sortimente de dulciuri de cea mai bună calitate. Figurile de ciocolată „Novitas” dădeau impresia unor prețioase bibelouri, scrie Muzeul de Etnografie Brașov, pe pagina de Facebook a instituției.

„Sunt mici statuete, delicat pictate, pe care le-ai putea confunda cu cele de Sèvres, dacă n’ai ști unde te afli. În realitate, sunt din cea mai bună ciocolată cu un înveliș de ceară, care are proprietatea să conserve ciocolata timp îndelungat”, se spunea în presa vremii.

Fabrica „Hess” era proprietatea familiei de comercianți Hesshaimer. Între cele două războaie mondiale, fabrica a făcut parte din „Transifac”, sindicatul fabricilor de ciocolată, cacao și bomboane din Transilvania și Banat. Fabrica a avut un magazin propriu de prezentare la București în 1943. În 1944 fabrica a avut de suferit din cauza bombardamentelor și după 23 august 1944 a fost numit un administrator de supraveghere. La 11 iunie 1948, fabrica „Hess” a fost naționalizată.

Mai multe povești despre activitatea comercială a Brașovului din veacurile trecute puteți afla la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului (Piața Sfatului nr.15), de miercuri până duminică, de la 10.00 la 18.00.

Mai multe pentru tine...