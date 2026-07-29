Povestea unei zile de târg, surprinsă în acuarelă de Carol Popp de Szathmári

În această delicată acuarelă intitulată „Târgul săptămânal (Wochenmarkt)”, Carol Popp de Szathmári surprinde atmosfera plină de viață a unui târg din Țările Române din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

În prim-plan, doi călugări se întorc de la târg – unul călare, celălalt purtând o umbrelă roșie –, oprindu-se să negocieze cumpărarea unui bou cu un țăran în cojoc, notează Muzeul Municipiului București, pe pagina de Facebook a instituției.

În fundal, forfota pieței completează imaginea unei lumi în care târgul era nu doar loc de negoț, ci și de întâlnire și schimb de vești.

Lucrarea a fost realizată de Szathmári în contextul colaborării sale cu pictorul maltez Amedeo Preziosi, invitat în Țările Române în anii 1868–1869 pentru a ilustra costume și peisaje locale.

Comparată cu varianta lui Preziosi, acuarela lui Szathmári se remarcă printr-o pensulație mai liberă și mai spontană.

Lucrarea face parte din patrimoniul Muzeului Municipiului București.

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