Monumentul dedicat Mariei Tereza din Viena (© C.Stadler/Bwag / Wikimedia Commons)

Știați că Baronul Brukenthal poate fi întâlnit în centrul Vienei?

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Autor: dr. Alexandru Constantin Chituță

La Viena se inaugura, cu mare fast, în 13 mai 1888, grupul statuar dedicat Mariei Theresa. Alături de Mozart, Haydn, oameni politici și reprezentanți ai științelor și artelor îl întâlnim reprezentat în bronz și pe Baronul Samuel von Brukenthal. În total sunt 29 de figuri ce împodobesc monumentul. În 1874, sculptorii Kaspar Zumbusch (1830 – 1915), Johann Beck (1827 – 1904) și Karl Kundmann (1838 – 1919) și-au prezentat Împăratului desenele.

Monumentul dedicat Mariei Tereza a devenit un monument impresionant, atât ca execuție, cât și ca valoare. Construcția monumentului a durat 15 ani, iar baza monumentală a fost proiectată de Carl Hasenauer. Conținutul programului a fost creat de Alfred Arneth, directorul Arhivelor Casei, Curții și Statului. Cele patru statui ecvestre reprezintă generali din epoca Mariei Tereza. Zona din jurul nișelor stâlpilor elementului central este dedicată temelor: „Sfaturi”, „Administrație”, „Știință și artă” și „Afaceri militare” în timpul Mariei Tereza, scrie Muzeul Național Brukenthal, pe pagina de Facebook a instituției.

Dimensiunile acestuia sunt cu adevărat impozante: baza ocupă o suprafață de aproximativ 600 m² (623 m², aprox. 6700 sq ft.). Înălțimea totală este de 19,36 m, (aprox. 60 de picioare), iar figura împărătesei măsoară 6 metri. Greutatea totală a monumentului este de 44 de tone, din care împărăteasa cântărește 11,5 tone. Monumentul împărătesei a costat 800.000 de guldeni (aprox. 8 milioane de euro) (s-au planificat 700.000 de guldeni).

Monumentul Mariei Tereza: partea dedicată Administrației (© Andreas Praefcke / Wikimedia Commons)
Monumentul Mariei Tereza: partea dedicată Administrației (© Andreas Praefcke / Wikimedia Commons)

Baronul Samuel von Brukenthal este reprezentat în partea dedicată Administrației unde se întâlnesc Reprezentanți ai administrației și ai justiției. Alături de Baronul Brukenthal îi întâlnim pe:

– Friedrich Wilhelm Graf von Haugwitz (1702 – 1765, ministru de stat)

– Anton Graf Grassalkovich (1694 – 1771, președintele Camerei Curții Ungare)

– Paul Joseph von Riegger (1705 – 1775, avocat)

– Josef Freiherr von Sonnenfels (1733 – 1817, avocat, reformator)

– Karl Anton von Martini, Freiherr zu Wasserberg (1726 – 1800, avocat).

Dezvelirea monumentului a avut loc la 13 mai 1888, aniversarea nașterii împărătesei Maria Tereza (13 mai 1717 – 1780). Au participat peste 10.000 de invitați, iar festivitățile au costat 30.000 de guldeni. Chiar și împărăteasa Elisabeta a participat la dezvelire, la fel ca și fiul ei Rudolf. Opt persoane au leșinat, inclusiv fiul artistului Zumbusch și două persoane au fost arestate pentru furt de buzunare.

Samuel von Brukenthal. Detaliu al monumentului Mariei Tereza (© Andreas Praefcke/Wikimedia Commons)
Samuel von Brukenthal. Detaliu al monumentului Mariei Tereza (© Andreas Praefcke/Wikimedia Commons)

În anul 2008 s-au început demersurile pentru restaurare. Lucrările de restaurare a monumentului au fost finalizate în anul 2013 când au fost aniversați 125 de ani de la inaugurarea acestuia. Lucrările de restaurare și de punere în valoare au costat aproximativ 2 milioane de euro.

În 2020, ideea construirii la Sibiu a unei statui dedicate lui Brukenthal a prins contur. Lucrările s-au desfășurat în cursul anului 2021, iar în luna august a fost amplasată statuia baronului Brukenthal în Piața Mare din Sibiu.

Foto sus: Monumentul dedicat Mariei Tereza din Viena (© C.Stadler/Bwag / Wikimedia Commons)

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