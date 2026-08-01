Camion de fabricație germană (© Bundesarchiv RH8II Bild-B0766-42 BSM)

România Mare, modernizată intensiv cu ajutorul tehnologiei germane în timpul Marii Crize Economice

📁 Istorie contemporană
Autor: Ionel-Claudiu Dumitrescu

Istoricii români au considerat că Al Treilea Reich a dorit cu orice preț să transforme statul din Carpați în simplă colonie agricolă și furnizoare de materii prime. Regimul nazist a fost unul odios și nu putea să facă vreo faptă bună. Teza istoriografică din comunista eră a fost rostogolită până când a devenit adevăr istoric. Dacă au scris specialiști renumiți astfel de idei, trebuie să le credem veșnic și să le respectăm.

Cercetarea istorică nu trebuie efectuată pornindu-se de la a crede, ci trebuie să fie interpretate deosebit de critic izvoarele istorice și fără să existe vreo referire la șabloanele impuse de cei din trecut. Trebuie să se ducă o luptă înverșunată cu puterea morților, așa cum a sugerat marele psiholog francez Gustave Le Bon.

Marea Criză Economică a început, în interpretarea tradițională, în octombrie 1929 prin crahul bursier din New York și a avut maxima intensitate până prin 1933, dar efectele puternice au avut impact și marasmul economic n-a fost eliminat până când a izbucnit un nou pârjol universal. Politicienii epocii n-au reușit să oprească prin bietele lor forțe intelectuale un fenomen economic devastator precum un tsunami.

Germania democratică a vândut României 8.290 de tone de mașini, motoare și utilaje necesare în economie la nivelul anului 1931. Ar fi trebuit ca livrările din Germania controlată de partidul totalitar nazist să fie mul mai mici, dar au sosit în 1938 27.534 t de mărfuri pentru economie. Sunt datele publicate în anuarul statistic românesc din anul 1940 și nu se poate spune că au fost falsificate de autoritățile germane pentru a cosmetiza relațiile dintre cele două state.

Există istorici care sunt conservatori și nu prea cred în ideile noi. Trebuie să le fie aduse multe argumente pentru a exista ceva șanse să le fie ștearsă din memorie amintirea vorbelor rostite de profesorii universitari pe la cursuri. Adevărul desprins din datele statistice este că Berlinul a fost de acord cu livrările de echipamente industriale și din 1935 au fost depășite cantitățile livrate în anul 1931.

Au sosit pe meleagurile românești 9.017 tone de echipamente, dar autoritățile românești n-au consemnat ce anume s-a cumpărat. Se presupune că toate erau de calitate germană și au ajutat la transformarea României de la stat agrar la stat agrar - industrial. Au existat scăderi semnificative în 1933, an în care noii ocupanți politici au dus acțiuni de răfuială cu fostele elite politice și economice, economia fiind grav afectată de deciziile celor ce nu aveau experiență, dar se considerau unicii deținători ai adevărului. Au fost depășite valorile din 1932, ultimul an democratic, chiar din 1934. Au fost cumpărate 6.265 t de mărfuri cu caracter economic în raport cu cele 5.604 t.

Regimul nazist a fost criminal prin deciziile politice luate, dar livrările de tehnică industrială indicau o modernizare a României și nu o transformare în stat agrar. Istoricii trebuie să caute alte informații pentru a demonstra existența unor măsuri cu caracter economic luate împotriva neamului românesc. Povestea o să mai fie repetată deoarece se renunță greu la ideile vechi, clasice. Creierul a fost întotdeauna obișnuit să fie comod și, mai ales la bătrânețe, autorii preferă să folosească datele acumulate pe parcursul vieții și pofta de cercetare dispare.

Trebuie să dispară șablonul privind dorința Germaniei de transformare a României în colonie economică!

Foto sus: Camion de fabricație germană, în perioada interbelică (© Bundesarchiv RH8II Bild-B0766-42 BSM)

Mai multe pentru tine...
București. Calea Victoriei și Palatul Telefoanelor, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
Bijuteriile importate de România Mare din Germania în timpul Marii Crize Economice
Orşova. Dunărea la Cazane, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
România Mare și consolidarea schimburilor comerciale cu Iugoslavia în cursul anului 1938
Șantierul Naval Óbuda din Budapesta, în anul 1930 (© Fortepan / Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum / Történeti Fényképek Gyűjteménye / Óbudai Hajógyár gyűjteménye)
Relațiile comerciale dintre România Mare și Ungaria, în anul 1931
Strâmtoarea Dardanele. Hartă de Pierre Belon, din 1554 (© Wikimedia Commons)
📁 Grecia Antică
Cum a schimbat istoria controlul (și taxarea) unei căi navigabile înguste din apropierea Troiei antice
„Cetatea Hustului", Hollósy Simon, 1897 (© Irina Tudor / Colecția Muzeului Maramureșan)
📁 Istoria unui tablou
Cum a fost vândut un tablou de patrimoniu într-o piață de vechituri?
Ce s a întâmplat cu soţia căpitanului legionarilor, Elena Codreanu, după ce au venit comuniștii jpeg
📁 Comunismul in România
Ce s-a întâmplat cu soţia căpitanului legionarilor, Elena Codreanu, după ce au venit comuniștii
Generalul Alexandru Cernat (© Arhivele Naționale ale României, Colecția Documente Fotografice, fotografia I 3481)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Deputatul Vasile Vlădoianu, rănit la cap în duelul cu Nicolae Cernat, fiul generalului Alexandru Cernat
Bordel în anii 1930: «Noaptea întreagă se socoteşte 2 Numere La mai multe numere se face rabat» Vezi cum arătau abonamentele! jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Bordel în anii 1930: «Noaptea întreagă se socoteşte 2 Numere. La mai multe numere se face rabat». Vezi cum arătau abonamentele!
Reședința de vară din Sibiu, sec. XVIII, schiță (© Direcția Județeană a Arhivelor Naționale – Sibiu)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Știați că Samuel von Brukenthal a avut o reședință de vară în Sibiu?
Scenă de pe Columna lui Traian (© Flickr / Mary Harrsch)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Singurul împărat roman care nu a suferit nicio înfrângere. A scris istorie
O tabără Shoshone în lanțul muntos Wind River din Wyoming, fotografiată de W. H. Jackson, în 1870 (© Library of Congress)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Masacrul de la Bear River, unul dintre cele mai sângeroase atacuri împotriva nativilor americani din istoria SUA
„Târgul săptămânal (Wochenmarkt)”, de Carol Popp de Szathmári (© Muzeul Municipiului București)
📁 Istoria unui tablou
Povestea unei zile de târg, surprinsă în acuarelă de Carol Popp de Szathmári