Relațiile comerciale dintre România Mare și Ungaria, în anul 1931

Chiar dacă Ungaria a fost un inamic înverșunat în Marele Război, relațiile comerciale au fost dezvoltate în perioada interbelică și schimburile de mărfuri au contribuit la progresul regiunilor din vestul României Mari.

În 1931, clienții români au găsit interesante la preț 39.272 t de produse și au plecat spre patronii maghiari sume care au totalizat 587.621.000 de lei. Se zice că bântuia în epocă recesiunea pornită din SUA în 1929 și orice bănuț era important pentru toți beneficiarii.

Au fost găsite interesante chiar și autovehicule și 98 de tone au trecut frontiera spre est. Cum exista o industrie metalurgică rămasă de la fostul imperiu dualist, au fost importate și 25.853 t de produse din fier. Erau cele mai interesante produse ale Ungariei în concepția cumpărătorilor români. Urmau din punct de vedere cantitativ produsele realizate din pământuri și pietre, 3.379 de tone fiind achiziționate într-un singur an.

Existau și fabrici ce realizau echipamente pentru dezvoltare economică și au fost livrate părții române 911 t de aparate, mașini și motoare, Tehnologia era scumpă și prețul total se apropia de cel al cantității de fier. Patronii români făceau eforturi să asigure o modernizare rapidă a economiei și orice sursă de mașini era importantă.

Cum industria locală se dezvolta în ritm alert, erau căutate surse de materii prime și pe teritoriul Ungariei au fost identificate surse de materiale textile, 2.856 t fiind aduse în 1931. Era prea puțin în raport cu necesitățile unui stat ce avea consumuri în creștere, magazinele sătești aducând mărfuri industriale până-n ultima localitate.

Relațiile comerciale au fost afectate de tensiunile politico – militare și cantitățile de bunuri au scăzut în anii următori. Au existat posibilități deosebite de formare a unui pol de dezvoltare, dar liderii de la Budapesta au preferat o politică de confruntare cu toți vecinii.

Foto sus: Șantierul Naval Óbuda din Budapesta, în anul 1930 (© Fortepan / Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum / Történeti Fényképek Gyűjteménye / Óbudai Hajógyár gyűjteménye)

Mai multe pentru tine...