Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
București. Calea Victoriei în anii '40 ai secolului trecut (© iMAGO Romaniae)

Creșterea numărului de autobuze aflate în circulație în România Mare, în timpul Marii Crize Economice

📁 Istorie contemporană
Autor: Ionel-Claudiu Dumitrescu

Marea Criză Economică a început în anul 1929 printr-un crah bursier și apoi nenorocirea s-a extins la nivel planetar. Ar fi durat în faza cea mai puternică până-n 1933, dar efectele devastatoare s-au resimțit și la nivelul anului 1939, consecința majoră fiind declanșarea unui nou război mondial. N-au putut elitele vremii să oprească valul nimicitor cu bietele lor forțe intelectuale. Au încercat, dar tot nu s-a evitat conflictul.

Tezele istoriografice par adevăr științific în lumea contemporană, dar, la o privire mai atentă, sunt fără argumente solide și se poate constata că au fost promovate interpretări false timp de decenii. Autobuzele erau în epocă mijloace de transport deosebit de scumpe și abia erau promovate din teama investitorilor de a nu pierde banii din cauza drumurilor proaste.

Totuși, în anul 1926, existau 666 de mașini care să efectueze transport de persoane acolo unde nu existau căi ferate și șoselele și podurile erau în stare bună. Nu era un an de recesiune. Dimpotrivă. Era o perioadă de avânt economic și ar fi fost normal să se înregistreze o scădere drastică a numărului de mijloace motorizate. Statistica se referă numai la mașinile care erau utilizabile și ieșeau pe traseu. Ar fi trebuit să fie în 1930, primul an complet de criză, mai puține autobuze, dar polițiștii au consemnat existența a 2.486 de unități. Au fost chiar 2.629 în 1932, an despre care se spune că a fost cel mai rău din perioadă.

S-a ajuns în 1938 la 2.687 de exemplare sau a fost o creștere de patru ori, ceea ce nu era ceva rău în epoca în care motorul nu era răspândit universal. Vârful achizițiilor a fost însă înregistrat în 1935 prin cele 2.803 exemplare puse în trafic. Se observă că era cerere și clienții români încercau să motorizeze transportul din țară, mai ales din marile orașe și dintre acestea, dar piața nu oferea prea multe produse speciale civile.

Fenomenul motorizării provoca o adevărată manie socială și oamenii începeau să viseze să dețină un mijloc auto drept dovadă a succesului social sau pentru creșterea cifrei de afaceri. Nu este de mirare că s-a trecut de la 2.942 de camioane în 1026 la 7.670 de unități în 1938. Doar insuficienta aprovizionare cu combustibil la nivelul întregii țări a dus la o concentrare a tehnicii auto în zonele București și Prahova. Se adăugau marile orașe ce erau conectate la rețeaua feroviară. Chiar dacă România era producător de țiței, derivatele nu ajungeau peste tot. Mai era mult de construit pentru a face o lume dependentă de petrol și carele încă erau de bază pentru transport de la și până la gări.

România a cunoscut o perioadă de avânt economic, dar au avut grijă politicienii statelor vecine să distrugă ceea ce s-a construit în timp. Urmăreau de ani buni să șteargă din istorie realizările elitelor românești.

Foto sus: București. Autobuze circulând pe Calea Victoriei, la începutul anilor '40 ai secolului trecut (© iMAGO Romaniae)

Mai multe pentru tine...
Fabrică germană în timpul de-al Doilea Război Mondial (© Jakob Faes / Wikimedia Commons)
Produsele metalurgice importate de România Mare din Cehoslovacia, în anul 1938
Vedere aeriană a rafinăriei Vega din Ploiești, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
Creșterea consumului de derivate din petrol în România Mare, în timpul Marii Crize Economice
Ruinele orașului Guernica, în timpul războiului civil spaniol (© Das Bundesarchiv Bild 183-H25224)
Relațiile comerciale dintre România Mare și Spania, în timpul războiului civil spaniol
1570 theatrum orbis terrarum map monsters jpg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce desenau cartografii medievali dragoni și monștri pe hărți?
wellcomecollection adcb3c5b e4ea 489b a52c 220f1ca83913 masturbation promo png
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Cum a ajuns masturbarea să fie considerată o boală mortală în perioada victoriană și care era tratamentul
Curtea Husarilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Știați că actuala Curte a Husarilor făcea parte din sistemul de fortificații al Castelului Corvinilor încă din secolul al XV-lea?
Tehnica de ascultare folosită de fosta Securitate
📁 Comunismul in România
Cum arăta un filaj al Securității?
Vedere aeriană a Rafinăriei Astra Română, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
📁 Istorie contemporană
Industrializarea României cu ajutor german în ultimii ani ai perioadei interbelice
Portretul lui Barbu Catargiu, realizat de Theodor Aman, la scurt timp după asasinarea omului politic (© Muzeul Municipiului București)
📁 Istoria unui tablou
Portretul lui Barbu Catargiu, realizat de Theodor Aman, la scurt timp după asasinarea omului politic
Armata Română în Budapesta, la 23 august 1919 (© Facebook / Institutul de Studii Sud-Est Europene)
📁 Primul Război Mondial
Diplomatului bulgar Petăr Neikov, martor ocular al intrării trupelor române în Budapesta
Ion Gheorghe Maurer: Ceaușescu a adoptat copiii pe care Elena îi făcuse cu alții și i a mai făcut și el un copil jpeg
📁 Comunismul in România
Ion Gheorghe Maurer: Ceaușescu a adoptat copiii pe care Elena îi făcuse cu alții și i-a mai făcut și el un copil
7 filme de Oscar cu scene de sex mult prea explicite | VIDEO jpeg
📁 Istoria Filmului
7 filme de Oscar cu scene de sex mult prea explicite | VIDEO