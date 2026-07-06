Creșterea consumului de derivate din petrol în România Mare, în timpul Marii Crize Economice

Teza despre recesiunea universală cu origini în SUA a fost cultivată de istoricii și jurnaliștii dornici de afirmare timp de decenii și a rămas ca adevăr științific prin cărți și mediul virtual.

Realitatea din România era diferită în multe domenii și unul dintre acesta era cel al petrolului. Combustibilul solid, lemnul și cărbunele, erau utilizabile în economie, dar aveau volum mare și implicau un număr sporit de persoane pentru încărcare și folosire. Petrolul ocupa întregul volum al unui rezervor și putea fi ars fără să mai fie necesară intervenția umană. Pompele de injecție erau suficiente pentru funcționarea motoarelor și patronii erau încântați că personalul salariat poate să fie redus.

România era un producător important de țiței și rafinăriile au furnizat clienților locali 654.290 t de produse diferite în 1921. S-a ajuns, în 1931, la 1.530.340 t. Se observă repede că era vorba de mai mult de o dublare, dar se spune că în 1921 începea procesul de redresare economică. Vârful consumului intern în perioada 1921 – 1935 a fost atins în anul 1933, care făcea parte din era de recesiune, și a însemnat cumpărarea a 1.765.943 t de produse ale rafinăriilor.

Cel mai căutat derivat era păcura ce se putea utiliza în motoarele de mare putere de pe locomotive sau vapoare. Dacă au fost consumate, în 1921, 332.143 t, s-a ajuns în 1930, primul an complet de recesiune, la 772.344 t. Motorizarea se extindea în domeniile civil și militar și s-a ajuns, în 1933, la 937.412 t. Era o dovadă că economia țării funcționa și mașinile cereau din ce în ce mai mult combustibil de toate tipurile. Și fabricile dispuneau de grupuri energetice ce căutau un carburant ieftin și puternic. Motorizarea se extindea dinspre orașe spre mediul rural, cel care folosea și petrol lampant pentru iluminat. Mașinile agricole noi implicau benzină sau motorină.

România Mare a progresat atunci când istoricii au văzut recesiune. Transformarea a avut viteze diferite în regiunile țării, dar a fost dată peste cap de declanșarea războiului și de introducerea țării în lagărul comunist.

Foto sus: Vedere aeriană a rafinăriei Vega din Ploiești, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)

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