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București. Calea Victoriei în anii '40 ai secolului trecut (© iMAGO Romaniae)

Comerțul cu bijuterii și bunuri de lux în România Mare, în anul 1938

📁 Istorie contemporană
Autor: Ionel-Claudiu Dumitrescu

Perioada de după 1929 a fost dominată de Marea Criză Economică și de grijile celor mulți pentru asigurarea traiului de zi cu zi. Se spune că a fost deosebit de rău în epocă și că afacerile nu mergeau. Istoricii au repetat poveștile până când au fost crezute și au devenit adevăr științific.

Anuarul statistic al României din 1940 prezintă alte date și acestea nu se potrivesc cu teoria istoriografică promovată de cercetători renumiți Oamenii se gândeau cum să fie viața mai plăcută și patronii din comerț aduceau mărfurile necesare unui trai cât mai fericit. Locuitorii din spațiul românesc adorau petrecerile cu mâncare fină și multă muzică și localurile de toate categoriile se întreceau să ofere ceva plăcut. În 1938, au fost cumpărate 85 de tone de instrumente muzicale în cel mai bun an pentru economia națională și acestea veneau după cele 119 t din 1937 și 87 t din 1936. Patronii încercau să ofere cea mai bună muzică și artiștii aveau o activitate intensă.

Nu se putea merge la o petrecere oricum, mai ales dacă era una ce implica lumea bună. În 1938, au fost achiziționate 41 de tone de bijuterii și lucrări fine în metal. Statistica nu precizează exact ce fel de mărfuri erau, dar în anul precedent fuseseră aduse alte 53 de tone. Obiectele din metale și pietre prețioase erau deosebit de căutate de lumea din orașe, dar și cei din mediul rural cu posibilități financiare acumulau aur și bijuterii drept obiecte de prestigiu. Nici mirosurile naturale nu erau pe placul înaltei societăți și au fost oferite în magazine, în anii 1937-1938, 64 de tone de parfumuri din Franța și Germania.

N-au fost uitați nici copiii și, în 1938,  au fost aduse din import 142 de tone de jucării în ultimii trei ani de pace, obiectele distractive fiind răspândite îndeosebi în orașe.

Românii erau veseli, dar conducătorii popoarelor vecine pregăteau armele necesare agresiunii și de aceea erau lipsuri peste tot în lume. Marea Criză Economică n-a apărut din senin, ci a fost doar manifestarea vizibilă a marilor pregătiri de război și totul a început să fie accelerat de către conducători din 1926. A început din 1939 războiul mondial și apoi a urmat distrugerea statului în numele ideologiei comuniste. Teroare și sărăcie au fost peste tot.

Foto sus: București. Calea Victoriei în anii '40 ai secolului trecut (© iMAGO Romaniae)

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