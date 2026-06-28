Povestea cu recesiunea venită din SUA a fost pe larg descrisă de specialiști și nu mai trebuie povestită din nou pentru a se vedea dacă un autor are talent să conceapă o bijuterie literară. Nici România nu putea să fie ocolită de valul devastator și există o bibliografie bogată pe tema nenorocirii economice.

Adevărul a fost că patronii români erau deosebit de interesați să realizeze importuri care să aducă profit și dacă mărfurile aveau o masă redusă. Epoca de criză a mirosit deosebit de bine, mai ales în mediul urban, prin aducerea de parfumuri franțuzești de calitate și vameșii au calculat că au trecut granița în 1931 15 tone la o valoare de 13,63 milioane de lei. Dacă anul următor au fost achiziționate 14 tone, s-a ajuns în 1933 la 16 tone. Persoanele cu pretenții din lumea orașelor doreau să trăiască la fel ca la Paris și esențele locale sau din alte țări nu mai erau apreciate. Vârful cumpărăturilor a fost atins în 1934 prin cele 18 tone de parfum fin.

Importurile din Franța au fost reduse în anii următori până la 10 tone în 1938. N-a fost vorba de o sărăcire a locuitorilor din moment ce ultimul an complet de pace a fost definit drept cel mai bun din perioada capitalistă. Au pătruns pe piață firmele germane și acestea au oferit 12 tone de marfă frumos mirositoare la aproape jumătate din prețul cerut de francezi. A fost normal să se reorienteze clienții. Germania avea o economie în plin avânt și căuta noi piețe de desfacere.

România interbelică a cunoscut o perioadă de prosperitate deosebită și luxul era o caracteristică a înaltei societăți și a celor ce se îmbogățeau. Se spune că Marea Criză Economică a fost în perioada 1929 – 1939, cea mai critică situație fiind în intervalul 1929 – 1933. Datele statistice ale autorităților de la București confirmă sosirea în țară a 131 t de parfum scump tocmai între 1931 și 1933.

Pasiunea pentru esențele plăcute a rămas o constată în mediul urban și 30 de tone au sosit în anul 1938, chiar dacă începea să se simtă și mirosul de praf de pușcă.

Perioada României Mari a fost una de dezvoltare economică și în care populația începea să aibă gustul luxului. A venit epoca bolșevică pe tancurile sovietice și totul a mirosit a teroare și lagăr. A rămas în afara lumii civilizate până la căderea regimului roșu în decembrie 1991, efectele ocupației fiind vizibile timp îndelungat.

Tancurile sovietice au reușit să aducă sărăcie și nenorocire până la căderea regimului comunist în decembrie 1989, dar adepții crescuți în stil stalinist au mai reușit ținerea țării în sclavie un anumit timp.

Foto sus: Recipient pentru parfumul Danaé, conceput de designerul francez René Lalique, în anul 1930 (© Fab5669 / Wikimedia Commons)

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