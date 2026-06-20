Progres și comerț în România Mare a anului 1922

România Mare trebuia să recupereze rapid ceea ce s-a distrus prin participarea la ostilitățile din cadrul Primului Război Mondial și, cum industria nu putea să asigure cantitățile de mărfuri necesare procesului de modernizare, s-a apelat la soluția importurilor masive.

În anul 1922, au fost cumpărate 583.688 t de bunuri agricole și industriale, o cantitate mai redusă în raport cu cea din 1921 deoarece agricultura începea să acopere necesarul de alimente după dezastrul provocat de armata germană, cea deosebit de pricepută în exploatarea terenurilor fertile.

Patronii și clienții români rămâneau deosebit de interesați de tehnica străină de calitate superioară și au fost importate 58.062 t de mașini, aparate și motoare. Se tindea la renunțarea la forța oamenilor și a animalelor în favoarea puterii motoarelor din ce în ce mai perfecționate, mai ales că se făcea și trecerea de la combustibilul solid la cel lichid. Era o epocă de schimbări rapide în tehnologie și România era un adevărat burete ce absorbea mijloace motorizate. Nu erau fonduri suficiente pentru a satisface obsesia pentru punerea afacerilor pe roți. Se realiza o transformare și la nivelul materialelor utilizate în economie, fierul fiind din ce în ce mai utilizat în industrie și construcții. Lemnul nu mai era la modă, dar mai era folosit deoarece era mult mai ieftin și ușor de găsit aproape de localități. Au sosit 251.646 t de fier și produse din metalul dur și rezistent.

Timpul nu mai avea răbdare și se impunea trecerea la transportul auto în vederea comprimării distanțelor, trenurile oprind în gări prea îndepărtate de centrul localităților. S-a trecut la cumpărarea de vehicule și au sosit 5.759 t, ceva mai puțin în raport cu achizițiile din cursul anului 1921. Erau mijloace de transport scumpe și nu se găseau fonduri pentru sporirea numărului de exemplare introduse în uz.

Schimbarea la față a României se putea realiza prin dezvoltarea industriei care să prelucreze materii prime aduse din import și numai în 1922 au sosit 5.738 t de cauciuc și celuloid, o cantitate mai mare decât cea achiziționată în anii 1919 și 1920. Materialele textile vegetale erau deosebit de mult căutate și au fost găsite la furnizori 37.190 de tone de mărfuri.

Industria chimică realiza substanțe deosebit de interesante din punct de vedere medical sau pentru prelucrare în continuare și au sosit în 1922 10.132 t de medicamente și alte produse, vameșii nefăcând diferențierea pe categorii. Alte 8.078 t erau reprezentate de vopsea și țara a fost un pic mai colorată.

România Mare evolua de la statutul de stat agrar spre cel de agrar – industrial și viteza era sporită prin aducerea de motoare și mașini.

Foto sus: Fabrica de pielărie „S. Filderman” din Bacău, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)

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