Sibiu. Muncitori de la Atelierele Societăţii Căile Ferate Române (© iMAGO Romaniae)

Importurile de fier ale României Mari

📁 Istorie contemporană
Autor: Ionel-Claudiu Dumitrescu

Anul 1918 a adus formarea unui nou stat în Europa de Est și Regatul României trebuia să se modernizeze pentru a putea să țină piept concurenței din partea vecinilor, cei ce arătau permanent pretenții teritoriale. Cum economia fusese grav afectată de ostilitățile militare, trebuia să se treacă la refacere prin importul de produse din fier și alte metale, materiale durabile și care erau utile în domeniile civile și în cel militar.

Potențialul financiar a fost mai redus în 1919 și au fost aduse numai 25.998 t de produse, dar acestea au fost doar un început pentru relansarea economică. S-a ajuns în anul 1926 la un import de 549.972 t de fier și produse metalice, un record absolut pentru întreaga perioadă interbelică. Achizițiile veneau după un vârf din 1925 de 523.594 t.

Chiar dacă a urmat o perioadă zisă de recesiune, mediul de afaceri din România a continuat să caute și să achiziționeze cât mai multe mărfuri ale industriei metalurgice și chiar s-a profitat de scăderea unor prețuri prea exagerate la furnizori englezi și francezi. Anul 1938 a însemnat o îmbogățire a României cu 383.917 t de fier și peste 20.000 t de alte metale și nemetale, cele care erau incluse în 1926 tot la principalul produs importat.

România trecea de la o civilizație a lemnului la cea a fierului și a materialelor de construcție durabile, totul realizat după model occidental sau local. Structurile metalice au permis realizarea de construcții industriale și de blocuri, fața României fiind schimbată radical față de ceea ce exista în anul 1918, dar contemporanilor tot li se părea că se sta pe loc și nu exista progres. Achizițiile de fier au continuat și-n timpul ostilităților, principala sursă rămânând Germania.

A venit războiul și construcțiile interbelice au fost spulberate în mare parte de bombardamentele sălbatice ale aviației marilor puteri. Multe mărfuri importate au fost duse apoi peste frontiere de trupele de invazie drept capturi de război și apoi drept despăgubiri de război. A fost ușor pentru istoricii comuniști să se spună că numai în perioada 1945 – 1989 a existat progres industrial. Mulți sunt cei ce cred și astăzi că doar în era roșie s-a construit ceva modern.

Foto sus: Sibiu. Muncitori de la Atelierele Societăţii Căile Ferate Române (© iMAGO Romaniae)

