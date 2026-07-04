Produsele metalurgice importate de România Mare din Cehoslovacia, în anul 1938

România Mare era un stat în curs de industrializare și se înregistra o cumplită foame de metal în întreprinderi și în viața de zi cu zi. Materialele de odinioară nu mai erau interesante în construcții și se cerea structură din beton armat.

Cehoslovacia era o țară ce moștenise o puternică industrie metalurgică de la Austro – Ungaria și au fost dezvoltate relații de prietenie împotriva inamicului comun din bazinul Dunării. Clienții români cereau fier și au fost cumpărate 37.316 t de produse din rezistentul metal, prețul mărfurilor fiind stabilit la peste 1,35 miliarde de lei. Era anul 1938 și cererea de fier era în creștere pe măsură ce zvonurile de război se intensificau. Totuși, prietenii oferă unele avantajele în schimburile reciproce, mai ales că România era și un important client de armament, cel ce nu era trecut în datele statistice civile.

Germania nazistă a fost un organism statal absolut negativ în istorie prin politicile rasiale și ar fi fost normal să aibă și prețuri mari pe criterii ideologice. A vândut în România 72.094 t și prețul însumat a fost de peste 1,318 miliarde de lei. Statistica nu precizează exact ce categorii de mărfuri au fost achiziționate, dar nu prea era o afacere să faci comerț cu Praga. Prietenii cehoslovaci doreau cu orice preț să acumuleze avere în timp cât mai scurt și nu conta colaborarea cu aliatul din Carpați. Era doar o sursă deosebită de profit, mai ales că autoritățile de la București ofereau contracte generoase în numele alianței. Demnitarii români erau renumiți prin faptul că ofereau sume uriașe dacă vedeau ceva atenții din partea furnizorilor.

Se poate presupune că doar apropierea războiului a dus la o speculare a prețului în ceea ce privește un material strategic precum oțelul, dar situația nu era diferită nici la alte metale. Au fost oferite 210 t și acestea erau mult mai scumpe decât cele 2.466 t obținute din Reich. Aliatul se comporta mai rău decât marele pericol ideologic când era vorba de acumularea de capital.

A fost ultimul an întreg de comerț cu Cehoslovacia, statul slav fiind sfâșiat și apoi ocupat complet de trupele Wehrmachtului. Nu era ceva nou. Au fost aduse 52.056 t de produse din fier german în anul 1937 și acestea au fost prețuite mai puțin decât cele 21.261 t venite din surse cehoslovace. Statistica nu spune și ce anume mărfuri au intrat în aceste totaluri, dar prețurile par exagerat de mari, mai ales dacă se ține cont că exista o bună colaborare în domeniul relațiilor internaționale. Și alte metale și metaloide au fost vândute la prețuri mai mari.

Foto sus: Fabrică germană în timpul de-al Doilea Război Mondial (© Jakob Faes / Wikimedia Commons)

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