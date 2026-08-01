Deputatul Vasile Vlădoianu, rănit la cap în duelul cu Nicolae Cernat, fiul generalului Alexandru Cernat

În data de 26 iulie 1893, la ora 14.30, pe marginea șoselei dintre Slănic Moldova și Târgu Ocna a avut loc duelul dintre Nicolae Cernat, fiul generalului Alexandru Cernat, și Vasile Vlădoianu, deputat de Dolj.

Din procesul-verbal încheiat după duel aflăm că Vasile Vlădoianu a fost rănit la cap în urma celui de-al doilea schimb de focuri, fapt ce adus la încetarea înfruntării. Același document consemnează că duelul s-ar fi putut opri după primul glonț tras de Vasile Vlădoianu, întrucât arma lui Nicolae Cernat nu s-a descărcat, însă deputatul a fost cel care a refuzat, notează Arhivele Naționale ale României, pe pagina de Facebook a instituției.

Procesul-verbal întocmit în urma întâlnirii dintre martori stabilea data, ora, locul, armele, distanța dintre adversari, condițiile în care se oprește confruntarea. Astfel de detalii se regăsesc în mod firesc în documentele scrise de martori înaintea ieșirii pe teren.

Redactarea unor asemenea acte nu urmărea evitarea unor complicații de ordin juridic ce ar fi putut apărea în cazul unui deces, ci respectarea unei maniere de a proceda, a unor etape în cadrul soluționării conflictului.

Interesant este faptul că au fost alese pistoale ghintuite, arme având o mai mare precizie, evitate de regulă atunci când se opta pentru duelul cu arme de foc. Față de acest tip de duel existau numeroase rezerve: pistolul era perceput ca fiind armă „rea”, considerându-se că lupta era „ridicolă”, atunci când nu se nimerea ținta, și „barbară”, atunci când adversarul era rănit din plin, fără posibilitatea de a riposta. Totodată, se considera că armele de foc puneau mai puțin în valoare calitățile fizice și psihologice ale combatanților. Utilizarea pistolului ca armă putea duce la o disproporție între rezultatul duelului și cauza acestuia: dueluri ce erau generate de ofensele simple se puteau încheia cu omor, iar cele generate de ofensele grave, cu nimic (Mihai Chiper, Pe câmpul de onoare. O istorie a duelului la români. Editura Humanitas, București, 2016, p. 73). Distanța obișnuită într-un duel cu pistolul era de 25-30 de pași, însă în acest caz adversarii au stabilit o distanță de numai 15 pași. Nu se poate determina în ce măsură această decizie, acceptată de ambele părți, a fost influențată de faptul că, în anul precedent, Vasile Vlădoianu participase la un duel cu pistolul împotriva lui N. Cerchez, încheiat fără consecințe.

Cu privire la natura ofensei care a provocat confruntarea aflăm detalii dintr-un articol publicat în Voința Națională. Locul rezervat deputatului Vasile Vlădoianu în cazinoul din Slănic Moldova fusese ocupat de către generalul Alexandru Cernat. Deși acesta din urmă s-a ridicat, deputatul Vasile Vlădoianu l-a insultat, fapt ce l-a determinat ulterior pe fiul generalului, Nicolae, să-l lovească, în acest mod duelul nemaiputând fi evitat. Apărarea onoarei tatălui său era în concordanță cu uzanțele epocii, cu atât mai mult cu cât era vorba despre onoarea unui ofițer superior aflat la o vârstă venerabilă. La câteva luni după acest incident, generalul Alexandru Cernat a decedat.

Foto sus: Generalul Alexandru Cernat (© Arhivele Naționale ale României, Colecția Documente Fotografice, fotografia I 3481)

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