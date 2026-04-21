Nicolae Iorga la biroul de lucru, în 1921 (© Wikimedia Commons)

Nicolae Iorga, provocat la duel de generalul Alexandru Averescu

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Ion Cristoiu

Din „Îndreptarea”, apărută duminică, 8 noiembrie 1924, decupez această epistolă, așezată stânga, sus, pe pagina întâi:

O scrisoare a d-lui General Averescu

Domnule Director

Zilele acestea s-au publicat în «Îndreptarea» mai multe articole împotriva d-lui N. Iorga, pornite din indignare provocată de recentele d-sale atacuri în contra mea.

Atacurile însă, în deobște, acelea ale d-lui Iorga în deosebi, mă lasă perfect rece. Prin nimic justificate, ele rămân absolut fără nici un efect.

De altfel, opinia publică de mult mi-a făcut cinstea de a-mi dărui o armură foarte solidă, de care s-au sfărâmat rând pe rând, chiar săgețile cele mai veninoase și mai iscusit îndreptate asupra mea.

Vă rog de aceia, Domnule Director, când veți mai primi asemenea articole, să mulțumiți în numele meu autorilor, dar să nu le mai dați ospitalitate în coloanele ziarului nostru.

Merg, în această privință și mai departe. Aș fi de părere că nici atitudinile sau ideile politice ale d-lui Iorga însuși, sarcină de care s-a achitat, după cum știți prea bine, cu așa mare talent și atât de plastic, în propriul d-sale ziar. Cel mult, «Îndreptarea» va putea, din când în când, pune pe două coloane opiniile d-lui Iorga.

Primiți, vă rog, Domnule Director, împreună cu mulțumirile mele, încredințarea celor mai bune sentimente ce vă păstrez.

General AVERESCU

Îndreptarea” e oficiosul Partidului Liga Poporului al cărui președinte era Generalul Alexandru Averescu, fost și viitor prim-ministru. În anii interbelici, ziarele de partid nu trăiau din tiraj, ci din banii dați de liderii partidului. Nicolae Iorga, aflat la discreția cunoscutelor sale hachițe, deși coleg de Opoziție cu Generalul, îl atacase mârșav, în Parlament pe Averescu pentru nu știu ce fapte comise în timpul Războiului.

Alexandru Averescu îl provocase la duel.

Duelul nu mai avusese loc, deoarece Nicolae Iorga își ceruse scuze de la tribuna Parlamentului.

Ziarul „Îndreptarea” îi arsese lui Nicolae Iorga câteva bâte tipografice în spinare.

Aflând de asta, Alexandru Averescu le cere redactorilor să-l lase în pace pe Nicolae Iorga.

Ce mogul ar face așa azi cu presa din proprietatea sa?!

Mai multe pentru tine...
Averescu despre Berthelot: «Cred că este un suflet bun și s a lăsat a fi influențat de cei interesați» jpeg
Averescu despre Berthelot: «Cred că este un suflet bun și s-a lăsat a fi influențat de cei interesați»
Generalul Henri Berthelot (stânga) discută cu generalul Alexandru Averescu, pe front, în 1917 (© Wikimedia Commons)
Mitul Generalului Averescu - cum se nasc iluziile deșarte
Iași. Piața Unirii și statuia Cuza-Vodă (© iMAGO Romaniae)
Nicolae Iorga, iritat de modul în care moștenirea lui Alexandru Ioan Cuza era ignorată
Exploatarea carierelor de granit de la Turcoaia, județul Tulcea (© iMAGO Romaniae)
📁 Istorie contemporană
Mutarea munților spre centrele urbane din România Mare
Soldați români în timpul Primului Război Mondial (sursa: Gogu Negulesco, Rumania's sacrifice, New York Century Co, 1918)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Povestea unui cetățean român recrutat fraudulos în Legiunea Străină
Ancient Troy coin webp
📁 Antichitate
Incredibil cum o monedă din Troia antică a fost găsită de un copil de 13 ani la Berlin
Sugestie de reconstituire a costumului în care puteau fi integrate accesoriile și podoabele din primul mormânt princiar de la Apahida; desen Andi Cârligianu (© Aurul și Argintul Antic al României. Catalog de expoziție, MNIR, Buc., 2014, p. 158)
📁 Muzeele României
Fibula de aur descoperită în primul „mormânt princiar” de la Apahida. Insignă, diplomație și tehnologie
7 filme de Oscar cu scene de sex mult prea explicite | VIDEO jpeg
📁 Istoria Filmului
7 filme de Oscar cu scene de sex mult prea explicite | VIDEO
Legiunea Străină: „Aceștia nu sunt oameni, sunt diavoli!” jpeg
📁 Istorie Modernă Universală
Legiunea Străină: „Aceștia nu sunt oameni, sunt diavoli!”
Statuia lui Iancu de Hunedoara în Buda, opera sculptorului de István Tóth (© Thaler Tamas / Wikimedia Commons)
📁 Istorie Medievală Românească
Iancu de Hunedoara și relațiile sale cu Țara Românească și Moldova
Ziua Regalităţii 10 Mai, ziua cu triplă semnificaţie istorică jpeg
📁 Monarhia în România
Ziua Regalităţii. 10 Mai, ziua cu triplă semnificaţie istorică
Statuia Sfântului Ioan Nepomuk de la capătul podului Castelului Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Știați că la capătul podului Castelului Corvinilor se află statuia Sfântului Ioan Nepomuk?