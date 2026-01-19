Discul ceresc de la Nebra: cea mai veche reprezentare a fenomenelor astronomice

Discul ceresc de la Nebra a fost descoperit într-un tezaur de artefacte în 1999, când detectoriști de metale l-au scos ilegal dintr-un vechi sit religios aflat pe un deal din apropierea orașului Nebra, în landul german Saxonia-Anhalt.

După ce poliția a recuperat discul în 2002, arheologii au studiat acest obiect unic, dezvăluind că are o vechime de până la 3.800 de ani și că reprezintă cea mai veche reprezentare cunoscută a fenomenelor astronomice. Următoarea ca vechime este o hartă a stelelor de pe tavanul unui mormânt egiptean antic, veche de aproximativ 3.500 de ani, relatează Live Science.

Discul ceresc de la Nebra a fost realizat din aproximativ 4 kilograme de bronz, potrivit Muzeului de Stat al Preistoriei din Halle, Germania, unde obiectul este expus. Bronzul a fost aplatizat într-un disc cu diametrul de 32 de centimetri și apoi decorat cu 50 de grame de incrustații din aur, care reprezintă o barcă, o semilună, o lună plină sau un soare și o serie de stele.

Pe baza stilului topoarelor și a datării cu carbon a lemnului din mânerele săbiilor recuperate împreună cu discul din tezaurul metalic, experții consideră că Discul ceresc de la Nebra a fost îngropat în jurul anului 1600 î.Hr., în Epoca Bronzului Timpurie, însă este posibil să fi fost creat cu două secole mai devreme.

Unele cercetări au pus sub semnul întrebării autenticitatea discului, susținând că probabil nu provine din Nebra și că ar fi cu aproximativ 1.000 de ani mai recent, pe baza analizelor de sol și chimice ale artefactului. Un studiu ulterior a contrazis aceste afirmații și a concluzionat că discul este autentic și provine din Nebra, dar că a fost realizat în mai multe etape.

Examinarea atentă a discului a arătat că acesta a fost realizat în cel puțin cinci faze. Inițial, discul de bronz includea luna plină sau soarele, semiluna și 32 de stele. Apoi, au fost adăugate câte un arc pe fiecare parte a discului. Un al treilea arc, care ar putea reprezenta o barcă, a fost adăugat ulterior în partea de jos. În a patra fază, marginea discului a fost perforată, sugerând că acesta ar fi putut fi atașat de un suport, precum un stâlp, pentru utilizare ceremonială. În cele din urmă, arcul din stânga a fost îndepărtat înainte ca discul să fie îngropat împreună cu tezaurul metalic. Totuși, experții nu știu exact când a fost realizat discul sau cât timp a trecut între fazele de decorare.

Discul ceresc de la Nebra pare să reprezinte cerul nopții, mai multe stele formând Pleiadele, cunoscute și sub numele de „Cele Șapte Surori”. Arcurile aurii de pe fiecare parte a discului ar putea reprezenta orizonturile, marcând solstițiile de vară și de iarnă, iar barca ar putea fi una mitică, care transporta soarele pe cer de la est la vest în timpul zilei și înapoi noaptea.

Prin alinierea Discului ceresc cu platoul de pe dealul Mittelberg, unde a fost găsit, arcul orizontului vestic se aliniază cu Brocken, un munte înalt în spatele căruia soarele apune la solstițiul de vară. Acest lucru sugerează că Discul ceresc ar fi putut fi folosit pentru a ține evidența unor date astronomice importante în preistorie.

Însă cine a folosit Discul ceresc de la Nebra și cine l-a îngropat rămân încă mistere, parțial deoarece a fost recuperat de căutători de comori și nu în cadrul unei săpături științifice. Aceștia au deteriorat soarele sau luna plină din aur, au zgâriat suprafața și au curățat-o necorespunzător. Având în vedere numeroasele tumuli funerari bogat amenajați ai unor persoane importante care presărau peisajul Germaniei centrale încă din jurul anului 2000 î.Hr., este posibil ca Discul ceresc de la Nebra să fi aparținut cândva unui conducător din Epoca Bronzului.