Corabie medievală descoperită sub Tallinn, cu busolă de 600 de ani

În centrul orașului Tallinn, acolo unde prezentul pare să fi acoperit definitiv urmele trecutului, o simplă lucrare de construcție a scos la lumină o descoperire spectaculoasă. Sub fundația unui viitor imobil de birouri, arheologii au găsit una dintre cele mai bine conservate nave medievale din Europa – o corabie veche de peste 600 de ani, care ascundea, printre altele, și o raritate absolută: o busolă funcțională din secolul al XIV-lea, relateaza turismistoric.ro

Totul a început pe 31 martie 2022, când muncitorii care săpau la adresa Lootsi 8, aproape de vechiul port al orașului, au dat peste o structură din lemn aflată la doar un metru și jumătate sub pământ. Lucrările au fost oprite imediat, iar ceea ce a ieșit la iveală nu era o simplă rămășiță portuară, ci epava unei corăbii comerciale medievale de dimensiuni impresionante.

Nava, cunoscută astăzi drept cogul Lootsi 8, măsoară aproximativ 24,5 metri lungime și 8,6 metri lățime. Specialiștii o consideră una dintre cele mai bine păstrate nave medievale descoperite până acum în Europa. Fragilitatea structurii a impus o operațiune delicată: epava a fost ridicată în patru segmente mari și transportată la Muzeul Maritim Estonian, unde cercetările continuă în condiții controlate.

O descoperire care schimbă istoria navigației

Dacă nava în sine este remarcabilă, obiectele descoperite la bord îi sporesc și mai mult importanța. Printre acestea se numără o busolă uscată, considerată cea mai veche de acest tip păstrată în Europa. Surse estoniene susțin că instrumentul este încă funcțional – un detaliu care transformă descoperirea într-un reper pentru istoria navigației.

Vechea linie de coasta din epoca medievala

Prezența unei astfel de busole arată că marinarii din Marea Baltică nu se bazau doar pe experiență, vânt și orientare după coastă, ci foloseau deja instrumente sofisticate pentru epocă. Nava nu era doar un simplu mijloc de transport, ci parte dintr-un sistem comercial complex, care presupunea planificare, cunoaștere tehnică și adaptare la condiții dificile.

O lume dispărută, păstrată sub pământ

Zona în care a fost descoperită epava nu mai seamănă astăzi cu un peisaj medieval. În Evul Mediu, însă, locul se afla în apropierea apei, lângă delta râului Harjapea. În timp, terenul a fost recuperat, umplut, construit și transformat, iar nava a rămas îngropată, protejată de sedimentele marine.

Această conservare excepțională a permis păstrarea nu doar a structurii navei, ci și a unor detalii intime ale vieții de la bord: unelte, arme, încălțăminte din piele, dar și resturile a doi șobolani de corabie, găsiți în gudron întărit. Unele dintre obiecte erau uzate și reparate, semn că nava era în plină activitate, nu o construcție ceremonială.

Dezordinea în care au fost găsite sugerează un final brusc. Arheologii cred că echipajul ar fi abandonat nava în grabă, lăsând în urmă lucruri esențiale. Rămâne însă întrebarea: de ce o corabie atât de valoroasă a fost pierdută atât de aproape de țărm?

O navă datată aproape an cu an

Analizele dendrocronologice – studiul inelelor de creștere ale copacilor – au oferit răspunsuri surprinzător de precise. Din cele 97 de mostre analizate, majoritatea indică faptul că lemnul folosit pentru construcția navei provine din copaci tăiați în iernile anilor 1370–1372, iar alte componente datează din 1373–1374.

Această precizie arată că nava a fost construită în prima parte a anilor 1370 și, probabil, nu a fost folosită mult timp înainte de a fi abandonată. Lipsa reparațiilor majore întărește ideea că vasul era relativ nou.

Busola medievala Credit: Estonian Maritime Museum (Eesti Meremuuseum)

Lemnul spune povestea comerțului baltic

Originea materialelor folosite dezvăluie o rețea comercială vastă. Lemnul de stejar provine, în mare parte, din zona litorală a Lituaniei, dar și din alte regiuni baltice. Nava nu era doar un instrument al comerțului – era produsul acestuia, construit din resurse aduse din diferite colțuri ale regiunii.

Cogurile erau nave tipice pentru transportul de marfă în Europa de Nord, asociate frecvent cu Liga Hanseatică. Totuși, această navă prezintă particularități care arată că tehnicile de construcție nu erau standardizate, ci adaptate în funcție de materiale și experiența meșterilor.

Meșteșug și adaptare în Evul Mediu

Un detaliu fascinant descoperit în structura lemnului este prezența unor „inele de stres” (moon rings), semne ale unor defecte apărute în timpul creșterii copacilor. Constructorii medievali au observat aceste imperfecțiuni și au întărit zonele vulnerabile cu plăci suplimentare.

Această intervenție arată nu doar pricepere, ci și o înțelegere profundă a materialului – o dovadă că navele medievale nu erau construite la întâmplare, ci erau rezultatul unei experiențe tehnice solide.

Un oraș construit peste istorie

Descoperirea de la Lootsi nu este singulară. Arheologii știu deja că o altă epavă, mai veche, se află încă îngropată în apropiere. Deocamdată, aceasta rămâne sub pământ, protejată de sol, în așteptarea unor metode mai avansate de cercetare.

Pentru moment, însă, cogul Lootsi este suficient pentru a demonstra cât de mult din trecutul medieval al Tallinnului se ascunde încă sub orașul modern. O simplă fundație de birouri a devenit, astfel, una dintre cele mai importante descoperiri maritime medievale din Europa de Nord.

Imagine deschidere Credit: Estonian Maritime Museum (Eesti Meremuuseum)