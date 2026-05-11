Istoria se scrie mai departe

Revista Historia oprește apariţia ediţiei printate, odată cu acest număr din mai 2026. Historia Special nu va mai apărea nici ea.

În noua serie, începând cu 2009, Historia a tipărit 197 de ediţii (până la nr. 292, curent) şi Historia Special, 54. A fost un drum lung, realizat datorită unei echipe redacţionale de mare calitate şi unui grup numeros de autori de anvergură, nume de referinţă în domeniile şi specializările istorice pe care le acoperă.

Îmbinând cu rigoare jurnalismul cu informaţia istorică, conţinutul Historia a ajuns la cititorii noştri, care au beneficiat de o privire onestă şi profesionistă asupra evenimentelor şi personalităţilor trecutului care ne influenţează prezentul şi ne modelează zilele ce vin. A fost un privilegiu pentru echipa Historia să scrie această revistă şi să se bucure de fiecare întâlnire cu cititorii noștri. Le mulţumim lor, precum şi tuturor autorilor care, de-a lungul anilor, au fost alături de noi şi de publicul nostru.

Aşa cum ne arată Istoria, vremurile se schimbă, şi nu întotdeauna numai în bine. Consumul de tipărituri, inclusiv de carte, în România este printre cele mai mici din Europa. Desigur, lumea migrează în spaţiul digital, am intrat într-o nouă eră istorică, o nouă revoluţie tehnologică. Cu bunele şi cu relele ei, ca orice fază prin care a trecut omenirea. Dar, indiferent de suportul pe care apare, nevoia de informare corectă a publicului rămâne esenţială.

În lipsa ei, cresc monştri digitali care devorează mintea umană şi creează, prin manipulare, dezinformare şi propagandă, realităţi paralele, fără nicio legătură cu faptele din trecut sau din prezent. Este o nouă bătălie care se dă la nivel mondial, al cărei rezultat este greu de prevăzut. Dar această confruntare reconfigurează lumea şi, de rezultatul ei, depinde în mare măsură viitorul tuturor.

În acest peisaj, câmpul de luptă asupra memoriei, asupra istoriei este cel mai important. Poţi influenţa oameni şi grupuri mari de oameni acţionând asupra celor mai sensibile puncte, care întotdeauna sunt cele legate de memoria personală şi de memoria istorică.

Historia ca obiect tipărit pe hârtie se oprește, dar, dincolo de cuvintele tipărite sau nu, misiunea jurnalismului istoric de calitate rămâne mai mare ca niciodată.

Numărul 292 și ultimul al revistei „Historia” va fi disponibil la toate punctele de distribuție a presei, în perioada 15 mai - 14 iunie, și în format digital pe platforma paydemic.