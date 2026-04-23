Semințe de struguri și vase din Qaraçinar, Azerbaidjan (© A. Decaix, ANR SWEED and the Mission “Boyuk Kesik” & ANR KUR(A)GAN)

Ce au mâncat și au băut oamenii din Epoca Bronzului?

📁 Antichitate
Autor: Redacția
🗓️ 23 aprilie 2026

Ce obiceiuri culinare existau în Caucazul de Sud în timpul Epocii Bronzului? Un nou studiu arată că bucătăria era remarcabil de diversă. Dovezile evidențiază o gastronomie cu mai multe ingrediente, alături de rolul central al produselor lactate, fructelor și băuturilor pe bază de struguri în comunitățile Kura-Araxes.

Cultura Kura-Araxes este numită după cele două râuri principale din Caucazul de Sud, Kura și Araxes, care se varsă în Marea Caspică. Această tradiție culturală preistorică a apărut în jurul mijlocului mileniului al IV-lea î.Hr. și s-a extins, devenind cel mai răspândit fenomen cultural din Asia de Sud-Vest până la începutul și mijlocul mileniului al III-lea î.Hr. S-a dezvoltat în cadrul unor comunități de mici dimensiuni, organizate la nivel de gospodărie, în contrast puternic cu traiectoriile urbane contemporane ale primelor state și societăți ierarhice din Mesopotamia, relatează Phys.org.

„Prin combinarea analizelor tehnologice, morfologice, de uzură și biomoleculare a 52 de vase ceramice din așezarea Kura-Araxes de la Qaraçinar (Azerbaidjan), datate aproximativ între 2800–2600 î.Hr., și integrarea acestor rezultate cu date botanice și faunistice, am explorat o gamă largă de dovezi materiale pentru a reconstrui obiceiurile alimentare și practicile culinare Kura-Araxes”, explică Maxime Rageot, arheolog biomolecular la Universitatea din Bonn. Cercetătorul este, de asemenea, membru al ariilor de cercetare transdisciplinare Present Pasts și Life & Health de la Universitatea din Bonn.

„Ceramica, centrală pentru această cercetare, a fost una dintre cele mai distinctive expresii ale tradiției Kura-Araxes și un indicator-cheie al expansiunii acesteia. A jucat un rol crucial în procesele de integrare socială și în reproducerea culturală a comunităților Kura-Araxes în spațiu și timp”, adaugă Giulio Palumbi, arheolog preistoric la Universitatea din Bari și CNRS, care conduce proiectul de săpături.

Qaraçinar, situat în partea estică a Caucazului Mic, a fost excavat între 2019 și 2024 în colaborare cu Muzaffar Huseynov și Bakhtiyar Jalilov de la Institutul de Arheologie și Antropologie al Academiei Naționale de Științe a Azerbaidjanului.

Reziduuri din vasele ceramice ca punct de plecare

Reziduurile organice excepțional de bine conservate din ceramică oferă dovezi biomoleculare solide pentru prepararea și consumul de produse din fructe și struguri, uleiuri și ceruri vegetale, rășini de conifere, produse lactate și alte grăsimi provenite de la rumegătoare. Cercetătorii au identificat, de asemenea, indicatori ai procesării termice, compatibili cu activități repetate de gătit.

Aceste descoperiri demonstrează rolul proeminent al produselor lactate și al grăsimilor de rumegătoare în dieta și practicile culinare Kura-Araxes, inclusiv transformarea laptelui în produse secundare.

Rezultatele aduc, de asemenea, noi perspective asupra rolului și semnificației băuturilor pe bază de struguri și asupra modurilor lor de consum în cadrul comunităților Kura-Araxes. Este posibil să se fi consumat vin, uneori aromatizat cu rășini de conifere. În cadrul structurii non-ierarhice a societății Kura-Araxes, acest produs disponibil local (posibil chiar colectat din viță-de-vie sălbatică) nu pare să fi fost asociat cu consumul elitist sau de prestigiu, spre deosebire de contextul contemporan mesopotamian.

Echipa internațională de cercetare include oameni de știință de la Universitățile din Bonn și Bari, precum și din alte instituții, cum ar fi Centrul Național de Cercetare Științifică (CNRS) și Academia Națională de Științe a Azerbaidjanului. Rezultatele studiului au fost publicate în Proceedings of the National Academy of Sciences.

