Investigarea unui mister din Epoca Bronzului: Un cimitir „regal”, dar fără niciun palat în apropiere

Înmormântările din Epoca Bronzului de la Başur Höyük preced statele-oraș din Mesopotamia, însă nu oferă dovezi ale existenței unor palate sau ale unei guvernări complexe.

Așezat pe malul unui râu, lângă orașul Siirt din Turcia, se află un sit arheologic care oferă șansa de a regândi complet una dintre cele mai complexe povești ale omenirii: dezvoltarea primelor orașe și state din lume. Situat pe versanții abrupți ai Văii Botan, o serie de râuri mici curg printre dealuri, unindu-se în cele din urmă cu puternicul fluviu Tigru, care curge spre sud prin ceea ce arheologii numeau odinioară „leagănul civilizației”.

Acest „leagăn” este ținutul dintre două râuri, Mesopotamia - punctul de plecare al satelor agricole care au crescut în dimensiune și complexitate până acum aproximativ 5.000 de ani. Aceste sate au devenit orașe și apoi primele imperii ale lumii, marcând apariția unor fenomene precum birocrația și proiectele de construcții grandioase, pe care le numim adesea „civilizație”.

Răspunsul la întrebarea de ce specia noastră și-a schimbat atât de radical nișa ecologică este unul dintre cele mai importante din știința antropologică. Trecerea de la cules și vânătoare la regi zeificați în doar câteva mii de ani pare o revoluție și, într-adevăr, a fost numită „revoluția urbană”. Dar ce s-a întâmplat în Mesopotamia pentru a provoca astfel de schimbări revoluționare? Discuțiile continuă: a fost rezultatul mediului? Al surplusului agricol? Al populațiilor dense? Al ideologiei religioase sau al inovației tehnologice? Preoți, prinți sau belșug?

Singura modalitate de a răspunde la aceste întrebări este să săpăm adânc, iar acest lucru l-au făcut arheologii timp de sute de ani în movilele înalte de cărămizi de lut, semnele distinctive ale orașelor antice din Mesopotamia. Ceea ce au descoperit în lunga evoluție către apariția orașelor și a regilor este o poveste confuză a unei complexități crescânde, iar una dintre cele mai izbitoare modalități de a o înțelege este modul în care erau tratați morții.

Cimitirul Regal din Ur a fost descoperit în 1922 de renumiții arheologi Sir Leonard Woolley și soția sa, Katharine. Mormânt după mormânt, au fost scoase la iveală în orașul antic mesopotamian Ur înmormântări bogat decorate, conținând obiecte de prestigiu. A fost o cercetare arheologică extraordinară, cu sute de muncitori care au descoperit mii de trupuri. Unele dintre aceste trupuri erau împodobite cu bijuterii și simboluri ale statutului lor în viață - aranjate în compoziții elaborate alături de obiectele lor prețioase și accesorii precum care trase de vite - iar în 16 dintre mormintele „regale” descoperite de Woolley au fost găsite și alte trupuri. Descoperirile din Cimitirul Regal au fost atât de spectaculoase încât ziarele vremii publicau constant relatări despre progresul săpăturilor, iar celebrități precum Agatha Christie au vizitat situl (și au găsit inspirație pentru romanul său Crimă în Mesopotamia).

Ceea ce a descoperit Woolley a fost o practică funerară neobișnuită, care a ajuns la modă în Ur exact în momentul în care orașul devenea ceea ce astăzi am numi un stat-oraș: o așezare aglomerată de oameni organizați în jurul unor indivizi și grupuri cu capacități diferite de a influența direcția societății - preoți și regi. În cei o sută de ani care au urmat, arheologii au încercat să reconstituie răspunsurile la întrebările legate de aceste înmormântări extraordinare, unde bogăția, animalele și chiar oamenii erau sacrificați într-un moment în care organizarea societății se transforma către ierarhie și control centralizat.

Obiectele valoroase depuse în morminte sunt adesea unul dintre indiciile pe care arheologii le folosesc pentru a determina cine avea un statut mai înalt în trecut, iar atunci când observăm diferențe izbitoare în valoarea bunurilor îngropate alături de diferiți indivizi, presupunem că acestea reflectă și diferențe în societatea celor vii. Însă aceste depozite valoroase nu se limitează la metale prețioase și bunuri exotice; la Ur, ele includ și corpuri umane. Aici vedem un nou tip de societate, una care are puterea de a irosi ceva atât de valoros precum viața umană doar pentru a decora un mormânt. Mulți au susținut că sacrificiul uman este unul dintre semnele distinctive ale unui nou tip de control politic - de-a lungul timpului, el apare frecvent pe măsură ce societățile devin mai stratificate și mai centralizate.

Atunci, ce noutate poate aduce în povestea despre modul în care oamenii au ajuns să se adune în orașe și state o movilă de pământ de la marginea acestui „leagăn al civilizației” ? Destul de multe, se pare. Başur Höyük din Turcia este un sit de tip „tell”, o movilă formată din mii și mii de ani de resturi ale activității umane, întinzându-se de acum 7.000 de ani până în vremuri foarte recente. Nu ar fi atras prea multă atenție în afara cercurilor arheologice dacă nu ar fi fost descoperirile recente ale săpăturilor conduse de profesorul Haluk Sağlamtimur de la Universitatea Ege.

Echipa condusă de el a descoperit un alt cimitir timpuriu pe această movilă, datat cu radiocarbon între 3100–2800 î.Hr., precedând cu aproximativ 500 de ani spectaculoasele descoperiri de la Ur. Deși cimitirul de la Başur Höyük nu conține bogăția de aur a Cimitirului Regal din Ur, el include un număr impresionant de obiecte elaborate îngropate alături de morți - vase, ace, ornamente și arme din aliaje de cupru, precum și sute de mii de mărgele. Nu doar bogăția materială era sacrificată - în multe dintre morminte, corpurile erau plasate cu grijă în jurul înmormântărilor principale.

Totuși, ceea ce lipsește la Başur Höyük este un palat sau un regat plin de oameni care ar putea fi impresionați de sacrificiul uman. În momentul în care au fost realizate mormintele „regale” de aici, locul era aproape complet abandonat. Este dificil de susținut că „regalitatea” pe care o vedem în locuri precum Ur, unde credem că puterea politică s-a concentrat pentru prima dată, este similară cu „regalitatea” observată la Başur Höyük. Nu există populații dense stabilite aici care să fie controlate și administrate, așadar care este rolul acelor indivizi atât de speciali încât necesită sacrificii enorme la moartea lor?

Multe dintre înmormântări conțin indivizi foarte tineri, de 12 sau 13 ani; aceștia nu ar fi putut dobândi în timpul vieții lor scurte bogăția - sau puterea pe care aceasta o reprezintă - reflectată în morminte. Descoperirea unor înmormântări „princiare” fără niciun palat la vedere la Başur Höyük ne arată cum o descoperire arheologică aparent modestă poate răsturna întreaga noastră înțelegere despre modul în care societățile umane au devenit ceea ce sunt astăzi - și ne oferă șansa de a formula noi explicații pentru revoluțiile sociale și culturale din trecut.

---

Acest articol a fost realizat de Human Bridges. Articolul „Investigating a Bronze Age Mystery: A Cemetery Full of Princes, but No Palaces in Sight”, de Brenna R. Hassett, a fost publicat de site-ul the Observatory sub licență Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0).

Foto sus: Reconstituire a unei procesiuni funerare la Cimitirul Regal din Ur (circa 2600 î.Hr). Desen de Amédée Forestier, publicat în 1928 (© Wikimedia Commons )



Mai multe pentru tine...