Morminte vechi de 5.000 de ani descoperite la Ibri dezvăluie legătura antică dintre Oman și Mesopotamia

Ministerul Patrimoniului și Turismului din Oman a anunțat o descoperire remarcabilă în zona Al-Sabikhi, din Wilayat Ibri, guvernatorul A’Dhahirah. O săpătură de salvare efectuată de Departamentul de Patrimoniu și Turism a scos la iveală 25 de morminte datând din mileniul al III-lea î.Hr., oferind noi perspective asupra conexiunilor antice dintre Oman și Mesopotamia.

Morminte străvechi și artefacte remarcabile

Săpăturile, realizate de arheologi ai Departamentului de Patrimoniu și Turism, au scos la iveală rămășițe scheletice alături de vase ceramice întregi, așezate cu grijă în camerele funerare. Remarcabil este faptul că unele dintre aceste vase au fost identificate ca importuri din civilizația Jemdet Nasr a Mesopotamiei, o cultură care a înflorit în actualul Irak între anii 3100–2900 î.Hr.

Pe lângă ceramică, cercetătorii au descoperit mărgele din Epoca Bronzului, confecționate din piatră și scoici, reflectând măiestria artizanală și practicile simbolice ale societăților timpurii din Oman. Aceste descoperiri nu doar că arată obiceiurile funerare ale comunităților antice, dar indică și existența unor schimburi culturale intense și rute comerciale de lungă distanță care conectau Peninsula Arabică de Mesopotamia și dincolo de aceasta.

Conservare atentă și colaborare internațională

Walid Awad Al Ghafri, specialist în arheologie în cadrul Departamentului de Patrimoniu și Turism din A’Dhahirah, a subliniat că descoperirile sunt atent documentate, studiate și conservate conform standardelor internaționale. Un grup mixt de experți omanezi și internaționali se ocupă în prezent de artefacte pentru a le proteja în vederea cercetărilor viitoare.

„Săpăturile scot în evidență amploarea civilizațională a Omanului și rolul său în comunicarea culturală cu societățile vecine”, a declarat Al Ghafri. „Aceste rezultate îmbogățesc înțelegerea patrimoniului antic al Peninsulei Arabice și sporesc semnificația globală a Omanului ca centru de cercetare arheologică.”

Ibri: o răscruce a istoriei și culturii

Wilayat Ibri, situat la aproximativ 230 de kilometri vest de Muscat, este centrul administrativ al guvernoratului A’Dhahirah. Așezat aproape de granița Omanului cu Emiratele Arabe Unite, Ibri se află la intersecția dintre lanțuri muntoase și câmpii deșertice – o poziție care, istoric, l-a transformat într-o oprire esențială pentru caravanele comerciale.

De-a lungul secolelor, Ibri a fost o poartă de legătură între interiorul Omanului și regiunile vecine, facilitând schimbul de bunuri, idei și tradiții culturale. Astăzi, este cunoscut pentru souq-urile tradiționale, forturile istorice și peisajele arheologice. Impunătorul Fort Ibri și necropolele din Epoca Bronzului din apropiere rămân atracții de prim rang pentru cercetători și vizitatori deopotrivă.

Această combinație unică de avantaj geografic și moștenire culturală explică de ce descoperiri precum mormintele de la Al-Sabikhi au o importanță arheologică globală. Ele confirmă rolul Omanului ca punte între civilizații – un rol pe care l-a jucat timp de mii de ani.

Îmbogățirea patrimoniului cultural al Omanului

Pentru Oman, conservarea și studiul acestor vestigii arheologice au o semnificație ce depășește mediul academic. Ele întăresc eforturile țării de a-și valorifica patrimoniul bogat, de a atrage turismul cultural și de a spori conștientizarea rolului său în dezvoltarea timpurie a civilizației umane. Situri precum Al-Sabikhi contribuie la consolidarea narațiunii conform căreia Omanul nu a fost izolat, ci profund conectat cu cele mai avansate societăți ale lumii antice.

Pe măsură ce săpăturile de salvare continuă, Ministerul Patrimoniului și Turismului subliniază angajamentul său de a proteja trecutul Omanului. Fiecare descoperire, precum mormintele de la Al-Sabikhi, adaugă noi capitole la istoria civilizației umane din Peninsula Arabică, plasând Omanul ca un centru vital de cercetare istorică și dialog cultural.