Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Vizita oficială a lui Nicolae Ceaușescu în Republica Federală Germană, în iunie 1973 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 26/1973)

Balanța comercială favorabilă României socialiste în relațiile comerciale cu Germania capitalistă

📁 Comunismul in România
Autor: Ionel-Claudiu Dumitrescu

Poporul român mai trăiește cu impresia că a avut parte de un conducător priceput în persoana lui Nicolae Ceaușescu și acesta făcea totul pentru fericirea oamenilor. Realitatea a fost complet diferită de ceea ce cred mulțimile, cele ce mereu trăiesc în conformitate cu principiile teoretizate de renumitul psiholog Gustave Le Bon. Sunt dominate de iluzii ce par adevăruri științifice.

Liderul comunist susținea mereu că sistemul capitalist nu este pozitiv și trebuie distrus cu orice preț. Erau astfel repetate ideile lui Stalin. Datele statistice publicate în anul 1986 demolează toate miturile despre cel ce teoretic avea studii de Economie.

Germania occidentală a importat din România socialistă bunuri prețuite la 14,439 miliarde de lei și a trimis către București mărfuri în valoare de 5,046 miliarde de lei. Italia era aproape la egalitate la capitolul importuri, dar a trimis în 1985 aproape jumătate din valoarea produselor germane.

Ambele state capitaliste erau apreciate pentru raportul calitate – preț. Chiar dacă erau făcute economii în vederea acumulării de valută forte pentru plata datoriei externe, conducerea de la București n-a putut să renunțe la importurile germane pentru a menține cât de cât o dotare tehnică superioară. Partenerul capitalist rămânea un important cumpărător de bunuri românești și astfel asigura valuta necesară achitării datoriei externe în ritm forțat.

Și înainte de începerea nebuniei politice privind achitarea forțată a datoriilor către diferiți creditori au fost relații bune cu afaceriștii din vest și în anul 1980 au fost trimise la export bunuri cu o valoare de 4,343 miliarde de lei valută și au fost realizate importuri de 3,782 miliarde de lei valută. Balanța comercială a fost favorabilă României socialiste și au fost strânse ceva rezerve de monedă de valoare pentru a se putea întreține activitatea din economia planificată.

România socialistă putea să cumpere tot ce dorea de pe piața germană, excepție făcând înalta tehnologie ce era interzisă din motive militare. SUA cerea să nu fie trecute dincolo de Cortina de Fier aparatură care să poată fi utilizată în cazul unui război ideologic. Nicolae Ceaușescu a permis dezvoltarea schimburilor cu statul german, dar a menținut drept principal colaborator economic Uniunea Sovietică și astfel România a devenit un muzeu în aer liber.

Ar fi fost ideal ca liderii comuniști să intensifice schimburile comerciale cu statul occidental în vederea strângerii de mărci, dar s-a dat ordin să fie menținute schimburi comerciale cu țări din Lumea a Treia și astfel mărfuri bune erau trimise spre clienți ce nu prea dispuneau de valută forte și autoritățile de la București ofereau credite celor ce erau definiți drept prieteni.

Chiar dacă erau lipsuri mari în țară și alimentele erau oferite pe cartelă, Nicolae Ceaușescu se dovedea darnic cu străinii ce urmau să fie atrași spre lagărul socialist sau care erau ostili lumii capitaliste. Datele statistice demonstrează clar de ce n-a mers economia socialistă, cea care a fost dezvoltată în mod artificial pentru a satisface unele idei politice ce proveneau de peste Prut.

Foto sus: Vizita oficială a lui Nicolae Ceaușescu în Republica Federală Germană, în iunie 1973 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 26/1973)

Mai multe pentru tine...
Vizita lui Nicolae Ceauşescu şi a Elenei Ceauşescu în comuna Scorniceşti, judeţul Olt, în ianuarie 1978 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 33/1978)
Exporturile de cereale și carne ale României comuniste în anul 1985
Interiorul unei secţii a Intreprinderii de oţeluri aliate Târgovişte (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 273/1977)
Ghiuleaua din minereu de fier de la piciorul economiei României socialiste
Nicolae Ceauşescu (© „Fototeca online a comunismului românesc”)
Politica absurdă a lui Nicolae Ceaușescu în domeniul comerțului exterior al României socialiste
Sosirea celor doi semnatari maghiari, Agost Benárd și Alfréd Drasche-Lázár, la palatul Trianon din Versailles, la 4 iunie 1920 (© Gallica Digital Library)
📁 Marea Unire
Semnarea Tratatului de la Trianon: Recunoașterea internațională a Marii Unirii de la Alba Iulia
Beatrice de Frangepan (© Wikimedia Commons)
📁 Istorie Medievală Universală
Moartea principesei Elisabeta Corvin, ultimul descendent al vestitei familii a Corvinilor
Bordel în anii 1930: «Noaptea întreagă se socoteşte 2 Numere La mai multe numere se face rabat» Vezi cum arătau abonamentele! jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Bordel în anii 1930: «Noaptea întreagă se socoteşte 2 Numere. La mai multe numere se face rabat». Vezi cum arătau abonamentele!
Tashko Fourth Crusade 1202 1204 e1748290625310 png
📁 Istoria Cruciadelor
Cruciada pornită spre Ierusalim care s-a terminat cu jaful Constantinopolului
George Enescu a sfârşit ca rob al unei prinţese extravagante jpeg
📁 Biografii
George Enescu a sfârşit ca rob al unei prinţese extravagante
Moartea lui Michael Jackson era aproape inevitabilă! Dezvaluirile din cadrul autopsiei sale arata starea groaznică în care se afla Regele Pop la momentul morţii sale jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Moartea lui Michael Jackson era aproape inevitabilă! Dezvaluirile din cadrul autopsiei sale arata starea groaznică în care se afla Regele Pop la momentul morţii sale
Petreceri în Bucureștiul secolului al XIX-lea, „Ghimpele”, 17 februarie 1874 (stânga); „O explicație ciudată”, caricatură de Nicolae Petrescu-Găină, Ţivil-Cazon, nr. 8, 1906, p. 1. (dreapta)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Prostituția în Bucureștiul secolului al XIX-lea
Caricatură publicată de ziarul umoristic „Veselia”, Anul 1, nr. 10, 29 decembrie 1891 (© Facebook / Institutul de Studii Sud-Est Europene)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Măsuri pentru prevenirea răspândirii sifilisului în Iași, la sfârșitul secolului al XIX-lea
De ce e „Citizen Kane” cel mai bun film al tuturor timpurilor jpeg
📁 Istoria Filmului
De ce e „Citizen Kane” cel mai bun film al tuturor timpurilor