Rivalul misterios al Mesopotamiei în zorii civilizației umane

Descoperirile arheologice recente din sud-estul Iranului schimbă istoria civilizațiilor timpurii, în special a civilizației Jiroft, care a înflorit acum aproximativ 5.000 de ani. Această societate din Epoca Bronzului, care își avea centrul în Valea Halil Rud din sud-vestul Iranului, a fost identificată ca un important centru cultural, posibil anterior Mesopotamiei ca leagăn al civilizației Orientul Antic.

Movilele gemene Konar Sandal au devenit un punct central pentru cercetători, dezvăluind tăblițe din lut și piatră inscripționate cu caractere primitive, considerate a fi precursoare ale sistemului de scriere elamit. Aceste descoperiri arată că Jiroft ar fi putut juca un rol esențial în dezvoltarea scrierii timpurii și a urbanizării, contestând convingerea că Mesopotamia a fost singurul loc de origine al acestor progrese, scrie Arkeonews.

Timp de peste un secol, cercetătorii au recunoscut importanța Persiei antice în evoluția civilizațiilor. Totuși, dovezile concrete au apărut abia recent, datorită săpăturilor continue din regiune. Lucrările arheologice, inițial menite să protejeze necropolele preistorice de jafurile masive, au scos la iveală o bogăție de artefacte care evidențiază realizările tehnologice și artistice ale civilizației Jiroft.

Arheologul Youssof Majidzadeh a propus în 2003 că civilizația descoperită la Jiroft ar putea fi legendara Aratta, menționată în poezia sumeriană pentru bogăția sa. Totuși, această teorie nu a avut suficiente dovezi istorice solide și a fost criticată de comunitatea academică. Alți experți au sugerat că, pe baza referințelor din textele mesopotamiene despre conflicte cu un stat iranian puternic, acest regat ar putea fi Regatul Marhashi.

Analiza iconografiei din Jiroft a dezvăluit asemănări izbitoare cu tradițiile mesopotamiene, indicând o posibilă legătură culturală. Reprezentările unor creaturi mitologice precum tauri și vulturi evocă mituri sumeriene, cum ar fi cel al regelui-păstor Etana. Au apărut și speculații privind prezența unor motive legate de un potop universal în unele reprezentări.

Descoperirile de la Jiroft contestă perspectiva tradițională conform căreia Mesopotamia a fost singurul leagăn al civilizației în mileniul al III-lea î.Hr. În puțin peste un deceniu, s-au făcut progrese semnificative în înțelegerea acestei culturi, iar descoperirile arată că regiuni precum Jiroft ar fi putut atinge niveluri similare de sofisticare, invitându-ne să reconsiderăm istoria dintr-o perspectivă mai largă.

Valea Halil Rud, situată la sud de Kerman, se remarcă prin geografia sa unică, cu livezi de palmieri așezate între munți impunători. Acest cadru a susținut dezvoltarea unei culturi înfloritoare care a produs opere arhitecturale și sculpturale remarcabile, comparabile cu cele ale orașelor sumeriene contemporane precum Ur și Uruk. Importanța regiunii este evidențiată de descoperirea unor fortificații și terase din cărămidă nearsă la movilele Konar Sandal, indicând un sistem urbanistic sofisticat.

Unul dintre cele mai fascinante aspecte ale producției artistice din Jiroft este reprezentat de motivele arhitecturale prezente pe diverse artefacte. Bolurile cilindrice prezintă imagini ale unor fațade regulate cu pilaștri care formează socluri înalte, indicând o înțelegere complexă a designului structural. În mod notabil, multe dintre aceste vase prezintă structuri asemănătoare ziguratelor, cu trei sau patru niveluri care se retrag treptat, reflectând conceptul clasic de zigurat mesopotamian. Aceste reprezentări, adesea încununate de un stâlp sau un „corn” - simbol al sacralității conform textelor babiloniene ulterioare - indică faptul că populația din Jiroft ar fi putut fi pionieră în tradiția arhitecturală a acestor edificii monumentale.

Datarea acestor vase decorate în jurul anilor 3100–2600 î.Hr. ridică posibilitatea ca micile structuri de tip zigurat din stepele persane să fi apărut înaintea unor construcții similare din Mesopotamia. Aceasta sugerează că Persia ar putea fi o sursă timpurie a acestor „munți artificiali” caracteristici templelor aflate de-a lungul fluviilor Tigru și Eufrat, deși sunt necesare cercetări suplimentare pentru a stabili legături definitive.

Arheologul Youssof Majidzadeh, care conduce cercetările din Halil Rud, a adunat o colecție impresionantă de obiecte din piatră fin decorate, realizate din clorit, un material potrivit pentru sculptură. Aceste artefacte includ vase, boluri, statuete și greutăți, toate decorate cu modele elaborate ce reflectă sensibilitatea artistică a epocii. Măiestria acestor obiecte dezvăluie o societate profund implicată în expresia artistică și producția culturală.

Unul dintre cele mai intrigante aspecte ale Civilizației Jiroft este sistemul său de scriere proto-elamit, care datează din mileniul al IV-lea î.Hr. Tăblițele descoperite în diverse situri, inclusiv Tepe Sialk și Tepe Yahya, arată că platoul iranian ar fi putut fi un centru al alfabetizării timpurii. Studiul continuu al acestor inscripții urmărește descifrarea acestui sistem de scriere, evidențiind și mai mult importanța istorică a regiunii.

Pe măsură ce săpăturile continuă, Civilizația Jiroft este pe cale să redefinească înțelegerea noastră asupra istoriei antice. Artefactele descoperite în Valea Halil Rud oferă o imagine asupra unei societăți nu doar avansate tehnologic, ci și bogate în expresie artistică.

Descoperirile de la Jiroft reprezintă un capitol important în povestea trecutului umanității. Pe măsură ce cercetătorii reconstituie puzzle-ul acestei civilizații antice, implicațiile asupra înțelegerii societăților urbane timpurii și contribuțiilor lor la istoria umană sunt profunde. Civilizația Jiroft rămâne o dovadă a complexității și bogăției culturilor antice, invitându-ne să reconsiderăm chiar originile civilizației.

Foto sus: Vas aparținând civilizației Jiroft (© NearEMPTiness / Wikimedia Commons)

