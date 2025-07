Tăbliță sumeriană antică dezvăluie mitul uitat al capturării zeului furtunii Iškur în lumea subpământeană

Deși tăblița era vizibilă și pe coperta cărții lui Samuel Noah Kramer din 1956, From the Tablets of Sumer, numărul ei de catalog din muzeu nu a fost menționat și a rămas necunoscut timp de cinci ani. Din cauza stării fragmentare a tăbliței și a popularizării ei într-un context generalist, o ediție academică completă a întârziat mulți ani. Noua analiză realizată de dr. Matuszak reprezintă prima publicare și traducere integrală a acestui text extraordinar.

Mitul începe cu Iškur într-un peisaj fertil, înconjurat de râuri pline de pești și turme de vite viu colorate. Acest cadru idilic este întrerupt brusc când el și turma sa sunt capturați de Kur. Pentru a se răzbuna, Enlil — tatăl său și unul dintre cei mai importanți zei ai panteonului sumerian — convoacă adunarea divină și cere zeilor, Anunnaki, să-i recupereze fiul. Doar Vulpea se oferă să plece în această misiune.

Vulpea pătrunde în lumea subpământeană și, cu viclenie, acceptă mâncarea și băutura oferite, dar le ascunde în loc să le consume — un truc care îi permite să străbată tărâmul periculos. Din păcate, povestea se întrerupe aici, așa că nu se știe dacă misiunea ei a avut succes sau nu.

Tăblița este vizibilă în cartea lui Samuel Noah Kramer, From the Tablets of Sumer (1956)

Potrivit studiului, deși motive precum neputința divină și eroul înșelător apar și în alte mituri sumeriene, accentul pus pe Iškur în acest rol este o noutate.

Alte articole relevante:

Genomul egiptean antic dezvăluie legături genetice vechi de 4.500 de ani cu Mesopotamia (3 iulie 2025)

Imn dedicat Babilonului descoperit, oferind o imagine asupra vieții urbane din Mesopotamia antică (2 iulie 2025)

Kramer a observat anterior că această Vulpe este comparabilă cu cea din mitul Enki și Ninḫursaŋa, datat în mileniul al doilea î.Hr. Ulterior, Szilvia Sövegjártó a dezvoltat această observație în propriul studiu dedicat motivului vulpii în literatura sumeriană. Deși nu au fost descoperite alte copii ale tăbliței Ni 12501, temele ei se regăsesc în alte texte mesopotamiene din secolele următoare.

Deși este dificil de urmărit modul în care miturile de acest tip circulau sau evoluau în Mesopotamia antică, tăblița Ni 12501 rămâne o lucrare semnificativă în istoria literară. Motivele ei — abundență pierdută și regăsită, eroi improbabili, salvări divine — rezonează cu teme mai largi din lumea antică, referitoare la ciclurile naturii și ale vieții umane.