Sandalele lui Tutankhamon: Încălțările care i-au permis faraonului să calce pe dușmanii săi

Printre sandalele descoperite în mormântul faraonului Tutankhamon se află o pereche ale cărei tălpi interioare erau decorate cu imagini ale dușmanilor tânărului rege.

Când arheologul britanic Howard Carter a cercetat mormântul regelui Tutankhamon în 1922, au descoperit mii de artefacte îngropate alături de tânărul faraon. Aceste sandale au fost una dintre zecile de perechi de încălțăminte menite să-l însoțească pe Tutankhamon în viața de apoi, însă reprezentarea dușmanilor învinși pe tălpile lor interioare le face unice, relatează Live Science.

Potrivit fișei originale de inventar a lui Carter, aceste sandale măsurau 28,4 pe 9,2 centimetri, echivalentul aproximativ al mărimii 45 la bărbați. Carter le-a descoperit așezate sub un coș în mormânt. Totuși, nu este clar dacă aceasta era poziția lor inițială, deoarece multe obiecte fuseseră mutate, iar unele fuseseră jefuite încă din Antichitate.

Sandalele erau realizate din lemn și acoperite cu un furnir de scoarță, piele verde și bucăți de foiță de aur aplicate peste un strat de vopsea albă. În zona arcadei fiecărei sandale sunt reprezentate două persoane legate cu lotus și papirus. Fiecare sandală are, de asemenea, opt arcuri - patru în zona degetelor și patru la călcâi - precum și o curea în formă de arc. Împreună, acestea alcătuiau „Cele Nouă Arcuri”, simbolul colectiv al dușmanilor Egiptului.

Sandalele sunt expuse la Muzeul Egiptean din Cairo. O fișă informativă menționează că prizonierii legați fac referire la puterea regelui Tutankhamon și că „Cele Nouă Arcuri” sunt „dispuse astfel încât picioarele regelui să calce peste ele, reafirmând călcarea în picioare a dușmanilor Egiptului de către monarh”.

Când a fost descoperită mumia, Tutankhamon purta sandale strălucitoare din aur și protecții din aur pentru degete. Nu se știe însă dacă faraonul a purtat vreodată în timpul vieții sale vreuna dintre sandalele descoperite în mormânt sau dacă acestea au fost realizate special pentru ținuta sa din viața de apoi.

Foto sus: Sandalele lui Tutankhamon, expuse la Muzeul Egiptean din Cairo, în octombrie 2017 (© Ovedc / Wikimedia Commons)

