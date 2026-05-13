Descoperire șocantă într-un sit antic: altarul care ar putea rescrie istoria unei civilizații

Situl arheologic de la Turuñuelo, aflat în apropierea localității Guareña din regiunea spaniolă Extremadura, continuă să surprindă lumea științifică. În cadrul celei de-a opta campanii de săpături, începută recent, cercetătorii au descoperit una dintre cele mai spectaculoase piese de până acum: un altar cu o formă rară, profund simbolică.

Deși echipa – formată din 17 specialiști – lucra de doar câteva zile, descoperirea confirmă ipoteze mai vechi privind rolul acestui loc enigmatic, relateaza turismistoric.ro

Un altar cu forma unei piei de taur

Noua piesă scoasă la lumină este un altar realizat din marmură de Proconnes (în actuala Turcie), având forma inconfundabilă a unei piei de taur întinse. Geometric, este un pătrat cu laturile ușor concave – o formă specifică culturii tartesice, folosită în ritualuri sacre.

Cu dimensiuni de aproximativ 110 centimetri pe fiecare latură, acesta este al treilea altar de acest tip descoperit la Turuñuelo și al doilea ca mărime. Primele două au fost identificate în încăperi importante ale complexului – una dintre ele fiind sala de banchet.

De această dată, altarul a fost găsit într-un coridor din partea nordică a tumulului, o zonă neatinsă de mai bine de un deceniu.

Simbolismul taurului: putere, fertilitate și sacru

În lumea mediteraneană antică, taurul era mai mult decât un simplu animal. El simboliza forța, fertilitatea și autoritatea. În multe culturi orientale, imaginea pielii de taur era asociată cu ritualuri de sacrificiu și legitimizarea puterii.

Descoperiri similare au fost făcute și în alte situri din Peninsula Iberică, precum Cancho Roano sau El Carambolo, însă ceea ce face Turuñuelo unic este concentrarea acestor altare într-un singur loc.

Potrivit arheologilor, aceste structuri erau folosite pentru sacrificii rituale. Urmele de ardere și cenușă indică faptul că pe ele erau oferite jertfe – de la păsări până la animale mai mari.

Templu sau palat? O întrebare deschisă

Numărul tot mai mare de altare descoperite întărește ideea că situl avea o funcție ritualică importantă. Totuși, specialiștii evită concluziile definitive.

Clădirea ar putea fi:

fie un templu dedicat ceremoniilor religioase

fie un palat cu funcții sacre integrate

Deocamdată, Turuñuelo rămâne un puzzle arheologic în care fiecare descoperire aduce noi întrebări.

Un sit care nu încetează să surprindă

De la începutul săpăturilor, în 2015, situl a oferit o serie impresionantă de descoperiri:

rămășițele a peste 20 de cai sacrificați, alături de alte animale

o scară monumentală, una dintre cele mai vechi dovezi ale utilizării mortarului de var în Peninsula Iberică

reliefuri umane unice pentru cultura tartesică

o tăbliță cu inscripții rare din alfabetul paleohispanic

o coloană de marmură de origine grecească, datată în secolul V î.Hr.

Toate aceste descoperiri conturează imaginea unei civilizații complexe, conectate la lumea mediteraneană și profund ancorate în ritualuri.

Un trecut încă pe jumătate îngropat

Arheologii estimează că doar aproximativ jumătate din sit a fost cercetată până în prezent. Restul rămâne ascuns sub pământ, promițând noi revelații.

În viitor, lucrările vor fi facilitate de o structură de protecție care va permite săpături pe tot parcursul anului, nu doar în sezonul favorabil.

Turuñuelo nu este doar un sit arheologic. Este o fereastră către o lume aproape dispărută, în care ritualul, puterea și simbolul se împleteau într-un mod pe care abia începem să-l înțelegem.