"Un cal! Regatul meu pentru un cal!” - de unde vine expresia? De ce depindeau regii de caii lor de luptă?

În spatele fiecărei armate medievale se afla o nevoie uriașă de cai de război bine antrenați. Politicile ample ale lui Edward I arată cât de serios priveau monarhii medievali provocarea de a-și menține cavaleria în șa.

Shakespeare l-a descris celebru pe regele Richard al III-lea strigând pe câmpul de la Bosworth: „Un cal! Un cal! Regatul meu pentru un cal!” Richard se afla într-o situație dificilă pentru că destrierul său fusese ucis în luptă. Însă același strigăt plin de disperare avea să fie auzit în generația următoare, din partea lui Henric al VIII-lea, fiul lui Henric al VII-lea, învingătorul de la Bosworth. Oficialii lui Henric al VIII-lea au trebuit să scotocească întregul regat în primăvara anului 1512 pentru a obține cai pentru prima sa campanie în Franța. Până la finalul domniei lui Henric, stocul de cai din regat ajunsese la un nivel periculos de scăzut, deoarece animalele folosite pentru cavaleri și pentru transportul proviziilor se pierdeau în număr considerabil pe timpul campaniilor. În anii 1540, Henric se baza în principal pe aliații săi continentali pentru a-i furniza cai în războaiele împotriva Franței.

Pentru operațiunile împotriva Scoției însă, pierderea masivă de cai a dus la o situație catastrofală mult mai devreme. Henric al VIII-lea a interzis exportul de cai în 1531. La mijlocul acestui deceniu, regele a emis îndemnuri periodice către marii proprietari funciari să înceapă programe de creștere a cailor. În 1541 și 1542, guvernul a emis cerințe ca proprietarii de pământ să mențină un număr de cai proporțional cu mărimea domeniilor lor. Reluarea campaniilor lui Henric al VIII-lea în 1547 a dus la reemiterea ordinelor regale prin care proprietarii funciari erau obligați să întrețină cai. Două decenii mai târziu, regina Elisabeta a reînnoit legislația tatălui ei privind creșterea cailor și, în fața perspectivei unei invazii spaniole, a instituit în 1580 o „Comisie specială pentru creșterea și înmulțirea cailor”.

Pierderile uriașe de cai în luptă și din cauza bolilor în campanie și eforturile extraordinare făcute de Henric al VIII-lea și Elisabeta pentru a iniția programe de reproducție în Anglia au fost cândva considerate un fenomen tipic epocii moderne timpurii, posibil doar odată cu dezvoltarea „statului națiune” birocratic. Totuși, reacția destul de haotică și fragmentată a conducătorilor Tudor la lipsa unui număr adecvat de cai poate fi înțeleasă mai degrabă ca un eșec de a învăța din istorie. Regele Plantagenet Edward I (1272–1307) s-a confruntat cu exact aceleași provocări ca Henric al VIII-lea și Elisabeta și a dezvoltat o abordare pe mai multe direcții pentru a gestiona deficitul de cai — în special cai de luptă — necesari pentru campaniile din Franța, Țările de Jos, Țara Galilor și Scoția.

Edward I și deficitul medieval de cai

Primul element major al planului regal de a crește efectivele de cai din Anglia a fost interzicerea exportului. Îngrijorările privind numărul de cai de război disponibili în Anglia datează, de fapt, din timpul domniei lui Henric al III-lea (1216–1272), tatăl lui Edward I. Încă din 1259, acest rege a interzis ducerea oricăror cai — în special a cailor de război (dextrarii) — în afara regatului, fie către Continent, fie în Scoția. Interdicțiile privind vânzarea cailor de război peste hotare au fost repetate periodic în restul domniei lui Henric al III-lea, dar au devenit o componentă standard a politicii regale sub Edward I.

Oricine dorea să călătorească în străinătate cu cai — chiar și cu cei din proprietatea personală — era obligat să obțină un permis regal. Acest document trebuia apoi prezentat administratorului portului din care pleca respectiva persoană. Neobținerea unui astfel de permis putea duce la acuzații de trădare, în special în perioade de ostilități cu Franța.

Importarea cailor de război din străinătate

Pe lângă interzicerea exportului, Edward I a căutat activ să mărească stocul de cai prin importuri directe. Negustorii primeau comisii speciale și scrisori de trecere în siguranță pentru a importa cai din Spania și Franța, atunci când era posibil. Acest tip de comisie era deosebit de frecvent în perioadele de activitate militară intensă.

O scrisoare de siguranță emisă în noiembrie 1276 pentru Magister Donelinus consemnează că acest negustor florentin și oamenii săi fuseseră trimiși în Franța de Roger Mortimer, comandantul militar al lui Edward pe frontiera galeză, pentru a obține doisprezece cai de război (destriers, în textul francez) pentru conflictul în curs din Țara Galilor.

În anul următor, slujitorul regal Matthew de Columbariis a primit un permis de trecere pentru a călători în Franța, unde regele Filip al III-lea (1270–1285) îi dăduse permisiunea să cumpere și să transporte în Anglia patruzeci de cai de război.

Imediat după izbucnirea celui de-al Doilea Război din Țara Galilor (1282–1283), Edward I a emis ordine către conetabilul de Bordeaux, cerându-i să pună la dispoziția funcționarilor regelui o sumă de 1000 de livre în bani din Tours pentru a cumpăra cai în Aragon și Castilia pentru uzul curții.

Extinderea hergheliilor regale și mobilizarea proprietarilor de pământ

Din perspectiva lui Edward, importul de cai din străinătate era doar un supliment la dezvoltarea unei capacități substanțiale de producție internă. În acest scop, regele a extins enorm hergheliile regale și a înființat numeroase ferme în tot regatul pentru creșterea de noi cai. Proiectul a avut mare succes, iar numărul de cai produși în hergheliile regale a crescut într-atât încât, la sfârșitul anilor 1290, Edward a putut chiar să vândă cai pentru a strânge fonduri suplimentare pentru războaiele din Scoția. Un act emis în decembrie 1298 consemnează numirea lui William Persone din Florența pentru a inspecta hergheliile regale din Anglia și Țara Galilor și pentru a inventaria mânjii destinați vânzării.

Pe lângă creșterea producției pe domeniile regale, Edward i-a obligat și pe proprietarii funciari să contribuie la efort. În mai 1282, în timp ce armata engleză opera în Țara Galilor, regele a emis un decret tuturor șerifilor, în care anunța un deficit grav de cai de război în regat. Fiecare proprietar de pământ cu bunuri evaluate la 30 de lire sau mai mult era obligat să procure un cal potrivit pentru serviciul militar. Având în vedere lipsa de cai în Anglia, acest ordin regal probabil urmărea stimularea achizițiilor de cai din străinătate. Cu siguranță, în aceeași perioadă regele a emis numeroase scrisori de trecere pentru ca membrii nobilimii să poată importa cai de război din Franța. Acesta a fost cazul contelui de Warwick, William de Beauchamp, și al fratelui său Walter, care au primit permisiunea de a cumpăra 36 de destrieri din Franța, scutiți de taxe.

Prin contrast, când Edward I i-a încredințat lui Thomas de Furnivall responsabilitatea de a mobiliza forțe militare în Nottinghamshire și Derbyshire în noiembrie 1298 pentru operațiunile din Scoția, se presupunea deja că proprietarii de pământ aveau cai de război. Documentul de numire prevedea că fiecare proprietar cu bunuri evaluate la 30 de lire trebuie să se prezinte cu un cal de război. Cei ale căror domenii valorau multipli de 30 de lire trebuiau să furnizeze un număr proporțional de oameni înarmați și cai. În plus, Thomas trebuia să întocmească un raport cu toți oamenii și toți caii deținuți de proprietari în fiecare „wapentake” — echivalentul din Midlands al „hundreds” din sud.

Presupunerea implicită era că, la un sfert de secol după cel de-al Doilea Război din Țara Galilor, cavalerii și micii nobili din Anglia întrețineau în mod obișnuit cai de război pe domeniile lor. De altfel, o scrisoare regală emisă la 22 aprilie 1299 arată că oficialii regali se așteptau ca până și cetățenii înstăriți ai Londrei, chemați pentru paza de coastă în Kent, să posede cai potriviți pentru serviciul militar.

Pornind de la un deficit clar în anii 1270 și începutul anilor 1280, Edward I a implementat o politică cu mai multe direcții pentru a asigura existența unui număr suficient de cai pentru campaniile militare regale. Armatele lui Edward în Țara Galilor și mai ales în Scoția numărau în mod obișnuit între 25.000–30.000 de oameni, incluzând până la 4.000 de cavaleri și trupe călare. Chiar dacă mii de animale se pierdeau din cauza rănilor sau bolilor, nu există plângeri comparabile cu „deficitul grav” consemnat în decretele regale din 1282. Totuși, este clar că lecțiile domniei lui Edward I au fost uitate și au trebuit reînvățate trei secole mai târziu de dinastia Tudor.