În noaptea de Revelion. Fotografie publicată de Ilustrațiunea Română, la 6 ianuarie 1932 (© Institutul de Studii Sud-Est Europene)

Revelionul în Bucureștiul interbelic: „«Toate mesele ocupate!». Nu sperie pe nimeni prețul”

📁 Istorie Urbană
Autor: Redacția

În Bucureștiul interbelic, seara de Revelion era un prilej de rafinament și convivialitate.

Noul an era întâmpinat în saloane elegante, în familie sau în restaurantele la modă ale Capitalei, cu muzică, jocuri de societate și mese atent pregătite, scrie Muzeul Municipiului București, pe pagina de Facebook a instituției.

Meniurile îmbinau tradiția cu influențele occidentale: preparate din carne de porc pregătite după obiceiul iernii, sarmale, icre negre și roșii, pastramă, dar și feluri mai "sofisticate", precum fazanul, legumele cu unt sau deserturile pe bază de ciocolată.

Vinurile românești și șampania nu lipseau de la toastul de la miezul nopții.

Astfel, bucureștenii interbelici întâmpinau noul an cu gust, eleganță și un spirit de sărbătoare care definea „Micul Paris”, adaugă Muzeul Municipiului București.

Care criză?

În anul 1936, românii resimțeau în continuare efectele Marii Crize Economice. Cu toate acestea, conform publicației Capitala, în perioada Sărbătorilor de la sfârșit de an, în București domnea o adevărată frenezie.

Nu știi ce să mai crezi! Unde te duci, unde te întorci, auzi numai: criză. Pretutindeni: criză. Orice discuție începe și sfârșește cu același cuvânt: criză. Și totuși, în aceste zile de ospăț general, niciodată nu s-au făcut cumpărături mai însemnate; niciodată localurile n-au fost mai pline; niciodată atâta lume n-a petrecut pe Valea Prahovei. Nu mai socotim acel contingent respectabil de români care a luat cu asalt trenurile internaționale din ajunul sărbătorilor, pentru a petrece vacanța în străinătate! De Valea Prahovei am vorbit. Indiscutabil că, dintre toate stațiunile noastre de iarnă, Sinaia și Brașovul rămân cele mai căutate. La Sinaia și Brașov toate hotelurile și pensiunile au fost ocupate cu zile înainte. La fel și pentru Anul Nou. Nu se mai găsesc camere…

În București, marile magazine și prăvăliile cu alimente au făcut afaceri strălucite. Un mare magazin central a încasat cu șase milioane mai mult decât anul trecut. Magazinele cu coloniale și delicatese n-au putut satisface toate comenzile. Iar acum, în preajma revelionului, la fel. Marile localuri de noapte și restaurantele anunță revelioane fastuoase și cu festinuri – în schimbul unor prețuri piperate. Până acum, puține mese au rămas libere. Sunt localuri care au pus afișe: „Toate mesele ocupate!”. Nu sperie pe nimeni prețul. Și totuși e… criză, criză, criză!”, scria ziarul Capitala, la 30 decembrie 1936, Conform Institutului de Studii Sud-Est Europene.

