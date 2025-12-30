Politicienii tot promiteau pace și prosperitate după armistițiul intrat în vigoare la 11 noiembrie 1918 și trecerea industriei la producția civilă a adus o creștere a nivelului de trai de se uita coșmarul adus de proiectile și bombe. Industria grea a fost concepută să dezvolte producția de armament și Primul Război Mondial a fost perioada de vârf a realizării de mijloace de nimicire. Orice minune nu ține prea mult în lumea contemporană și oamenii fac multe pentru a distruge ceea ce înseamnă fericire și nivel de trai bun.

Anul 1929. Sfârșit de octombrie. Un fenomen economic devastator a apărut în New York prin crahul bursier și apoi furtuna a lovit cu forță la nivel planetar. A fost ceva imposibil de oprit de bieții politicieni și patroni și a durat un deceniu, economia revenindu-și abia prin comenzile militare masive ale statelor. Războiul nu este ceva rău pentru mediul de afaceri. Marea Criză Economică a fost provocată de viciile sistemului capitalist de producție și a devenit un etalon pentru toate relele din economia mondială. Povestea a fost spusă de multe ori și criza a fost prezentată drept cauza războiului devastator care a pornit în 1939. Jurnaliștii, istoricii și politicienii au fost mulțumiți cu textele realizate, mai ales dacă le-au adus bani și slavă.

Descrierea a devenit adevăr istoric și a fost promovată prin toate manualele școlare și universitare. Nume deosebite au semnat pe cărți și era normal să fie crezute. Realitatea a fost complet diferită și este confirmată de vaporul USS Nevada.

O mașină din oțel nu poate să vorbească, dar un istoric corect trebuie să interpreteze datele publicate deja. Nava era un cuirasat început în anul 1912 și care avea o putere de foc devastatoare. Era loc de îmbunătățiri și statul american a fost generos. Modificările au constat în adăugarea a opt tunuri de calibrul 127 mm sau puterea de foc a două distrugătoare. A fost modificat grupul energetic, turelele artileriei principale au permis tirul la distanță de peste 30 km și au fost adăugate catapulte pentru trei avioane de cercetare. Tragerile cu tunurile grele la peste 25 de kilometri nu se puteau face în condiții de precizie doar cu instrumentele optice de la bord. Au fost schimbate catargele și au apărut sistemele antitorpilă, structura metalică subacvatică fiind deosebit de expusă armelor ce închideau în conul de luptă din ce în ce mai mult explozibil.

Nava a fost în șantier în perioada 1927 – 1930 și a ieșit ca nouă din mâinile muncitorilor specializați. Se observă că modernizarea radicală a avut loc înainte de începerea Marii Crize Economice și poate să fie inclusă la primele semne ale recesiunii. Înarmarea a dus la problemele economice pentru cei de jos.

USS Nevada era în 1930 o navă complet nouă și pregătită de războiul pentru stăpânirea mărilor. S-ar putea ca vreun cercetător să scrie că nu era suficient pentru a provoca recesiune la nivel mondial, dar numai câteva state își permiteau să dețină arsenale care să permită modernizarea cuirasatelor. Cum carena era rezistentă, conducerea US Navy a luat hotărârea doar să modernizeze colosul metalic. Se făceau reduceri de cheltuieli și operațiunea a dat rezultate deosebite. Ar fi fost greșit să se renunțe la un cuirasat proiectat corect și cu o putere de foc ce nu se mai găsea decât în Marea Britanie, Japonia și Franța.

Istoricii au pretenția să se vină cu multe argumente în favoarea unei teorii și cărți întregi să fie pline cu demonstrații savante. Să aducem un alt argument cu greutate. Un alt șantier naval american a primit pentru modernizare radicală cuirasatul USS Oklahoma din aceeași clasă.

Au fost făcute aceleași îmbunătățiri legate de puterea de foc și de sistemul de propulsie.

Spre deosebire de sora Nevada, Oklahoma a primit un strat de blindaj pe punte împotriva proiectilelor ce veneau de la distanță și acționau vertical. Era sporită astfel și protecția împotriva bombelor de aviație, cele ce aveau masa sporită și veneau de la înălțime mare. Cele opt tunuri de calibrul 127 mm puteau să tragă împotriva bombardierelor aflate în zbor orizontal, dar era necesară și întărirea armurii prin stratul de 51 mm adăugat pe punte. Era un oțel special și deosebit de scump. Nu se făcea economie în domeniul naval. Cuirasatul american a fost modernizat în perioada 1927 – 1929 și astfel US Navy avea în 1930 încă două cetăți plutitoare ca noi. Au fost investiții ce aveau drept menire proiectarea forței la distanță și nu fericirea locuitorilor. A fost normal să nu se spună prea multe despre investițiile din perioada în care ar fi apărut primele semne ale recesiunii.

Se va spune că doar două cuirasate nu puteau afecta economia unei puteri industriale, dar cele două unități se mișcau mult. USS Oklahoma a plecat de pe Coasta de Est și a ajuns în Oceanul Pacific în 1930. Se zice că era recesiune, dar în 1936 făcea vizite în porturile europene și a fost trimis la Bilbao pentru evacuarea cetățenilor americani surprinși de nebunia Războiului civil din Spania. A ajuns apoi din nou în Pacific și în 1937 a fost împins până la Pearl Harbor.

Se zice prin articole, studii și cărți că recesiunea a durat până la declanșarea unui nou conflict mondial și a fost normal ca marasmul economic să determine o scădere a cantității de bunuri pentru populație. Conducerea de la Washington a găsit în perioada 1927 – 1939 resurse pentru modernizarea, întreținerea și funcționarea celor două cuirasate din Clasa Nevada. Numai o aprovizionare pe timp de pace ajungea la 3.199 t de combustibil lichid, dar se putea ajunge la peste 6.300 t în caz de război. S-a scris mult că exista producție de materiale și mărfuri, dar nu s-a precizat că industria a livrat din belșug obiecte cu destinație specială. Un proiectil de calibrul 356 mm ajungea la o masă de 680,4 kg și era realizat din oțeluri speciale pentru a penetra blindajele groase. Echipajele foloseau intens muniția în timpul antrenamentelor.

Cuirasatele din Clasa Nevada erau numai două, dar navele principale erau protejate de alte categorii de vapoare militare. Acestea urmau să aibă protecție antiaeriană și antisubmarin din partea distrugătoarelor, a crucișătoarelor ușoare și grele. Crucișătoarele grele au început să fie asamblate din 1926 și erau finisate în 1939 18 exemplare.

Clasa Nevada a fost modernizată radical înainte de începerea recesiunii și cele două cuirasate au fost deosebit de active în perioada deceniului de depresiune economică. N-a existat marasm economic, ci a fost o epocă de expansiune economică și aceasta era sprijinită de puterea tunurilor grele.

Trebuie să dispară poveștile despre lipsa de comenzi din industria grea, uzinele mecanice funcționând la capacitate pentru a realiza cererile venite din partea guvernelor. Nivelul de trai al populației conta prea puțin în ochii celor ce promiteau să lupte pentru pace.

Foto sus: USS Nevada (© U.S. Navy / Wikimedia Commons)

