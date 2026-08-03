Expoziția Tezaurul Istoric de la Muzeul Național de Istorie a României, deschisă special pentru copii

Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) deschide expoziția permanentă Tezaurul Istoric, special pentru copii, în zilele de luni și marți, în perioada 10 august - 1 septembrie 2026.

„Vom organiza tururi ghidate la care, specialiștii muzeului, vă vor împărtăși minunatele povești pe care le ascunde Tezaurul Istoric. Fiecare tur ghidat va fi urmat de câte un atelier, cu aceeași temă, la care vom desena, vom colora, vom decupa, vom face concursuri și ne vom confecționa propriile suveniruri. Vârsta recomandată este de 6 – 12 ani. Grupa va avea maximum 20 de copii. Participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile! De aceea, vă invităm să vă înscrieți la adresa de email: inscrierimnir@gmail.com. Însoțitorii copiilor sunt invitați să viziteze expozițiile muzeului sau să participe alături de ei la aceste activități, după preferințe”, precizează MNIR, pe pagina de Facebook a instituției.

Programul pentru primele două săptămâni este:

Săptămâna 1

Luni,10 august

- 10.30 – 12.00: Brățările dacice și istoriile lor – între mister și realitate istorică

- 12.00 – 13.30: Coroanele regilor și reginelor României din Tezaurul României

Marți, 11 august

- 10.30 – 12.00: De la sigiliul lui Alexandru Ioan Cuza, la sceptrul Unirii. Personalități și momente marcante în Tezaurul României

- 12.00 – 13.30 Coifurile antice și istoriile lor

Săptămâna 2

Luni, 17 august

- 10.30 – 12.00: Cloșca cu puii de aur - Istoriile Tezaurului de la Pietroasele

- 12.00 – 13.30: Un giuvaier povestește legendele Romei antice. Descoperim cameea Orghidan

Marți, 18 august

- 10.30 – 12.00: Simboluri călătoare în Preistorie

- 12.00 – 13.30: Domnițe și regine în Tezaurul Istoric al României

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