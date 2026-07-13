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Ace de văl dintr-un mormânt descoperit în necropola bisericii mănăstirii de la Cătălui-Căscioarele (© Muzeul Național de Istorie a României)

Ace de văl descoperite într-un mormânt din necropola bisericii mănăstirii de la Cătălui-Căscioarele

📁 Muzeele României

În Evul Mediu, podoabele purtate de femeile din elita Țării Românești și Moldovei reprezentau mult mai mult decât simple accesorii. Acestea exprimau rangul social și prestigiul familiei, iar astăzi ne dezvăluie influențele culturale și legăturile comerciale care modelau gusturile nobilimii locale.

Atât frescele bisericilor medievale, în care sunt reprezentate portretele de ctitori și ale familiei lor, cât și inventarele mormintelor nobiliare cercetate în cadrul săpăturilor arheologice demonstrează atenția deosebită acordată podoabelor purtate în zona capului, scrie Muzeul Național de Istorie a României, pe pagina de Facebook a instituției.

Doamnele și jupânițele își acopereau părul cu năframe din materiale fine – mătase, in sau borangic – împodobite cu fire din metale prețioase ori cu mici paiete metalice, cunoscute în literatura de specialitate sub denumirea convențională de „fluturi”. Acestea erau completate de diademe, benzi, panglici și ace de văl bogat ornamentate, care transformau acoperământul capului într-un adevărat simbol al statutului social.

Unul dintre cele mai spectaculoase astfel de ansambluri a fost descoperit în anul 1967, în timpul cercetărilor arheologice de la biserica mănăstirii Cătălui, ctitorie ridicată în preajma anului 1577, ale cărei ruine se află astăzi în județul Călărași.

Mormântul este atribuit unei boieroaice de rang înalt, cel mai probabil Maria Corbeanu, soția cărturarului Udriște Năsturel, decedată la nașterea fiului lor, Mateiaș, adoptat ulterior de doamna Elina și de domnul Țării Românești, Matei Basarab.

În jurul capului defunctei, așezat pe o perniță, au fost descoperite nu mai puțin de 17 ace de văl, realizate în același stil, sub forma unor flori cu șase petale ascuțite. Produse cel mai probabil în atelierul unui argintar transilvănean experimentat în realizarea de podoabe delicate, acestea au fost confecționate din argint, cu petalele aurite și decorate cu email albastru de culoarea lapislazuliului.

În centrul fiecărei flori era montată câte o piatră de turcoaz, una dintre cele mai apreciate pietre semiprețioase ale epocii. Provenit din Orient și ajuns în Țările Române prin intermediul rețelelor comerciale ale Imperiului Otoman, turcoazul era considerat un bun de lux și reprezenta un semn al rafinamentului și al statutului social.

Mai multe informații despre descoperirile de la Cătălui-Căscioarele sunt disponibile accesând acest link.

Acele de văl descoperite în mormântul din necropola bisericii mănăstirii de la Cătălui-Căscioarele pot fi admirate în expoziția permanentă „Tezaurul Istoric” de la Muzeul Național de Istorie a României.

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