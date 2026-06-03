Donația pugilistului Lucian Bute pentru Muzeul Național de Istorie a României

Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) desfășoară o campanie de îmbogățire a patrimoniului cu ajutorul donațiilor primite de la mari sportivi, artiști și oameni de cultură ai României.

Marele pugilist Lucian Bute este primul sportiv care donează câteva bunuri legate de cariera sa impresionantă - campion național, medaliat la campionatele mondiale de amatori și campion mondial IBF la profesioniști, anunță MNIR.

„Îi mulțumim pe această cale și invităm publicul să vadă, începând de astăzi, la muzeu, în cadrul expoziției Capodopere din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României: mănușa de box cu autograf, centura de Campion Național la Box din anul 1999, cupa pentru „Cel mai tehnic pugilist” și două fotografii ale marelui campion”, precizează sursa citată.

Muzeul Naţional de Istorie a României este una dintre instituţiile reprezentative ale culturii româneşti. Adăpostit într-o clădire monument istoric, denumită în trecut Palatul Poştelor, se află în cuprinsul vechiului centru istoric al Bucureştiului.

Muzeul a fost deschis pentru public în anul 1972 și prezenta, în cele peste 50 de săli de expunere, cele mai valoroase mărturii ale trecutului nostru – din cele mai vechi timpuri, până în perioada contemporană. Dacă la deschidere avea în colecție aproximativ 50 000 de bunuri culturale, acum, MNIR deţine un patrimoniu mult mai bogat (incluzând peste 700.000 piese, un număr care sporeşte anual). În prezent, MNIR prezintă publicului expozițiile permanente Tezaurul Istoric, Copia Columnei lui Traian și Lapidarium, precum și expoziții temporare cu tematică diversă, în Holul Central.

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