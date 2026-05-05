Vioara lui George Enescu din colecția Muzeului Național de Istorie a României

5 mai 2026

Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) a prezentat pe pagina de Facebook a instituției, luni, de ziua comemorării marelui muzician George Enescu (19 august 1881 - 4 mai 1955), o piesă deosebită din colecția instituției, anume una dintre vioarele maestrului.

George Enescu a deținut mai multe asemenea instrumente muzicale, unele de o mare valoare – vechi și vestite, altele realizate de lutieri ai epocii sale, printre care și Pierre Hel, considerat „un Stradivarius modern”, în perioada interbelică. Enescu a apreciat viorile create de lutierul francez, compozitorul român luând o vioară Pierre Hel, în turneul său american din 1923.

Vioara din colecția Muzeului Național de Istorie a României ne arată faptul că marele compozitor a folosit, de-a lungul carierei sale, mai multe viori produse de lutierul francez. Eticheta din interiorul cutiei de rezonanță ne indică numele creatorului și anul realizării („Pierre Hel luthier du Conservatoire a Lille en l`an 1924”).

Colaborarea cu George Enescu a reprezentat un moment important în cariera lui Pierre Hel, încurajările și entuziasmul românului dând aripi creatoare lutierului care a creat și executat viori de o calitate extraordinară, unele dintre acestea făcute special pentru mari artiști precum William Primrose, Eugène Ysaÿe sau Stephane Grapelli”, scrie MNIR, pe pagina de Facebook a instituției.

Vioara lui George Enescu din colecția MNIR (© Facebook / Muzeul Național de Istorie a României)

Piesa poate fi admirată vizitând expoziția temporară „Capodopere din patrimoniul MNIR”.

