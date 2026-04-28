Argint importat din sudul Spaniei, descoperit într-un mormânt etrusc vechi de 2.750 de ani

Analiza inventarului unui unui mormânt etrusc vechi de aproximativ 2.750 de ani, din situl Bisenzio, schimbă perspectiva asupra mobilității și schimburilor culturale în Italia antică.

Situl Bisenzio, situat lângă lacul Bolsena, la aproximativ 90 de kilometri nord-vest de Roma, a fost considerat în mod tradițional un centru secundar dependent de marile orașe etrusce de coastă, precum Vulci, Tarquinia sau Cerveteri. Cu toate acestea, un studiu internațional publicat în revista Journal of Archaeological Science: Reports tocmai a demonstrat contrariul.

Cercetătorii au analizat mormântul unui individ de rang înalt (datat între 750–725 î.Hr.), descoperit inițial în anul 1927, și au descoperit că acesta avea acces la bunuri și influențe din zone foarte îndepărtate. Un exemplu important este un fir de argint folosit la o fibulă, care provine din Peninsula Iberică (sudul Spaniei), demonstrând existența unor rețele comerciale extinse ce ajungeau până în interiorul peninsulei italice.

De asemenea, tehnica sofisticată de prelucrare a firului de argint indică un nivel avansat de cunoștințe tehnologice. În mormânt a fost găsită și o tărtăcuță folosită ca recipient, care conținea urme ale unei băuturi fermentate amestecate cu rășini cu proprietăți medicinale, indicând utilizarea ei în timpul călătoriilor pentru efecte terapeutice.

De asemenea, au mai fost identificate resturi de viță-de-vie, probabil depuse ca ofrande rituale, posibil legate de practici religioase asociate cu Dionysus.

Toate aceste descoperiri indică faptul că persoana înmormântată era foarte mobilă și deschisă la influențe culturale diverse, combinând tradiții locale cu elemente străine. În consecință, Bisenzio nu era un centru periferic, ci un nod activ într-o rețea complexă de schimburi mediteraneene.

În concluzie, studiul arată că societățile din interiorul Italiei antice erau mult mai dinamice și conectate decât se credea, participând activ la schimburi comerciale și culturale și contribuind la formarea unor identități complexe.

Foto sus: Inventarul obiectelor metalice din mormântul numărul 16 de la Bisenzio: 1. fibulă; 2. inel; 3. lighean; 4. vas cu toartă; 5. scut (© Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia / Bisenzio Project, A. Babbi, B. Babbi)

