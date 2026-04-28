Spațiu cultural imersiv dedicat literaturii române în Centrul istoric al Bucureștiului

Primăria Municipiului București și Muzeul Național al Literaturii Române intenționează să depună un proiect de finanțare europeană pentru amenajarea unui spațiu cultural imersiv la adresa Lipscani 26, în Centrul istoric al Bucureștiului.

Spațiul ar urma să găzduiască expoziții digitale, lansări de carte, ateliere educaționale, holograme și instalații multimedia dedicate patrimoniului literar național, anunță Muzeul Național al Literaturii Române.

Funcțiunea principală a acestuia este aceea de centru expozițional - la subsol, parter, etajul 1, 2, 3. Spațiile vor fi echipate și pregătite pentru mai multe tipuri de expunere temporară cu tematică specifică - literatură.

„Zonele de expunere acomodează modalități de reprezentare/prezentare ale artei și cercetărilor literare, atât prin medii clasice - pictura, desen, fotografie, tridimensional (sculptură, obiect), cât și prin medii noi - videoproiecții. Complementar, pentru funcțiunea de bază vor exista spații destinate funcționării întregului ansamblu (recepție, gift shop, spații tehnice și birouri)”, scrie Muzeul Național al Literaturii Române, pe pagina de Facebook a instituției.

Proiectul va fi depus în cadrul Apelului PR BI P7/7.2/1/2025 - Patrimoniul cultural în zonele urbane, perioada de depunere fiind 20 aprilie - 19 mai.

Cei care au sugestii pentru amenajarea acestui nou spațiu cultural sunt invitați să completeze un chestionar.

„Ajutați-ne să transformăm imobilul de pe strada Lipscani 26 într-un spațiu cultural viu, dedicat literaturii române, tehnologiilor imersive și dialogului comunitar, prin completarea chestionarului: https://tinyurl.com/Lipscani-Muzeu-Imersiv”, adaugă Muzeul Național al Literaturii Române.