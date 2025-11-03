Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Un cimitir roman uriaș, descoperit pe Riviera Franceză (© Tassadit Abdelli, Inrap)

Un cimitir roman uriaș, descoperit pe Riviera Franceză

📁 Roma, măreţia şi declinul său
Autor: Redacția
🗓️ 3 noiembrie 2025

Arheologii care efectuează săpături pe Riviera Franceză au descoperit un cimitir roman uriaș dedicat incinerărilor. Munca atentă desfășurată la sit a dezvăluit, pas cu pas, procesul folosit de romani pentru a-și incinera morții și pentru a-i cinsti în viața de apoi.

Peste 160 de morminte de incinerație au fost descoperite la vechiul sit Olbia, care a început ca o așezare grecească fortificată în jurul anului 350 î.Hr., în ceea ce este astăzi sudul Franței. Geograful Strabon menționa că Olbia era un oraș al massilienilor — locuitorii din apropiata Massilia (actualul Marsilia). Când Marsilia a fost cucerită de Iulius Cezar în anul 49 î.Hr., Olbia a devenit un oraș roman axat pe comerț și băi termale, relatează Live Science.

Toate mormintele de incinerație datează din perioada romană a Olbiei, între secolele I și III d.Hr., și arată diferitele moduri în care oamenii de atunci își tratau morții, potrivit unui comunicat al Institutul Național pentru Cercetări Arheologice Preventive din Franța (Institut national de recherches archéologiques préventives - Inrap).

Pentru mulți dintre cei decedați, procesul de incinerare începea atunci când rudele așezau trupul neînsuflețit pe un suport de lemn construit deasupra unei gropi pătrate. Căldura rugului făcea ca suportul să se prăbușească, iar oasele se albeau, se răsuceau și se crăpau, potrivit Inrap. Obiectele de sticlă se topeau, artefactele de bronz se deforma, iar ceramica se înnegrea de funingine.

Peste 160 de morminte au fost descoperite la vechiul sit Olbia (© Sylvie Duchesne, Inrap)

„O trăsătură distinctivă la Olbia este că majoritatea [mormintelor] sunt înconjurate de un canal de libație pentru ofrande lichide (vin, bere, mied), menite să-i cinstească pe cei morți sau să le asigure protecția”, se arată în comunicat.

Aceste tuburi de libație erau confecționate din amfore refolosite, care ieșeau în afara mormântului, chiar și după ce acesta era acoperit cu țigle și umplut cu pământ. Tuburile le permiteau familiilor să își viziteze persoanele dragi și să le „hrănească” simbolic în timpul sărbătorilor romane dedicate morților, precum Feralia (21 februarie) și Lemuralia (9, 11 și 13 mai).

La Olbia, unele ruguri de incinerare au fost transformate direct în locuri de înmormântare, în timp ce altele au fost golite parțial sau complet. Deși obiceiul roman tipic era colectarea oaselor în urne de sticlă, ceramică sau piatră înainte de îngropare, la Olbia multe dintre oase au fost adunate în mici grămezi sau plasate într-un recipient perisabil - ceea ce ar putea arăta diferențe sociale sau culturale în cadrul populației orașului, potrivit Inrap.

„Aceste descoperiri ne amintesc că ritualurile funerare din Antichitate erau bogate, variate și încărcate de multiple semnificații - unele dintre ele rămânând misterioase până și astăzi”, au declarat reprezentanții Inrap în comunicat.

Foto sus: Peste 160 de morminte au fost descoperite la vechiul sit Olbia (© Tassadit Abdelli, Inrap)

