Ofrande pentru zei? Două monede rare de aur, descoperite într-o mlaștină

În timp ce efectuau cercetări într-o mlaștină elvețiană, doi arheologi voluntari au descoperit ceea ce ar putea fi două dintre cele mai vechi monede celtice găsite vreodată în această țară, iar acestea ar fi putut reprezenta ofrande aduse zeilor antici.

Cele două monede de aur au fost bătute acum aproape 2.300 de ani, în jurul mijlocului secolului al III-lea î.Hr.

„Acest lucru le face parte dintr-un grup foarte restrâns, de puțin peste 20 de exemple cunoscute ale celor mai vechi monede celtice din Elveția”, au declarat arheologii elvețieni într-un comunicat, citat de Live Science.

Una dintre monede este un stater care cântărește 7,8 grame, iar cealaltă este un sfert de stater, cu o greutate de 1,86 grame. Termenul „stater” provine din monedele Greciei antice. În calitate de mercenari, celții din Europa continentală au început să primească tot mai des monede grecești ca plată la sfârșitul secolului al IV-lea î.Hr. Aceste monede au servit ulterior drept sursă de inspirație pentru monetăria celtică de la începutul secolului al III-lea î.Hr., când a început imitarea lor, se menționează în comunicat.

În acest caz, au fost imitate staterele de aur bătute în timpul domniei lui Filip al II-lea al Macedoniei, tatăl lui Alexandru cel Mare. Ambele monede prezintă profilul zeului grec Apollo pe avers și un car tras de doi cai pe revers.

Totuși, cele două monede nou descoperite au fost ușor modificate față de originale grecești. De exemplu, pe reversul monedei mai mici se poate observa o spirală triplă sub cai. Acest simbol, cunoscut sub numele de triscel, apare frecvent în arta celtică.

Este posibil ca aceste două monede să fi fost depuse ca ofrandă pentru zei, potrivit comunicatului.

„Experții presupun că monedele celtice de aur nu erau folosite pentru tranzacții cotidiene. Erau prea valoroase pentru asta”, se arată în comunicat. Pe lângă plățile salariale, ele ar fi putut fi folosite și ca daruri diplomatice, cadouri, pentru atingerea unor scopuri politice sau ca zestre.

Monedele celtice sunt frecvent găsite în apropierea mlaștinilor și a apelor. Celții considerau astfel de locuri sacre și dedicate zeilor, astfel că este rezonabil să se presupună că monedele au fost plasate intenționat acolo ca ofrande, se menționează în comunicat.

Foto sus: Monedele celtice descoperite într-o mlaștină din Elveția (© Nicole Gebhard / Archäologie Baselland)

