Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Două monede rare de aur celtice, descoperite într-o mlaștină din Elveția (© Nicole Gebhard / Archäologie Baselland)

Ofrande pentru zei? Două monede rare de aur, descoperite într-o mlaștină

📁 Antichitate
Autor: Redacția
🗓️ 24 decembrie 2025

În timp ce efectuau cercetări într-o mlaștină elvețiană, doi arheologi voluntari au descoperit ceea ce ar putea fi două dintre cele mai vechi monede celtice găsite vreodată în această țară, iar acestea ar fi putut reprezenta ofrande aduse zeilor antici.

Cele două monede de aur au fost bătute acum aproape 2.300 de ani, în jurul mijlocului secolului al III-lea î.Hr.

„Acest lucru le face parte dintr-un grup foarte restrâns, de puțin peste 20 de exemple cunoscute ale celor mai vechi monede celtice din Elveția”, au declarat arheologii elvețieni într-un comunicat, citat de Live Science.

Una dintre monede este un stater care cântărește 7,8 grame, iar cealaltă este un sfert de stater, cu o greutate de 1,86 grame. Termenul „stater” provine din monedele Greciei antice. În calitate de mercenari, celții din Europa continentală au început să primească tot mai des monede grecești ca plată la sfârșitul secolului al IV-lea î.Hr. Aceste monede au servit ulterior drept sursă de inspirație pentru monetăria celtică de la începutul secolului al III-lea î.Hr., când a început imitarea lor, se menționează în comunicat.

În acest caz, au fost imitate staterele de aur bătute în timpul domniei lui Filip al II-lea al Macedoniei, tatăl lui Alexandru cel Mare. Ambele monede prezintă profilul zeului grec Apollo pe avers și un car tras de doi cai pe revers.

Totuși, cele două monede nou descoperite au fost ușor modificate față de originale grecești. De exemplu, pe reversul monedei mai mici se poate observa o spirală triplă sub cai. Acest simbol, cunoscut sub numele de triscel, apare frecvent în arta celtică.

Este posibil ca aceste două monede să fi fost depuse ca ofrandă pentru zei, potrivit comunicatului.

„Experții presupun că monedele celtice de aur nu erau folosite pentru tranzacții cotidiene. Erau prea valoroase pentru asta”, se arată în comunicat. Pe lângă plățile salariale, ele ar fi putut fi folosite și ca daruri diplomatice, cadouri, pentru atingerea unor scopuri politice sau ca zestre.

Monedele celtice sunt frecvent găsite în apropierea mlaștinilor și a apelor. Celții considerau astfel de locuri sacre și dedicate zeilor, astfel că este rezonabil să se presupună că monedele au fost plasate intenționat acolo ca ofrande, se menționează în comunicat.

Foto sus: Monedele celtice descoperite într-o mlaștină din Elveția (© Nicole Gebhard / Archäologie Baselland)

Mai multe pentru tine...
keltske mince zlaty poklad muzeum rakovnik 1200x710 jpg
Comoara celtică din Boemia: descoperirea care rescrie istoria Europei Centrale
Dovezi ale unor crime vechi de 2.000 de ani, descoperite în așezări celtice din Anglia (© Bournemouth University)
Dovezi ale unor crime vechi de 2.000 de ani, descoperite în așezări celtice din Anglia
„Cupa curcubeu”, o monedă celtică veche de 2.200 de ani, descoperită în Saxonia (© Landesamt für Archäologie Sachsen)
„Cupa curcubeu”, o monedă celtică veche de 2.200 de ani, descoperită în stare „aproape perfectă”
deschidere site septembrie HS53 jpg
📁 Al Doilea Război Mondial
Stalingrad, radiografia unei bătălii cruciale
Salutări din România (carte poștală). Locuință rurală (© iMAGO Romaniae)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Alimentația țăranilor din județul Brăila, la sfârșitul secolului al XIX-lea
20090529 great wall 8185 jpg jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Un tun de 112 kilograme, cu influențe europene, descoperit pe Marele Zid Chinezesc
Foto: Facebook / Muzeul Castelul Corvinilor
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Descoperire surprinzătoare la Castelul Corvinilor: Documente ascunse sub talpa Cavalerului de pe acoperiș
De ce a renunțat Rusia la Crimeea în 1954? png
📁 Istorie recentă
De ce a renunțat Rusia la Crimeea în 1954?
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească" jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească"
Castelul Roșu (© Abdulfatah Amr / Wikimedia Commons)
📁 Muzee
Castelul Roșu, cel mai mare muzeul din Libia, redeschis în premieră după înlăturarea lui Muammar Gaddafi
Cum s a realizat unificarea Italiei jpeg
📁 Istorie Modernă Universală
Cum s-a realizat unificarea Italiei
roman massacre myth at maiden castle 1 webp
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Mitul masacrului roman de la Maiden Castle, emblematicul „cimitir de război” al Marii Britanii