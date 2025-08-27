Comoara celtică din Boemia: descoperirea care rescrie istoria Europei Centrale

În vara anului 2025, arheologii din Republica Cehă au făcut una dintre cele mai spectaculoase descoperiri din ultimele decenii: o așezare celtică veche de peste 2.200 de ani, aflată în apropierea orașului Hradec Králové. Sub pământul scormonit pentru construirea unei autostrăzi, cercetătorii au găsit sute de monede de aur și argint, alături de peste o mie de bijuterii, obiecte de artă și dovezi ale unor ateliere meșteșugărești.

O așezare fără ziduri, dar plină de bogății

Situl, care se întinde pe 25 de hectare, impresionează printr-un detaliu neobișnuit: lipsa fortificațiilor. Potrivit profesorului Tomáš Mangel, coordonatorul săpăturilor, acest lucru sugerează că locuitorii aveau o viață relativ pașnică și prosperă, bazată pe comerț. Monedele descoperite, lucrate din argint și aur, arată nivelul ridicat de sofisticare economică și intensitatea schimburilor comerciale.

Luxul comerțului celtic

Printre obiectele de lux descoperite se numără broșe din bronz, brățări, mărgele din sticlă și piese de chihlimbar. Acest ultim material, provenit din Marea Baltică, dovedește că așezarea era integrată pe rutele comerciale de mari dimensiuni ale Europei antice. De asemenea, ceramica de o calitate excepțională, uneori decorată cu motive zoomorfe, era destinată probabil exportului.

Un obiect aparte îl reprezintă o piesă de ceramică înfățișând un cal, dovadă a măiestriei artistice locale. Astfel de artefacte confirmă că populația producea nu doar pentru uz intern, ci și pentru comerțul de lux.

Un sanctuar și urmele unei comunități prospere

Arheologii au descoperit urmele unor locuințe, ateliere și chiar ale unui sanctuar religios, ceea ce sugerează că așezarea avea o structură complexă și o viață spirituală bogată. Muzeul Boemiei de Est consideră că acest sit nu are echivalent în regiune.

Cine erau locuitorii?

Tradiția istorică i-a asociat pe celții din această zonă cu tribul Boii, de la care ar proveni numele Boemiei. Totuși, profesorul Mangel avertizează că nu există dovezi clare în sprijinul acestei idei. Lipsa inscripțiilor face dificilă atribuirea exactă, iar teoria originii toponimului din „Boii” ar putea fi doar un clișeu perpetuat de interpretări mai vechi.

Cert este că situl aparține culturii La Tène, civilizație celtică ce a înflorit între secolele V și I î.Hr. Monedele descoperite, decorate cu motive antropomorfe, confirmă apartenența acestei comunități la vastul univers cultural celtic al Europei.

O fereastră către trecutul Europei Centrale

Descoperirea oferă informații esențiale despre rețeaua de schimburi comerciale din Antichitate și despre modul în care prosperitatea se răsfrângea asupra comunităților. „Este o descoperire comparabilă cu alte mari situri din coridorul chihlimbarului”, afirmă arheologul vienez Maciej Karwowski.

Iarna aceasta, o parte dintre artefacte – inclusiv monedele de aur și argint, împreună cu bijuteriile – vor fi expuse publicului, oferind vizitatorilor șansa de a privi de aproape splendoarea unui trecut îndepărtat.

Astfel, descoperirea de la Hradec Králové nu este doar o comoară arheologică, ci și o mărturie despre cum Europa Centrală a fost, în urmă cu peste două milenii, un nod comercial și cultural de prim rang.