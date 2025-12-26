„O surpriză uriașă”: O biserică veche de 1.500 de ani descoperită în Irak

În urmă cu aproximativ 1.500 de ani, un grup de călugări creștini timpurii au trăit alături de adepți ai religiei persane a zoroastrismului, fără conflicte, în nordul Irakului, potrivit unui studiu recent.

O echipă condusă de arheologii Alexander Tamm, de la Universitatea Friedrich-Alexander din Erlangen–Nürnberg, și Dirk Wicke, de la Universitatea Goethe din Frankfurt, a examinat ruinele unui complex de clădiri de la situl Gird-î Kazhaw, din regiunea Kurdistanului irakian, potrivit unui comunicat al Universității Goethe din Frankfurt.

Arheologii au găsit coloane de piatră îngropate și alte dovezi arhitecturale care arătau că respectivul complex fusese o biserică aflată în centrul unei mănăstiri creștine, descoperită inițial în 2015. Mănăstirea a fost construită în jurul anului 500 d.Hr. - „o surpriză uriașă”, deoarece era prima structură creștină descoperită vreodată în acel loc, potrivit comunicatului citat de Live Science.

Arheologii au scos la iveală și fragmente îngropate ale unui vas mare, decorat cu o cruce creștină timpurie.

Cu toate acestea, mănăstirea creștină recent cercetată se află la doar câțiva metri de o fortificație persană sasanidă, unde era practicat zoroastrismul. Apropierea dintre cele două structuri indică faptul adepții zoroastrismului au trăit pașnic alături de creștini, se arată în comunicat.

Imperii rivale

Arheologii menționează că, în acea perioadă, creștinismul se răspândea dincolo de granițele Imperiului Roman, unde devenise religie oficială începând cu Edictul de la Tesalonic, emis de împăratul Teodosiu în anul 380.

Romanii (și, mai târziu, bizantinii) erau de obicei rivali ai perșilor, dar uneori și aliați. Noua religie a creștinismului se răspândea însă chiar și în rândul perșilor.

„Datarea timpurie biserici în secolele V–VI d.Hr. nu este neobișnuită în regiune”, se arată în comunicat. „Există structuri comparabile în nordul Siriei și în nordul Mesopotamiei”, precizează arheologii.

Foto sus: Situl arheologic Gird-î Kazhaw se află în regiunea Kurdistan din nordul Irakului(© Institutul de Științe Arheologice, Universitatea Goethe din Frankfurt)

