Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Situl arheologic Gird-î Kazhaw se află în regiunea Kurdistan din nordul Irakului(© Institutul de Științe Arheologice, Universitatea Goethe din Frankfurt)

„O surpriză uriașă”: O biserică veche de 1.500 de ani descoperită în Irak

📁 Istoria Religiilor
Autor: Redacția
🗓️ 26 decembrie 2025

În urmă cu aproximativ 1.500 de ani, un grup de călugări creștini timpurii au trăit alături de adepți ai religiei persane a zoroastrismului, fără conflicte, în nordul Irakului, potrivit unui studiu recent.

O echipă condusă de arheologii Alexander Tamm, de la Universitatea Friedrich-Alexander din Erlangen–Nürnberg, și Dirk Wicke, de la Universitatea Goethe din Frankfurt, a examinat ruinele unui complex de clădiri de la situl Gird-î Kazhaw, din regiunea Kurdistanului irakian, potrivit unui comunicat al Universității Goethe din Frankfurt.

Arheologii au găsit coloane de piatră îngropate și alte dovezi arhitecturale care arătau că respectivul complex fusese o biserică aflată în centrul unei mănăstiri creștine, descoperită inițial în 2015. Mănăstirea a fost construită în jurul anului 500 d.Hr. - „o surpriză uriașă”, deoarece era prima structură creștină descoperită vreodată în acel loc, potrivit comunicatului citat de Live Science.

Arheologii au scos la iveală și fragmente îngropate ale unui vas mare, decorat cu o cruce creștină timpurie.

Cu toate acestea, mănăstirea creștină recent cercetată se află la doar câțiva metri de o fortificație persană sasanidă, unde era practicat zoroastrismul. Apropierea dintre cele două structuri indică faptul adepții zoroastrismului au trăit pașnic alături de creștini, se arată în comunicat.

Imperii rivale

Arheologii menționează că, în acea perioadă, creștinismul se răspândea dincolo de granițele Imperiului Roman, unde devenise religie oficială începând cu Edictul de la Tesalonic, emis de împăratul Teodosiu în anul 380.

Romanii (și, mai târziu, bizantinii) erau de obicei rivali ai perșilor, dar uneori și aliați. Noua religie a creștinismului se răspândea însă chiar și în rândul perșilor.

„Datarea timpurie biserici în secolele V–VI d.Hr. nu este neobișnuită în regiune”, se arată în comunicat. „Există structuri comparabile în nordul Siriei și în nordul Mesopotamiei”, precizează arheologii.

Foto sus: Situl arheologic Gird-î Kazhaw se află în regiunea Kurdistan din nordul Irakului(© Institutul de Științe Arheologice, Universitatea Goethe din Frankfurt)

Mai multe pentru tine...
Vestigiile extrem de rare ale unei bărci sumeriene au fost descoperite în Irak jpeg
Vestigiile extrem de rare ale unei bărci sumeriene au fost descoperite în Irak
Oraș din Irak, vechi de 3.400 de ani, scos la suprafață de sub ape (foto: Getty Images)
Oraș din Irak, vechi de 3.400 de ani, scos la suprafață de sub ape
Foto: © Universidade de Coimbra
Un „spațiu de cult” vechi de 5.000 de ani, descoperit în Irak
Două monede rare de aur celtice, descoperite într-o mlaștină din Elveția (© Nicole Gebhard / Archäologie Baselland)
📁 Antichitate
Ofrande pentru zei? Două monede rare de aur, descoperite într-o mlaștină
Rămășițe umane descoperite într-un cimitir medieval al criminalilor executați (© Network Archaeology)
📁 Istorie Medievală Universală
Numeroase rămășițe umane descoperite într-un cimitir medieval al criminalilor executați
Foto: © A. Lochner-Rechta / Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt
📁 Preistorie
Mormântul unui „strigoi” din Epoca Bronzului Timpuriu, descoperit de arheologi
Salutări din România (carte poștală). Locuință rurală (© iMAGO Romaniae)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Alimentația țăranilor din județul Brăila, la sfârșitul secolului al XIX-lea
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească" jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească"
De ce a renunțat Rusia la Crimeea în 1954? png
📁 Istorie recentă
De ce a renunțat Rusia la Crimeea în 1954?
Cum s a realizat unificarea Italiei jpeg
📁 Istorie Modernă Universală
Cum s-a realizat unificarea Italiei
roman massacre myth at maiden castle 1 webp
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Mitul masacrului roman de la Maiden Castle, emblematicul „cimitir de război” al Marii Britanii
deschidere site septembrie HS53 jpg
📁 Al Doilea Război Mondial
Stalingrad, radiografia unei bătălii cruciale