Restaurarea Sălii Cavalerilor din Castelul Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)

Sala Cavalerilor din Castelul Corvinilor începe să își recapete strălucirea / FOTO

📁 Patrimoniu
Autor: Redacția
🗓️ 9 aprilie 2026

Procesul de restaurare a Sălii Cavalerilor din Castelul Corvinilor se apropie de final. 

Cu migală, muncitorii se apropie de finalul montării celor 7969 de plăci ceramice, care alcătuiesc pardoseala sălii, anunță Muzeul Castelul Corvinilor, pe pagina de Facebook a instituției.

Restaurarea Castelului Corvinilor se realizează grație unui proiect al Primăriei Hunedoara în valoare de 6,6 milioane de euro, cofinanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Ne dorim ca acest simbol al istoriei medievale să rămână un reper turistic de prim rang și ca generațiile viitoare să se poată bucura de un obiectiv excepțional, autentic și protejat în mod corespunzător”, a declarat primarul municipiului Hunedoara, dl. Dan Bobouțanu, conform sursei citate.

Restaurarea Sălii Cavalerilor din Castelul Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Imaginea 1/7: Restaurarea Sălii Cavalerilor din Castelul Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Restaurarea Sălii Cavalerilor din Castelul Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Restaurarea Sălii Cavalerilor din Castelul Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Restaurarea Sălii Cavalerilor din Castelul Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Restaurarea Sălii Cavalerilor din Castelul Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Restaurarea Sălii Cavalerilor din Castelul Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Restaurarea Sălii Cavalerilor din Castelul Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Restaurarea Sălii Cavalerilor din Castelul Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)

Nu mai puțin de 7969 de plăci ceramice sunt folosite în acest proces restaurare a Sălii Cavalerilor din Castelul Corvinilor, ele fiind realizate manual, după aceleași metode de aceeași companie din Ungaria care a asigurat, în urmă cu mai bine de 130 de ani, piese decorative, în special plăci ceramice, pentru refacerea mai multor componente ale obiectivului amintit, acțiune derulată între 1868 și 1917.

Restaurarea Sălii Cavalerilor a fost începută de Ferenc Schulz, în 1868, dar s-a finalizat abia după 1890, an în care arhitecții responsabili de lucrare, Antal Khuen și István Möller, au realizat desenele în baza cărora au fost fabricate plăcile ceramice folosite la pardosirea Sălii Cavalerilor, de către fabrica Zsolnay din Pécs, Ungaria.

