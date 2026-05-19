„Danaida” lui Constantin Brâncuși, vândută la licitație pentru o sumă uriașă

Lucrarea „Danaida”, realizată de Constantin Brâncuși, a fost adjudecată pentru suma de 107,6 milioane de dolari, devenind astfel a doua cea mai scumpă sculptură din istoria licitațiilor.

Înaintea acestei licitații, primele trei poziții ale topului celor mai scumpe trei sculpturi din istorie erau toate ocupate de creații ale sculptorului elvețian Alberto Giacometti. Acum, doar „L'homme au doigt”, creație a sculptorului elvețian, vândută contra sumei de 141,3 milioane de dolari la Christie's, New York, în 2015, devansează „Danaida” lui Brâncuși, informează Agerpres.

Margit Pogany, o tânără artistă maghiară întâlnită de Brâncuși în 1910 la Paris, unde sculptorul franco-român (1876-1957) își avea atelierul, reprezintă sursa de inspirație pentru „Danaida”. Sculptura înfățișează un chip stilizat și acoperit cu foiță aurită, cu ochii sub forma unor mari arce de cerc.

Potrivit Centrului Pompidou din Paris, care posedă în colecția sa o soră geamănă a sculpturii vândute luni, Brâncuși a realizat mai multe variante în bronz ale „Danaidei” în perioada 1913-1918.

Potrivit Christie's, exemplarul vândut luni era singurul exemplar cu foiță aurită deținut în continuare de o persoană privată.

Realizată în 1913, sculptura a fost cumpărată de bancherul Eugene Meyer și de soția lui, Agnes, mecena și prieteni ai lui Brâncuși, cu prilejul primei expoziții personale a artistului la New York, în 1914. Opera a rămas în familia lor până în 2002, când a fost achiziționată de magnatul media S.I. Newhouse Jr.

Achiziționată de colecționarul newyorkez contra sumei de 18,2 milioane de dolari, sculptura a devenit la acea vreme cea mai scumpă sculptură vândută vreodată la licitație. Valoarea ei a crescut de șase ori în 24 de ani.

