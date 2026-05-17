Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Cavalerul care îl reprezintă pe Iancu de Hunedoara, reamplasat pe Turnul Buzdugan al Castelului Corvinilor (© Primăria Hunedoara)

Cavalerul care îl reprezintă pe Iancu de Hunedoara, reamplasat pe Turnul Buzdugan al Castelului Corvinilor

📁 Patrimoniu
Autor: Redacția
🗓️ 17 mai 2026

Operațiunile de reamplasare a Cavalerului de pe Turnul Buzdugan al Castelului Corvinilor au avut loc duminică. Lucrările fac parte din cea de-a doua etapă a proiectului de conservare, restaurare şi punere în valoare a Castelului Corvinilor, proiect cofinanţat prin PNRR.

Cavalerul îl reprezintă pe Iancu de Hunedoara şi a fost realizat şi montat pe Turnul Buzdugan în 1873. 152 de ani mai târziu, în noiembrie 2025, acesta a fost coborât de pe amplasamentul său şi supus unui demers complex de restaurare realizat de către specialistul expert în metale Traian Postelnicu, precizează Primăria Hunedoara, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, după ce a fost atent restaurată, statuia Cavalerului a fost expusă, preţ de două zile (vineri şi sâmbătă), în curtea exterioară a obiectivului turistic. Statuia a fost realizată din bronz, are o greutate de aproximativ 300 de kilograme şi o înălţime de aproximativ 2,8 metri.

Cavalerul care îl reprezintă pe Iancu de Hunedoara, reamplasat pe Turnul Buzdugan al Castelului Corvinilor (© Primăria Hunedoara)
Imaginea 1/12: Cavalerul care îl reprezintă pe Iancu de Hunedoara, reamplasat pe Turnul Buzdugan al Castelului Corvinilor (© Primăria Hunedoara)
Cavalerul care îl reprezintă pe Iancu de Hunedoara, reamplasat pe Turnul Buzdugan al Castelului Corvinilor (© Primăria Hunedoara)
Cavalerul care îl reprezintă pe Iancu de Hunedoara, reamplasat pe Turnul Buzdugan al Castelului Corvinilor (© Primăria Hunedoara)
Cavalerul care îl reprezintă pe Iancu de Hunedoara, reamplasat pe Turnul Buzdugan al Castelului Corvinilor (© Primăria Hunedoara)
Cavalerul care îl reprezintă pe Iancu de Hunedoara, reamplasat pe Turnul Buzdugan al Castelului Corvinilor (© Primăria Hunedoara)
Cavalerul care îl reprezintă pe Iancu de Hunedoara, reamplasat pe Turnul Buzdugan al Castelului Corvinilor (© Primăria Hunedoara)
Cavalerul care îl reprezintă pe Iancu de Hunedoara, reamplasat pe Turnul Buzdugan al Castelului Corvinilor (© Primăria Hunedoara)
Cavalerul care îl reprezintă pe Iancu de Hunedoara, reamplasat pe Turnul Buzdugan al Castelului Corvinilor (© Primăria Hunedoara)
Cavalerul care îl reprezintă pe Iancu de Hunedoara, reamplasat pe Turnul Buzdugan al Castelului Corvinilor (© Primăria Hunedoara)
Cavalerul care îl reprezintă pe Iancu de Hunedoara, reamplasat pe Turnul Buzdugan al Castelului Corvinilor (© Primăria Hunedoara)
Cavalerul care îl reprezintă pe Iancu de Hunedoara, reamplasat pe Turnul Buzdugan al Castelului Corvinilor (© Primăria Hunedoara)
Cavalerul care îl reprezintă pe Iancu de Hunedoara, reamplasat pe Turnul Buzdugan al Castelului Corvinilor (© Primăria Hunedoara)
Cavalerul care îl reprezintă pe Iancu de Hunedoara, reamplasat pe Turnul Buzdugan al Castelului Corvinilor (© Primăria Hunedoara)

La scurt timp după ce a fost demontată, în noiembrie anul trecut, în postamentul pe care era amplasată statuia au fost descoperite două bilete, în germană şi maghiară, în care erau menţionaţi cei care au lucrat la realizarea şi montarea ei, în 1873 (conţinutul acestora este disponibil aici) .

Astăzi, la reamplasare, pe lângă copii după acele bilete (originalele fiind păstrate pentru a fi cercetate şi, ulterior, expuse), s-au mai adăugat, în casete separate, un document cu povestea Cavalerului, semnat de toţi care au muncit la demontarea, restaurarea şi remontarea statuii, dar şi un mesaj al primarului municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu, în al cărui prim mandat a început, de fapt, acest amplu demers de restaurare integrală a Castelului Corvinilor.

„Cu 20 de ani în urmă, mulţi spuneau că o restaurare integrală a Castelului este imposibilă. Chiar şi despre restaurarea Cavalerului se vorbea la fel. În 2019, printr-un proiect în valoare de 5 milioane de euro cofinanţat prin vechiul POR 2014 – 2020, am început să restaurăm acest important obiectiv. Banii nu au fost atunci suficienţi pentru toate componentele edificiului medieval. Am obţinut o a doua finanţare, de data aceasta prin PNRR, aşa că am avut posibilitatea să continuăm lucrările astfel încât ele să cuprindă întregul Castel, inclusiv restaurarea unuia dintre cele mai importante elemente simbolice ale sale: Cavalerul. Le mulţumesc tuturor celor implicaţi, începând cu colegii din Primăria Hunedoara, continuând cu administraţia Muzeului Castelul Corvinilor şi, nu în cele din urmă, angajaţilor societăţii care se ocupă de lucrare, oameni cu care am reuşit să colaborăm foarte bine. Poate nu ne dăm seama, dar este o zi istorică pentru Hunedoara şi un moment extrem de important pentru tot ceea ce înseamnă conservarea şi păstrarea patrimoniului cultural naţional”, a declarat primarul municipiului, Dan Bobouţanu.

Mai multe pentru tine...
Fațada estică a castelului după incendiul din 1854. Ilustrație din Magyarország és a Nagyvilág, 1869, nr. 25. (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Restaurarea Castelului Corvinilor după marele incendiu din 1854
Cercetări arheologice în apropierea Castelului Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Noi descoperiri arheologice în apropierea Castelului Corvinilor
Castelul Corvinilor, desen de epocă (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că în apropierea Castelului Corvinilor mai exista un turn de apărare ridicat în vremea lui Iancu de Hunedoara?
Restauratoarea Susanne Bretzel ține în mână caietul de ceară (© LWL-Archäologie für Westfalen / E. Daood)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Un caiet din secolul al XIII-lea, încă lizibil, descoperit într-o latrină medievală
Președintele SUA, Donald J. Trump, președintele Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, la Beijing, vineri, 15 mai 2026. Fotografie oficială a Casei Albe, de Daniel Torok (© “P20260515DT-0114” by The White House, United States Government Work)
📁 Grecia Antică
Ce este „capcana lui Tucidide”, despre care Xi l-a avertizat pe Trump? Lecții dintr-un război antic dintre Atena și Sparta
Tunelul antic descoperit sub străzile Ierusalimului (© Yoli Schwartz, IAA)
📁 Antichitate
Un tunel antic misterios, descoperit sub străzile Ierusalimului / VIDEO
Nava Mary Rose, într-un desen de la jumătatea secolului al XVI-lea (© Wikimedia Commons)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Săgeți incendiare uriașe folosite pe o navă de război din secolul al XVI-lea, testate în prezent / VIDEO
O matriță veche de 3.500 de ani, folosită pentru realizarea topoarelor de bronz, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
📁 Preistorie
O matriță veche de 3.500 de ani, folosită pentru realizarea topoarelor de bronz, descoperită în Neamț
Un cercetător curăță sicriul de plumb din epoca romană descoperit în Colchester, Marea Britanie (© Colchester Archaeological Trust)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Un sicriu de plumb din perioada romană, cu rămășițele unei femei de rang înalt, descoperit de arheologi
Depozit ilicit de whisky descoperit în rezervația naturală Ben Lawers (© National Trust for Scotland)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Secretul unui contrabandist de whisky, vechi de secole, descoperit de arheologi
Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, principele domnitor al României (© Arhivele Naționale ale României, Colecția Stampe, 476)
📁 Istorie Modernă Românească
160 de ani de la urcarea pe tronul României a principelui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen
5355 jpg
Manuscris uitat într-o bibliotecă din Roma: o fereastră spre începuturile limbii engleze