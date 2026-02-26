Ce semnificație au simbolurile misterioase din Epoca de Piatră, vechi de 40.000 de ani?

Cu peste 40.000 de ani în urmă, strămoșii noștri deja sculptau semne în unelte și statuete. Potrivit unei noi analize realizate de lingvistul Christian Bentz de la Universitatea Saarland din Germania și de arheologul Ewa Dutkiewicz de la Muzeul de Preistorie și Istorie Timpurie (Museum für Vor- und Frühgeschichte) din Berlin, aceste secvențe de semne au același nivel de complexitate și densitate informațională ca primele forme de scriere proto-cuneiformă, apărute zeci de mii de ani mai târziu, în jurul anului 3000 î.Hr.

Folosind o abordare computațională, cercetătorii au examinat peste 3.000 de semne descoperite pe 260 de obiecte pentru a obține indicii despre originile scrierii. Rezultatele, publicate în revista PNAS, au fost clare - și i-au surprins chiar și pe cercetători, informează phys.org.

Obiecte paleolitice datând de acum 34.000–45.000 de ani poartă secvențe misterioase de semne, adesea linii repetate, crestături, puncte și cruci. Multe dintre aceste artefacte au fost descoperite în peșteri din munții Jura Șvabă, precum un mic mamut găsit în Peștera Vogelherd din Valea Lone, în sud-vestul Germaniei.

Un om din Epoca de Piatră a sculptat figurina mamutului dintr-un fildeș de mamut și a gravat cu grijă rânduri de cruci și puncte. Alte artefacte descoperite în Jura Șvabă sunt, de asemenea, inscripționate cu semne.

Unul dintre aceste obiecte este „Adorantul”, o plăcuță din fildeș de mamut descoperită în peștera Geißenklösterle din Valea Ach, care înfățișează o creatură hibrid leu-om. Obiectul este și el decorat cu rânduri de puncte și crestături. La o examinare atentă, o altă reprezentare mitică a unui hibrid om-leu, Omul-Leu din peștera Hohlenstein-Stadel din Valea Lone, prezintă crestături plasate la intervale regulate de-a lungul brațului.

Noile descoperiri arată că aceste semne aveau un scop, oamenii din Epoca de Piatră le foloseau pentru a transmite informații și pentru a-și înregistra gândurile.

„Cercetarea noastră ne ajută să descoperim proprietățile statistice unice (sau amprenta statistică) a acestor sisteme de semne, care reprezintă un precursor timpuriu al scrierii”, explică profesorul Christian Bentz de la Universitatea Saarland.

„Jura Șvabă este una dintre regiunile în care au fost descoperite cel mai frecvent obiecte cu acest tip de semne, dar există, desigur, și alte regiuni importante. Nenumărate unelte și statuete din Paleolitic, sau Epoca Veche a Pietrei, poartă secvențe intenționate de semne”, explică arheologul Ewa Dutkiewicz.

Cercetătorii călătoresc împreună prin Europa, vizitând muzee și situri arheologice pentru a descoperi noi semne din Epoca de Piatră.

„Există multe secvențe de semne pe artefacte. Abia am început să zgâriem suprafața”, spune Dutkiewicz, cercetător asociat și curator al departamentului Epoca de Piatră din cadrul Staatliche Museen zu Berlin.

„Artefactele datează cu zeci de mii de ani înaintea primelor sisteme de scriere, din perioada în care Homo sapiens a părăsit Africa, s-a stabilit în Europa și s-a întâlnit cu neanderthalienii”, explică arheologul. Cei doi cercetători și echipa lor analizează modul în care oamenii din Epoca de Piatră codificau informații în secvențe de semne.

Peste 3.000 de semne geometrice au fost analizate

Cercetătorii au analizat peste 3.000 de semne geometrice găsite pe aproximativ 260 de obiecte, folosind metode computaționale. Scopul lor nu a fost să descifreze semnificația concretă a semnelor, care rămâne necunoscută.

„Există multe teorii, dar până acum s-au realizat foarte puține cercetări empirice asupra caracteristicilor de bază, măsurabile, ale acestor semne”, explică Bentz.

Cercetarea sa se concentrează pe frecvența apariției semnelor și pe aspectele lor tangibile și cuantificabile. Astfel, el poate observa ce au în comun aceste sisteme de semne cu sistemele ulterioare, dar și prin ce diferă. Lingvistul urmărește să folosească statistica pentru a obține perspective asupra originilor codificării informației.

„Analizele noastre arată că aceste secvențe de semne nu au nimic în comun cu sistemele de scriere actuale, care reprezintă limbaje vorbite și se caracterizează printr-o densitate informațională ridicată. În schimb, semnele de pe obiectele arheologice sunt frecvent repetate, cruce, cruce, cruce, linie, linie, linie. Acest tip de repetiție nu este caracteristic limbajului vorbit”, explică Christian Bentz.

„Cu toate acestea, rezultatele noastre arată și că vânătorii-culegători paleolitici au dezvoltat un sistem de simboluri cu o densitate informațională comparabilă statistic cu cea a celor mai vechi tăblițe proto-cuneiforme din Mesopotamia antică, apărute cu 40.000 de ani mai târziu. Secvențele de semne din scrierea proto-cuneiformă sunt, de asemenea, repetitive, iar semnele individuale sunt repetate într-un ritm similar. Din punct de vedere al complexității, secvențele sunt comparabile”, spune Bentz.

Studiul nu dezvăluie ce anume încercau oamenii din Epoca de Piatră să înregistreze prin aceste semne.

„Însă rezultatele ne pot ajuta să restrângem posibilele interpretări”, explică Ewa Dutkiewicz.

Deși oamenii de astăzi au acces la mii de ani de transfer de informații și cunoștințe pe care oamenii de atunci nu le aveau, din punct de vedere anatomic, oamenii din Epoca de Piatră ajunseseră deja la un nivel de dezvoltare similar cu cel al oamenilor moderni. Aceasta înseamnă că, cel mai probabil, aveau abilități cognitive comparabile cu ale noastre.

Capacitatea de a înregistra și transmite informații altora era extrem de importantă pentru oamenii paleolitici. Este posibil să le fi permis coordonarea grupurilor sau chiar să îi fi ajutat să supraviețuiască.

„Erau meșteșugari extrem de pricepuți. Se poate observa că purtau obiectele cu ei. Multe dintre ele încap perfect în palmă. Acesta este un alt aspect prin care obiectele seamănă cu tăblițele proto-cuneiforme”, explică Ewa Dutkiewicz.

Foto sus: Figurina mamut din peștera Vogelherd, veche de aproximativ 40.000 de ani (© Universität Tübingen / Hildegard Jensen, CC-BY-SA 4.0)

