Muncitorii care instalau un nou sistem de iluminat stradal în estul Poloniei au descoperit o piesă neașteptată de istorie locală atunci când au găsit un clopot de biserică îngropat sub marginea unui drum din satul Hostynne.

Descoperirea a avut loc pe 22 mai 2026, în timpul lucrărilor de construcție de-a lungul unui drumului comunal. Constructorii săpau un șanț pentru cabluri electrice când au lovit un obiect metalic. Autoritățile locale au securizat clopotul și au notificat specialiștii în patrimoniu din cadrul Conservatorului Monumentelor al Voievodatului Lublin, care au inspectat ulterior atât artefactul, cât și locul unde a fost găsit, informează Archaeology News.

Clopotul se afla la aproximativ 230 de metri de biserica istorică din Hostynne, o clădire a cărei istorie reflectă secole de schimbări religioase și politice în regiune. Deși în zonă au avut loc anterior lucrări de construcție și activități agricole, nimeni nu raportase existența clopotului până acum.

Cercetătorii au constatat că obiectul este într-o stare bună de conservare. Turnat din alamă, clopotul are o înălțime de 41 de centimetri și un diametru de 43 de centimetri la gură. În interior se află încă limba de fier, iar la o inspecție vizuală nu au fost observate fisuri sau alte deteriorări majore.

Detaliile decorative s-au păstrat în ciuda anilor petrecuți sub pământ. O bandă cu motive florale înconjoară coroana din partea superioară a clopotului. Inele în relief și urme ale altor ornamente pot fi observate în apropierea secțiunii inferioare. Coroziunea acoperă o parte din suprafață, ceea ce face dificilă identificarea unor detalii. Arheologii speră că lucrările de curățare și conservare vor dezvălui dacă există o dată a turnării sau alte informații ascunse în ornamentație.

→ Imaginea 1/7: Clopot de biserică, descoperit îngropat la marginea unui drum (© Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków)

Interiorul oferă puține indicii. Specialiștii nu au identificat inscripții, date sau mărci ale turnătoriei. Cu toate acestea, clopotul produce încă sunet. Testele au arătat că are un ton clar și uniform, deși contactul cu solul atenuează sunetul.

Descoperirea a reaprins interesul pentru istoria îndelungată a localității Hostynne. Primele mențiuni scrise despre sat datează din anul 1394. Documente din 1472 menționează existența unei biserici în așezare, probabil o construcție din lemn. Istoricii cred că acea clădire a fost distrusă în timpul incursiunilor tătare de la începutul secolului al XVI-lea.

O nouă biserică din lemn, dedicată Sfântului Gheorghe, a fost construită în 1732. Schimbările religioase din secolul al XIX-lea au transformat biserica într-un lăcaș de cult ortodox în anul 1875. Între 1889 și 1890, construcția din lemn a fost înlocuită cu o biserică din cărămidă. Cercetătorii bănuiesc artefactul recent descoperit datează din această perioadă.

Nimeni nu știe cu exactitate de ce a fost îngropat clopotul

Una dintre ipoteze indică perioada Primului Război Mondial. În 1915, forțele austro-ungare au ocupat zona și au confiscat obiecte din bronz și alamă pentru uz militar. Este posibil ca localnicii să fi ascuns bunurile bisericii pentru a proteja metalul valoros de confiscare.

Alte perioade de tulburări oferă explicații alternative. Campanii împotriva bisericilor ortodoxe au avut loc între anii 1920 și 1930, iar Al Doilea Război Mondial a adus noi distrugeri și perturbări în regiune. Oricare dintre aceste evenimente ar putea explica de ce cineva a îngropat clopotul și nu s-a mai întors niciodată după el.

Povești despre clopote de biserică ascunse au circulat printre localnici timp de generații. Aceste relatări au devenit mai greu de verificat după ce populația ucraineană din Hostynne a fost strămutată în urma celui de-al Doilea Război Mondial. Familiile care ar fi putut cunoaște locația obiectelor ascunse au părăsit zona, luând cu ele multe dintre aceste amintiri.

Biserica însăși a suferit daune grave în timpul războiului. După deportările din 1946, Biserica Romano-Catolică a preluat controlul clădirii, a restaurat-o și a resfințit-o. Lucrările de renovare efectuate în 1964 au eliminat mai multe elemente arhitecturale asociate bisericilor ortodoxe.

Autoritățile intenționează să conserve clopotul și să îl expună public în Werbkowice. Artefactul va fi adăpostit într-o structură special concepută, oferind locuitorilor posibilitatea de a vedea o piesă de istorie locală care a petrecut decenii ascunsă sub pământ.